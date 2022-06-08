Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»

В Луганске специальный корреспондент Урал-пресс-информ Михаил Бондаренко встретился с главным редактором Международного информационного агентства MV-Lehti Янусом Путконеном. Разговор шёл о ситуации, складывающейся вокруг Финляндии в свете предполагаемого вступления этой страны в НАТО.

– Если Финляндия всё-таки вступит в НАТО, то как скоро на территории вашей страны могут появиться военные базы альянса?

– Площадки для таких баз готовятся уже несколько лет, например, в городе Тампере. Также было продлено разрешение для авиационной базы на севере Финляндии, на которой будут находиться новейшие боевые самолёты F-35. Строительство инфраструктуры для грузовых самолётов началось здесь год назад. На побережье имеются порты и базы для судов США, есть места для размещения танковых войск. Вступления в альянс как такового не требуется, базы НАТО на территории Финляндии фактически уже построены, они существуют с 2019 года. Эти базы называют «гибридными центрами», они полностью контролируется НАТО и не подчиняются финским законам. Скажу больше: с территории одного такого «гибридного центра» осуществлено уже несколько операций против России. Соответствующее соглашение между моей страной и Североатлантическим блоком было заключено в 2014 году, теперь оно обновлено. Уже заявлено, что в этом месяце в Финляндии появятся войска Великобритании, время их нахождения в стране не обговаривалось. Также будут происходить ротации американских военных на территории Финляндии, информации по количеству военных пока нет. Формальная подготовка страны к вступлению в НАТО уже идёт и это является провокацией.

– Как вы считаете, есть ли на данный момент острая угроза для Финляндии со стороны России? Власти вашей страны заявляли, что именно это заставляет Финляндию поступиться своим многолетним нейтралитетом и добрососедскими отношениями с нашей страной.

– Сумасшествие этой ситуации в том, что Россия никогда не угрожала безопасности Финляндии или её интересам. За 30 лет сотрудничества политики и эксперты не могли назвать ни одного такого случая. Простые граждане Финляндии знают, что Россия для них совсем не угроза. Именно это и является причиной того, что вопрос о вступлении в НАТО не был вынесен на общенациональный референдум. Мы должны понимать, что в Финляндии произошёл натовский переворот, который противоречит финской конституции и законам моей страны, а также международному праву. Но, повторю, этот процесс начался ещё в 2014 году.

– Глава финской разведки Антти Пелттари, по его словам, «очень удивлён» тем, что Россия никак не отвечает на сложившуюся ситуацию со вступлением Финляндии в НАТО. Почему так происходит, как вы считаете?

– Антти Пелттари убедил себя и старается убедить граждан своей страны в том, что Россия обязательно будет угрожать Финляндии, если та сделает шаги навстречу НАТО. Этот тезис развивают уже несколько месяцев. А теперь господин Пелттари должен объяснить людям, почему всё это время их пугали Россией, а та ничего не делает в ответ. Но Россия поступает мудро, не отвечая встречными действиями. Руководители моей страны должны понять, что они сделали ошибку, подав заявку на вступление в НАТО. В этом случае безопасность государства будет передана в руки тех, кто находится далеко от границ Финляндии. Это игра натовских кураторов из ЦРУ, Вашингтона и Брюсселя. У меня есть информация, что в июле или в августе ими будет осуществлено несколько спецопераций по дезинформации граждан Финляндии. Это приведёт к закрытию информационного пространства со стороны России.