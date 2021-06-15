Наталья Риккер: Джаз – это не какофония

В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет ожидаемое в мире музыки событие - джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Есть слушатели, которые влюблены в джаз. А есть и те, для кого он пока остается «темной лошадкой». Арт-директор фестиваля Наталья Риккер рассказала в интервью агентству «Урал-пресс-информ», с чего начинать слушать джазовую музыку, почему некоторые считают джаз какофонией, от чего человек испытывает катарсис, каких виртуозов ждать на концерте 17 июня и почему 15-летняя пианистка Алиса Рогулина является вундеркиндом.

Редакция ИА «Урал-пресс-информ» уже опубликовала ряд материалов с подробным описанием предстоящих событий. О мастер-классе джазового гитариста-виртуоза Валерия Сундарева и одного из лучших кларнетистов Европы Симона Вирша читайте здесь, о стрит-параде, который пройдет по Кировке, здесь. О джем-сейшене, на котором можно услышать импровизацию, здесь.

- Наталья Геннадьевна, джаз – это услышать или влюбиться? Или надо понимать эту музыку, чтобы получать от нее удовольствие?

- Это абсолютно индивидуальный процесс. Я не могу сказать, что меня в детстве много пичкали джазовой музыкой, но она, безусловно, звучала. Видимо, это тоже наложило какой-то отпечаток. Но никто не объяснял мне, что это такое.

Поэтому для меня совершенно логично, когда я слушаю джазовый концерт, хлопать так, как надо, - во вторую и четвертую долю. А не в первую и третью, как большинство людей, воспитанных на европейской ритмической системе, делает.

Не то, что я такая уникальная. Очень многим людям, которые развивались в европейской метрической системе и привыкли слушать классическую музыку, русскую народную музыку, нашу современную эстраду, которая базируется на совершенно других ритмах, иногда бывает сложно воспринимать джаз.

И еще для восприятия джаза иногда мешает - и это не метафора - наличие джазовой импровизации. То есть не только сложная метроритмическая фактура джазовой музыки, но еще и наличие импровизации. Потому что люди думают, что это какофония.

На самом деле это не какофония. Это музыка, которая имеет очень понятную и четкую каркасную математическую основу. Просто ее надо знать. Главное для восприятия любой музыки - надо хотеть ее слушать. И потихонечку от простого идти к сложному.

Мы, когда рождаемся, не начинаем Джойса сразу читать, мы читаем Барто. Потом понимаем, какие у нее чудесные стихи, и читаем Маршака. Потом усложняем. И к какому-то возрасту приходим к Андрею Белому, Улиссу. И здесь абсолютно то же самое.

Чем человек больше наслушан - неважно чего - слушает поп-музыку, массовую музыку, классику, тем у него наслушанность и музыкальный опыт будут шире. И ему будет легче это понимать.

Здесь, как с любым видом музыкального творчества, очень важно хотеть понять этот язык.

- С чего начинать человеку, который ничего не понимает в джазе?

- Разумеется, начинать с того, что доступно. Что не имеет сложной метроритмической фактуры и не имеет тяжелого импровизационного наследства.

Если человеку больше нравится архаичный звук, то слушать диксиленды. Но это может быть тяжело для восприятия в связи с тем, что очень многие записи тех лет не имеют такого современного качества. Так как они граммофонные.

Тогда можно слушать оркестры 30-40х годов с певцами. Вокальная составляющая всегда доступнее, чем инструментальная музыка. Или же, наоборот, начать с популярной составляющей наших дней.

Например, есть smooth jazz. Это не импровизационная музыка. Это, как правило, либо тенор, либо сопрано, либо саксофон. Аккуратное обрамление клавишных. Это всегда мелодично. Эту музыку иногда называют музыкой парикмахерских. Потому что она звучит во всех салонах красоты, где подороже.

Можно слушать acid jazz. Для более молодежной аудитории. Есть jazz hop. Это тоже на нашем языке с элементами джаза.

А когда этого наслушаешься, наешься, захочется чего-то иного. То есть идти от нашего языка к языку прошлого. Или идти с языка прошлого к нашему.

Человек может застыть навсегда. А может дальше захотеть двигаться. Тут еще зависит от того, насколько человек хочет развиваться в чем бы то ни было. Неважно: в джазе или нет. Некоторые всю жизнь слушают Таню Булавину, и им нормально. Читают Конан Дойла, и им нормально. Они при этом в чем-то другом достигают каких-то вещей.

