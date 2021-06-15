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15.06.2021

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Челябинск
Джазовый фестиваль
Наталья Риккер
Интервью
15.06.2021 15:57
Фото: предоставлено Челябинской филармонией

Наталья Риккер: Джаз – это не какофония

В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет ожидаемое в мире музыки событие - джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Есть слушатели, которые влюблены в джаз. А есть и те, для кого он пока остается «темной лошадкой». Арт-директор фестиваля Наталья Риккер рассказала в интервью агентству «Урал-пресс-информ», с чего начинать слушать джазовую музыку, почему некоторые считают джаз какофонией, от чего человек испытывает катарсис, каких виртуозов ждать на концерте 17 июня и почему 15-летняя пианистка Алиса Рогулина является вундеркиндом.

Редакция ИА «Урал-пресс-информ» уже опубликовала ряд материалов с подробным описанием предстоящих событий. О мастер-классе джазового гитариста-виртуоза Валерия Сундарева и одного из лучших кларнетистов Европы Симона Вирша читайте здесь, о стрит-параде, который пройдет по Кировке, здесь. О джем-сейшене, на котором можно услышать импровизацию, здесь.

- Наталья Геннадьевна, джаз – это услышать или влюбиться? Или надо понимать эту музыку, чтобы получать от нее удовольствие?

- Это абсолютно индивидуальный процесс. Я не могу сказать, что меня в детстве много пичкали джазовой музыкой, но она, безусловно, звучала. Видимо, это тоже наложило какой-то отпечаток. Но никто не объяснял мне, что это такое. 

Поэтому для меня совершенно логично, когда я слушаю джазовый концерт, хлопать так, как надо, - во вторую и четвертую долю. А не в первую и третью, как большинство людей, воспитанных на европейской ритмической системе, делает. 

Не то, что я такая уникальная. Очень многим людям, которые развивались в европейской метрической системе и привыкли слушать классическую музыку, русскую народную музыку, нашу современную эстраду, которая базируется на совершенно других ритмах, иногда бывает сложно воспринимать джаз. 

И еще для восприятия джаза иногда мешает - и это не метафора - наличие джазовой импровизации. То есть не только сложная метроритмическая фактура джазовой музыки, но еще и наличие импровизации. Потому что люди думают, что это какофония.

На самом деле это не какофония. Это музыка, которая имеет очень понятную и четкую каркасную математическую основу. Просто ее надо знать. Главное для восприятия любой музыки - надо хотеть ее слушать. И потихонечку от простого идти к сложному. 

Kickin' Jass Orchestra

Мы, когда рождаемся, не начинаем Джойса сразу читать, мы читаем Барто. Потом понимаем, какие у нее чудесные стихи, и читаем Маршака. Потом усложняем. И к какому-то возрасту приходим к Андрею Белому, Улиссу. И здесь абсолютно то же самое. 

Чем человек больше наслушан - неважно чего - слушает поп-музыку, массовую музыку, классику, тем у него наслушанность и музыкальный опыт будут шире. И ему будет легче это понимать. 

Здесь, как с любым видом музыкального творчества, очень важно хотеть понять этот язык.

Наталья Риккер

- С чего начинать человеку, который ничего не понимает в джазе? 

- Разумеется, начинать с того, что доступно. Что не имеет сложной метроритмической фактуры и не имеет тяжелого импровизационного наследства. 

Если человеку больше нравится архаичный звук, то слушать диксиленды. Но это может быть тяжело для восприятия в связи с тем, что очень многие записи тех лет не имеют такого современного качества. Так как они граммофонные. 

Тогда можно слушать оркестры 30-40х годов с певцами. Вокальная составляющая всегда доступнее, чем инструментальная музыка. Или же, наоборот, начать с популярной составляющей наших дней.

Например, есть smooth jazz. Это не импровизационная музыка. Это, как правило, либо тенор, либо сопрано, либо саксофон. Аккуратное обрамление клавишных. Это всегда мелодично. Эту музыку иногда называют музыкой парикмахерских. Потому что она звучит во всех салонах красоты, где подороже. 

Можно слушать acid jazz. Для более молодежной аудитории. Есть jazz hop. Это тоже на нашем языке с элементами джаза.

А когда этого наслушаешься, наешься, захочется чего-то иного. То есть идти от нашего языка к языку прошлого. Или идти с языка прошлого к нашему.

Человек может застыть навсегда. А может дальше захотеть двигаться. Тут еще зависит от того, насколько человек хочет развиваться в чем бы то ни было. Неважно: в джазе или нет. Некоторые всю жизнь слушают Таню Булавину, и им нормально. Читают Конан Дойла, и им нормально. Они при этом в чем-то другом достигают каких-то вещей. 

