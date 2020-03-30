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Пять острых вопросов

Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу

Интервью
Сегодня, 11:34
Автор: 
Олеся Денисова

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» продолжает рубрику «Пять острых вопросов по коронавирусу». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопросы наших читателей.

- Когда в аптеках появятся маски?

- Мы ожидаем сегодня поступления первой партии масок из Еманжелинска – это более ста тысяч штук. Напомню, там открыто производство этих медицинских изделий. Сейчас все медицинские учреждения обеспечены масками. До 3 апреля планируют выпустить еще 1,5 млн масок. В сутки выходит более 15 тысяч масок. Сейчас ведем переговоры по выпуску масок еще с одним производством в Челябинске. Раньше они работали на поставки по России, мы хотим их оставить для региона. Сделаем всё возможное, чтобы закрыть потребность масок в ближайшее время.

 

- Запланированы ли дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом?

- Безусловно, мы окажем дополнительную поддержку тем, медикам, которые сейчас работают на передовой. Прорабатываем вопрос о повышении заработных плат и дополнительном премировании. В первую очередь, это касается инфекционных отделений и первичного медицинского звена. Но рассматривается вопрос о финансовом стимулировании всех медиков. Ведь нагрузка существенно возросла. Сделали заявку на дополнительное финансирование в федеральный центр и будет искать региональные возможности.

- Для лиц старше 65 лет в регионе введен карантинный режим. Как поддерживают эту категорию граждан?

- Более 15 тысяч звонков поступило от пенсионеров на специальную горячую линию Министерства социальных отношений региона. Оставлено 2300 заявок по доставке продуктов питания. Практически все уже выполнены осталось несколько заявок которые просили доставить на завтра. Почти 2500 сотрудников собеса занимаются этой работой, ещё 300 переведены на эту работу из других ведомств.

- Как будет работать общественный транспорт в карантинном режиме?

- График движения общественного транспорта будет корректироваться по решению муниципалитетов исходя из реальной потребности жителей. Сейчас трафик существенно снизился, поэтому полноценная работа общественного транспорта не имеет смысла.

- Планируют ли закрыть транспортной сообщение между городами?

- Пока такое решение не планируется.

Автор: 
Олеся Денисова
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