- То есть все зависит от желания человека развиваться?

- Если когнитивные навыки у человека развиты, он будет хоть в чем стремиться идти вперед.

Вы развиваетесь, получаете впечатления: кино, музыка, театр, литература и так далее. Разумеется, ваше развитие личностное соответствует чувствам. Вы по-разному в разные периоды творчества можете испытывать состояния катарсиса от разных произведений. Что заставляет нас переслушивать, пересматривать, перечитывать одно и то же? Состояние катарсиса. Душевного сопереживания, вызванного фабулой произведения, песни.

Катарсис можно испытывать хоть от чего. Но в какой-то момент вдруг вы перестаете это испытывать. Потому что это не соответствует вашим душевным вибрациям. Или вдруг вы поняли, что на самом деле это было примитивно. Или вдруг вы поняли, что ваша жизненная философия поменялась. Вы развиваетесь. Это совершенно естественно и нормально.

- Перейдем к фестивалю. За какое время начинается подготовка к такому масштабному событию?

- Любой большой проект начинает готовиться, как только закончился предыдущий. А в нашем случае он начал готовиться еще раньше. Так как локдаун наложил на нас большой отпечаток.

Почему начинаем готовить задолго? Потому что это требует согласования и определение драматургии событий. Поэтому, как только закончили один, во время фестиваля мы можем общаться с музыкантами и уже договариваться о чем-то. Бывает, что мы договариваемся за несколько лет до события. Например, сейчас из-за пандемии мы не можем, к сожалению, позвать нашего большого друга израильского Леонида Пташка.

Три года длятся переговоры с американскими партнерами. И мы уже обо всем договорились, об обменном сотрудничестве с The Gathering Orchestra из Детройта с руководителем джазовой школы главной в мире Джейми Эберсолд. С профессором Майклом Трейси, который должен был в прошлом году с Валерием Сундаревым играть на одной сцене, но пандемия нам быстренько все это свернула. Причем мы получили гранты. Что было обидно.

Поэтому иногда переговоры и подготовка могут годами длиться.

- 18 июня будет музыкальный фильм It’s a wonderful world: A cultural exchange. «Уральский диксиленд» и оркестр The Carr Center Gathering играли друг с другом виртуально? Или им все-таки удалось встретиться?

- Ни мы не смогли полететь, ни они к нам не смогли. Мой друг Оливер Рэгсдейл, когда была пандемия, предложил сделать фильм. Мы провели много совещаний в зуме, обсуждали, как сможем снять и как американский видеограф Лумумба Лион Рей все это будет монтировать.

Мы снимали здесь со многих камер, а они – там, у себя. И у нас даже будут эпизоды ансамблевой игры, что очень сложно на расстоянии восемь тысяч километров. Но это мастерство монтажа, подготовка прослушивания рабочих фонограмм, ноты, переговоры.

Будет иллюзия, что мы сидим через стенку, друг друга слушаем.

- Концерт вечером 17 июня в зале Прокофьева рассчитан на широкую аудиторию?

- Этот концерт рассчитан на самую широкую категорию слушателей. Даже если человек не очень к джазу относится - пока он для него «темная лошадка», - то это будет как раз то, что поможет человеку плавно - с легким отеческим похлопыванием - в эту эстетику зайти. Будет звучать классика золотой эпохи джаза. Это 20-е, 30-е, 40-е годы XX века. Тот период, когда джазовая музыка считалась поп-музыкой.

Это будет музыка, ориентированная на джазовую классику. Будет играть ансамбль «Уральский диксиленд». Произведения, которые будут звучать, как правило, у человека на слуху. И мы для того, чтобы фестиваль и концерт были яркими и блестящими, пригласили четырех солистов.

Для любителей массовой культуры согреет слух упоминание имени Олега Аккуратова. Он является финалистом шоу «Голос» 2020 года. У него потрясающая музыкальная эрудиция. Он сыплет цитатами из самой разной музыки: от классики до поп-музыки нашего времени. У него великолепный голос, он восхитительно владеет инструментом. Это сочетание всего: и умение быть шоуменом, и потрясающая эрудиция, и высочайшие исполнительские качества.