- То есть все зависит от желания человека развиваться?

- Если когнитивные навыки у человека развиты, он будет хоть в чем стремиться идти вперед. 

Вы развиваетесь, получаете впечатления: кино, музыка, театр, литература и так далее. Разумеется, ваше развитие личностное соответствует чувствам. Вы по-разному в разные периоды творчества можете испытывать состояния катарсиса от разных произведений. Что заставляет нас переслушивать, пересматривать, перечитывать одно и то же? Состояние катарсиса. Душевного сопереживания, вызванного фабулой произведения, песни.

LRK Trio

Катарсис можно испытывать хоть от чего. Но в какой-то момент вдруг вы перестаете это испытывать. Потому что это не соответствует вашим душевным вибрациям. Или вдруг вы поняли, что на самом деле это было примитивно. Или вдруг вы поняли, что ваша жизненная философия поменялась. Вы развиваетесь. Это совершенно естественно и нормально. 

- Перейдем к фестивалю. За какое время начинается подготовка к такому масштабному событию?

- Любой большой проект начинает готовиться, как только закончился предыдущий. А в нашем случае он начал готовиться еще раньше. Так как локдаун наложил на нас большой отпечаток.

Почему начинаем готовить задолго? Потому что это требует согласования и определение драматургии событий. Поэтому, как только закончили один, во время фестиваля мы можем общаться с музыкантами и уже договариваться о чем-то. Бывает, что мы договариваемся за несколько лет до события. Например, сейчас из-за пандемии мы не можем, к сожалению, позвать нашего большого друга израильского Леонида Пташка.

Три года длятся переговоры с американскими партнерами. И мы уже обо всем договорились, об обменном сотрудничестве с The Gathering Orchestra из Детройта с руководителем джазовой школы главной в мире Джейми Эберсолд. С профессором Майклом Трейси, который должен был в прошлом году с Валерием Сундаревым играть на одной сцене, но пандемия нам быстренько все это свернула. Причем мы получили гранты. Что было обидно.

Поэтому иногда переговоры и подготовка могут годами длиться.

- 18 июня будет музыкальный фильм It’s a wonderful world: A cultural exchange. «Уральский диксиленд» и оркестр The Carr Center Gathering играли друг с другом виртуально? Или им все-таки удалось встретиться?  

Уральский диксиленд

- Ни мы не смогли полететь, ни они к нам не смогли. Мой друг Оливер Рэгсдейл, когда была пандемия, предложил сделать фильм. Мы провели много совещаний в зуме, обсуждали, как сможем снять и как американский видеограф Лумумба Лион Рей все это будет монтировать.

Мы снимали здесь со многих камер, а они – там, у себя. И у нас даже будут эпизоды ансамблевой игры, что очень сложно на расстоянии восемь тысяч километров. Но это мастерство монтажа, подготовка прослушивания рабочих фонограмм, ноты, переговоры.

Уральский диксиленд

Будет иллюзия, что мы сидим через стенку, друг друга слушаем.

- Концерт вечером 17 июня в зале Прокофьева рассчитан на широкую аудиторию?

- Этот концерт рассчитан на самую широкую категорию слушателей. Даже если человек не очень к джазу относится - пока он для него «темная лошадка», - то это будет как раз то, что поможет человеку плавно - с легким отеческим похлопыванием - в эту эстетику зайти. Будет звучать классика золотой эпохи джаза. Это 20-е, 30-е, 40-е годы XX века. Тот период, когда джазовая музыка считалась поп-музыкой. 

Это будет музыка, ориентированная на джазовую классику. Будет играть ансамбль «Уральский диксиленд». Произведения, которые будут звучать, как правило, у человека на слуху. И мы для того, чтобы фестиваль и концерт были яркими и блестящими, пригласили четырех солистов. 

Уральский диксиленд

Для любителей массовой культуры согреет слух упоминание имени Олега Аккуратова. Он является финалистом шоу «Голос» 2020 года. У него потрясающая музыкальная эрудиция. Он сыплет цитатами из самой разной музыки: от классики до поп-музыки нашего времени. У него великолепный голос, он восхитительно владеет инструментом. Это сочетание всего: и умение быть шоуменом, и потрясающая эрудиция, и высочайшие исполнительские качества. 

