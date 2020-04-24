Глава минфина Челябинской области о потерях от пандемии и возможной финансовой поддержке

коррективы в бюджетный процесс Челябинской области. Министр финансов региона Андрей Пшеницын ответил на некоторые актуальные вопросы.

- Сколько может недополучить бюджет в результате введения режима обязательной самоизоляции и запрета на работу части предприятия? Ощутимы ли потери уже сегодня?

- По итогам первого квартала бюджет Челябинской области недополучил почти 1,3 миллиарда рублей. На ближайшее время прогноз тоже неутешительный – ожидается снижение налога на прибыль. Но связывать все потери бюджета только с пандемией, на наш взгляд, не совсем корректно. Есть и другие причины для снижения поступлений.

Примечание.

Как рассказал губернатор Алексей Текслер, по уточненным прогнозам, недопоступление доходной части бюджета региона в апреле составит 32%. Областной бюджет недополучит около пяти миллиардов рублей. Это без учета потерь местных бюджетов.

- Какие еще потери бюджета прогнозируются?

- Принятый регионом пакет антикризисных мер для бизнеса также приведет к выпадающим доходам. Областной бюджет может потерять 550 миллионов рублей, а консолидированный (областной бюджет плюс муниципальные бюджеты) – 1,5 миллиарда. Правда, эти расчеты сделаны исходя из той базы, что была в прошлом году. Сейчас, очевидно, ситуация изменилась, и расчетная база уменьшилась, а значит потери тоже могут быть меньше.

- Просчитывали ли дополнительные ресурсы, которые придется привлечь на поддержку жителей и предпринимателей, пострадавших от пандемии?

- Поскольку мы не планируем существенного сокращения расходов и не отказываемся от вложений в экономику региона, то главным образом речь идет о финансовой поддержке мероприятий по ликвидации экономических последствий пандемии. Сегодня мы сформировали расходы на борьбу с экономическими последствиями коронавирусной инфекции – это порядка 11 миллиарда рублей. Именно на эти цели – поддержку бизнеса и людей в трудной экономической ситуации – могут понадобиться дополнительные средства. Для этого предусмотрены банковские заимствования и помощь из федерального бюджета.

- Достаточно ли у региона ресурсов или придется прибегнуть к заимствованиям?

- Сейчас у Челябинской области, как и у других регионов, есть все возможности, чтобы принять на себя необходимую для преодоления кризиса финансовую нагрузку. Этому способствуют оперативно внесенные изменения в бюджетное законодательство страны. Какие бы задачи по поддержке людей и бизнеса в рамках ликвидации экономических последствий пандемии не ставились, областной бюджет будет готов их профинансировать. На эти цели предусмотрены банковские заимствования и помощь из федерального бюджета.

- От каких ранее запланированных расходов придется совсем отказаться, какие урезать?

- Секвестра бюджета не будет, ни о каких значительных сокращениях речи не идет. В сложившейся ситуации мы нацелены на приоритизацию расходов. Именно эта задача сейчас стоит перед отраслевыми министерствами и ведомствами, перед муниципалитетами.

Органы власти и главы территорий должны провести инвентаризацию своих расходов по своим направлениям и обозначить траты, от которых можно отказаться в случае неблагоприятного развития событий. Речь идет об участии в различных конференциях, поездках, командировках. Ремонты и стройки, не связанные с социальными задачами, приобретение автомобилей для чиновников также не являются первоочередными расходами.

Речь идет об инвентаризации расходов, по которым пока не приняты бюджетные обязательства, то есть не объявлены конкурсы, не заключены контракты.

В соответствии с поручением губернатора приоритетными остаются нацпроекты и строительство социальных объектов, реконструкция и строительство дорог, сельское хозяйство, экология и мероприятия программы «Реальные дела». Расходы на здравоохранение и образование будут не просто сохранены, а даже увеличены, в том числе на сумму экономии, полученной по итогам торгов. Экономия от закупок по другим направлениям не будет автоматически возвращаться органам власти и в муниципалитеты, ее зарезервируют.

- Рассчитывает ли область на федеральные трансферты? В каком объеме? На какие цели?

- Поскольку мы не планируем существенного сокращения расходов и не отказываемся от вложений в экономику региона, то главным образом речь идет о финансовой поддержке мероприятий по ликвидации экономических последствий пандемии.