С нами будет выдающийся джазовый трубач Петр Востоков, с которым мы дружим последние 15 лет. Он впервые был в Челябинске в составе «Академик Бэнда» под управлением Анатолия Кролла. И тогда он воспринимался как подающий надежды студент академии музыки имени Гнесиных. А теперь это один из самых востребованных и самых интересных джазовых музыкантов, который исполняет классический джаз. Его большой джазовый оркестр - это репертуарный оркестр. Он как раз играет музыку золотой эпохи джаз.

Симон Вирш - замечательный кларнетист. Мы с ним познакомились в Банско. Это горнолыжный курорт в Болгарии, и там проходит один из крупнейших джазовых фестивалей в Европе. И Симон там был в числе хедлайнеров. Он тогда играл на бас-кларнете с особенным тембром.

Еще один человек - Павел Иванов - солист оркестра Анатолия Кролла, солист оркестра Петра Востокова. Он не только прекрасный трубач, самое главное - информация для девочек - это вокалист с необыкновенно бархатным баритоном. Голубоглазый красавец, который будет петь баллады. Это будет очень приятно.

Этот концерт вызовет горячие эмоции у слушателей. Если ты уже внутри джаза, его надо посетить, чтобы насладиться и отдохнуть. Если ты еще не внутри, то блестящая картинка всегда привлекательна.

- Во время таких выступлений всегда ли музыканты придерживаются определенной программы? Или они могут ввернуть импровизацию?

- Импровизационное начало будет по умолчанию. Особенность джазовой музыки заключается в том, что все знают одну и ту же тему, но в каждой пьесе есть «окна», где входит на авансцену солист, ему дается место и он солирует, начинает импровизировать на какую-то из тем.

Например, известная тема Хуана Тизола и Дюка Эллингтона «Караван». Она будет звучать. Все сыграют тему ансамблем, а затем солисты начнут изощряться в мастерстве, кто как сможет обыграть мелодию, гармонию, ритмически разнообразить произведение.

- Импровизация готовится заранее? Или кто-то из музыкантов начинает играть, и все остальные подстраиваются?

- Процесс подготовки импровизации любой - длится всю жизнь. Потому что разнообразие любой музыкальной фразы, сыгранной во время импровизации - это результат наслушанности музыканта. Результат владения джазовой идиоматикой, то есть - языком джаза.

У импровизации есть свои законы, как это делать. Музыканты этому учатся. Мало кто этим владеет - родился и начал импровизировать. Есть джазовые музыканты, которые не импровизируют.

В нашем случае, поскольку мы будем исполнять джазовую классику, то какие-то идеи у музыкантов могут возникнуть заранее. Они могут себе зафиксировать. У кого-то спонтанно рождается. Нет клише. Один может так импровизировать, другой - так.

Что касается импровизации по поводу программы, она тоже может быть. Это спонтанное решение сыграть то или иное произведение, как на джем-сейшне. Это тоже может быть.

- 18 июня будет выступление вундеркинда Алисы Рогулиной. В чем заключается ее особенность?

- Алиса выступает с четырех лет. Сейчас ей 15, и у нее большой опыт. И первая наша с ней встреча была, когда ей было четыре. Она была на фестивале бэби-джаз в Челябинске. Она играла такую пьесу, которая была поразительна. Когда она пришла в музыкальную школу, она дома самостоятельно вместе с мамой читала важные вещи и их поняла. И начала это сразу же применять. Сейчас она учится в музыкальной школе в Москве. Ее талант шлифуют до бриллиантовой огранки.

Она неоднократно выступала на фестивале «Какой удивительный мир» и ходила стрит-парадом с мелодикой, и выступала соло, выступала с Анатолием Кроллом, и с ансамблем «Уральский диксиленд», и с Георгием Анохиным.

Когда мы с ней разговариваем, у меня никогда не возникает ощущения, что я разговариваю с ребенком. Она не пытается казаться взрослой, но в музыке она мыслит, как взрослая. Она очень талантливая.

- Как с течением времени менялся фестиваль? Что безвозвратно ушло и что нового было внедрено?

- Невозвратно ушел Игорь Бурко и ряд музыкантов, которые были изначально. Нет уже Георгия Гараняна, нет Аркадия Эскина. Нет целой группы музыкантов, которые ушли играть в небесный оркестр. Это, безусловно, ничем не восполнить.

Из хороших новостей - то, что каждое поколение привносит своих джазовых уникумов. Петр Востоков, Алиса Рогулина, Олег Аккуратов. И в нашем городе есть талантливые музыканты, у нас будут играть они 19 июня. Много молодежи талантливой, на которую очень интересно посмотреть и которую интересно послушать.