Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»

Коронавирусная атака стала вызовом для всех вузов. События развивались стремительно. Это ускорило процессы, направленные на повышение качества образования в Южно-Уральском государственном университете. Ректор ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Александр Шестаков рассказал, как в условиях пандемии вузу удалось не только выполнить свои обязательства, но и продолжить развитие.

Регламенты дистанционного обучения

– С какими трудностями столкнулся университет при переходе в удаленный режим обучения?

- Первая трудность – сжатые сроки. Речь шла о кардинальных изменениях работы университета. Мы действительно сумели оперативно осуществить переход благодаря тому, что институт дистанционного образования ЮУрГУ уже больше 10 лет целенаправленно развивает эти технологии. Для проведения учебных занятий были разработаны электронные курсы практически по всем дисциплинам.

Возникла и вторая задача – сохранить качество обучения. И здесь на помощь пришли прежние наработки. За полгода до пандемии мы провели масштабное обучение технологиям дистанционного образования. Обучение прошли более пятисот преподавателей ЮУрГУ. Это была масштабная работа.

Мы разработали внутренние регламенты - единые требования для проведения лекций и практических занятий, а также для экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ удаленно. На мой взгляд, именно выработка единого подхода к проведению занятий и промежуточной итоговой аттестации с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий сыграла ведущую роль в обеспечении качества образовательного процесса в условиях пандемии.

Регламенты задали требования по наполнению электронных учебных курсов в части содержания и формы. Кроме этого, они содержали требования к формам взаимодействия преподавателей и студентов в процессе проведения занятий, а также контроля преподавателя за работой студентов. Предусмотрена обратная связь. Студентам задаются вопросы на понимание ключевых моментов лекции и анализируются ответы.

Основной фактор, обеспечивающий качество, – это квалификация преподавателя. В качестве приоритетного направления в период массового перехода на дистанционное обучение была выбрана поддержка преподавателей, которые не остались один на один с проблемой. Мы разработали и внедрили комплексную систему мер, направленную на переход всех учебных дисциплин в online-режим. Наполнили образовательный портал всеми необходимыми методическими материалами, организовали постоянное online-консультирование преподавателей.

Цифровой двойник

- Расскажите о корпоративной информационной системе «Универис».

- Она разрабатывается и совершенствуется уже более 40 лет. К моменту начала пандемии в вузе была создана цифровая образовательная среда, которая позволила организовать обучение студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного образования с применением дистанционных технологий.

Корпоративная информационно-аналитическая система «Универис» - это фактически цифровой двойник университета, содержащий информацию о различных сторонах образовательной деятельности ЮУрГУ. В этой системе формируются учебные планы направлений и специальностей, рабочие программы учебных курсов, учебные группы, ведется сопровождение работы студентов.

Для автоматизации и более оперативной работы в системе КИАС «Универис» для каждого студента и преподавателя открыты личные кабинеты, где осуществляются все необходимые коммуникации. В системе есть модуль «Приемная комиссия», в котором ведется работа по организации приема студентов в online- и в offline-режиме, а также формируются учебные группы в соответствии с учебными планами.

Образовательный портал «Электронный ЮУрГУ» включает все учебные материалы лекций, семинарских и практических занятий, позволяет организовать и осуществлять контроль всех видов практической подготовки студентов (лабораторно-практических занятий, практикумов, учебной и производственной практик). Здесь же ведутся контроль и учет посещаемости студентами всех занятий. Портал организован на открытой платформе MOODLE и представлен на трех языках: русском, английском и китайском.

В последнее время много задач решается на основе моделирования. Это один из главных факторов научной деятельности. В период пандемии суперкомпьютер ЮУрГУ был полностью загружен, благодаря Интернету организовали доступ к нему, и это стало реальной поддержкой в развитии науки.

Помощь студентам

– Какие меры по поддержке студентов были предприняты?

- Всем студентам, предоставившим в электронном виде справку, подтверждающую право на выплату, своевременно назначалась и выплачивалась социальная стипендия. Студентам, у которых заканчивалось действие справки, подтверждающей право на выплату социальной стипендии с 15 марта по 15 мая 2020 года, назначалась и выплачивалась материальная помощь.

Также мы помогли студентам, обращавшимся за материальной поддержкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (лечение, оплата тестов и т.п.), и студентам, проживающим в общежитиях (2031 человек - 10,2 млн.руб.) Кроме того, была введена рассрочка платежей за обучение вплоть до помесячной оплаты.

Ребят из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии поддерживали диаспоры и консульства. Нуждающиеся студенты получили продуктовые наборы. Медицинские маски, присланные партнерами из Китая, также были распределены среди иностранных студентов.

Учебные комнаты в общежитиях оборудовали компьютерами и подключением к сети Интернет для сдачи сессии онлайн. В еженедельном режиме в сетях и интернет-ресурсах проходила трансляция «Прямого разговора с ректором», которая давала возможность студентам получить ответы на все волнующие вопросы, касающиеся учебы и проживания.

– Как будет строиться дальнейшая работа?

- У части наших иностранных студентов, которые были вынуждены остаться дома в своих странах в период пандемии, имеются пробелы в знаниях, потому что у них не было возможности качественного доступа к нашим ресурсам. Сейчас мы организуем оценку состояния компетенций, которые они получили. При необходимости проведем дополнительную работу, чтобы подтянуть знания до требуемого уровня.

Пандемия не повлияла на научную деятельность, которая успешно велась в ЮУрГУ по всем направлениям. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора работали все научные лаборатории. Ни один научный проект не был сорван.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы успешно зайти в проект «Приоритет-2030». Создан консорциум трех университетов Челябинской области и научного центра Российской академии наук. Южно-Уральский госуниверситет с уверенностью смотрит в будущее. Мы развиваем науку на мировом уровне и получаем научные результаты. Мы разрабатываем новые учебные курсы и образовательные программы, соответствующие международному уровню. Мы продолжаем вести инновационные разработки, очень важные для региона и страны.