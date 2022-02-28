Зеленский попросил принять Украину в ЕС в срочном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном принятии страны в ЕС по новой специальной процедуре. Заявление опубликовано в Телеграм-канале украинского лидера, передаёт ТАСС.

«Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнёрам за то, что они с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», - заявил Зеленский в видеообращении.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина, по её мнению, должна будет стать частью Евросоюза, но не высказалась за срочное принятие страны в объединение.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.