Олег Аккуратов

С нами будет выдающийся джазовый трубач Петр Востоков, с которым мы дружим последние 15 лет. Он впервые был в Челябинске в составе «Академик Бэнда» под управлением Анатолия Кролла. И тогда он воспринимался как подающий надежды студент академии музыки имени Гнесиных. А теперь это один из самых востребованных и самых интересных джазовых музыкантов, который исполняет классический джаз. Его большой джазовый оркестр - это репертуарный оркестр. Он как раз играет музыку золотой эпохи джаз.

Пётр Востоков

Симон Вирш - замечательный кларнетист. Мы с ним познакомились в Банско. Это горнолыжный курорт в Болгарии, и там проходит один из крупнейших джазовых фестивалей в Европе. И Симон там был в числе хедлайнеров. Он тогда играл на бас-кларнете с особенным тембром.

Симон Вирш

Еще один человек - Павел Иванов - солист оркестра Анатолия Кролла, солист оркестра Петра Востокова. Он не только прекрасный трубач, самое главное - информация для девочек - это вокалист с необыкновенно бархатным баритоном. Голубоглазый красавец, который будет петь баллады. Это будет очень приятно. 

Этот концерт вызовет горячие эмоции у слушателей. Если ты уже внутри джаза, его надо посетить, чтобы насладиться и отдохнуть. Если ты еще не внутри, то блестящая картинка всегда привлекательна. 

- Во время таких выступлений всегда ли музыканты придерживаются определенной программы? Или они могут ввернуть импровизацию? 

- Импровизационное начало будет по умолчанию. Особенность джазовой музыки заключается в том, что все знают одну и ту же тему, но в каждой пьесе есть «окна», где входит на авансцену солист, ему дается место и он солирует, начинает импровизировать на какую-то из тем. 

Например, известная тема Хуана Тизола и Дюка Эллингтона «Караван». Она будет звучать. Все сыграют тему ансамблем, а затем солисты начнут изощряться в мастерстве, кто как сможет обыграть мелодию, гармонию, ритмически разнообразить произведение. 

- Импровизация готовится заранее? Или кто-то из музыкантов начинает играть, и все остальные подстраиваются? 

- Процесс подготовки импровизации любой - длится всю жизнь. Потому что разнообразие любой музыкальной фразы, сыгранной во время импровизации - это результат наслушанности музыканта. Результат владения джазовой идиоматикой, то есть - языком джаза. 

У импровизации есть свои законы, как это делать. Музыканты этому учатся. Мало кто этим владеет - родился и начал импровизировать. Есть джазовые музыканты, которые не импровизируют. 

В нашем случае, поскольку мы будем исполнять джазовую классику, то какие-то идеи у музыкантов могут возникнуть заранее. Они могут себе зафиксировать. У кого-то спонтанно рождается. Нет клише. Один может так импровизировать, другой - так.

Что касается импровизации по поводу программы, она тоже может быть. Это спонтанное решение сыграть то или иное произведение, как на джем-сейшне. Это тоже может быть. 

- 18 июня будет выступление вундеркинда Алисы Рогулиной. В чем заключается ее особенность? 

- Алиса выступает с четырех лет. Сейчас ей 15, и у нее большой опыт. И первая наша с ней встреча была, когда ей было четыре. Она была на фестивале бэби-джаз в Челябинске. Она играла такую пьесу, которая была поразительна. Когда она пришла в музыкальную школу, она дома самостоятельно вместе с мамой читала важные вещи и их поняла. И начала это сразу же применять. Сейчас она учится в музыкальной школе в Москве. Ее талант шлифуют до бриллиантовой огранки. 

Алиса Рогулина

Она неоднократно выступала на фестивале «Какой удивительный мир» и ходила стрит-парадом с мелодикой, и выступала соло, выступала с Анатолием Кроллом, и с ансамблем «Уральский диксиленд», и с Георгием Анохиным.

Георгий Анохин

Когда мы с ней разговариваем, у меня никогда не возникает ощущения, что я разговариваю с ребенком. Она не пытается казаться взрослой, но в музыке она мыслит, как взрослая. Она очень талантливая. 

- Как с течением времени менялся фестиваль? Что безвозвратно ушло и что нового было внедрено? 

- Невозвратно ушел Игорь Бурко и ряд музыкантов, которые были изначально. Нет уже Георгия Гараняна, нет Аркадия Эскина. Нет целой группы музыкантов, которые ушли играть в небесный оркестр. Это, безусловно, ничем не восполнить.

Из хороших новостей - то, что каждое поколение привносит своих джазовых уникумов. Петр Востоков, Алиса Рогулина, Олег Аккуратов. И в нашем городе есть талантливые музыканты, у нас будут играть они 19 июня. Много молодежи талантливой, на которую очень интересно посмотреть и которую интересно послушать.

Автор: Оксана Пузакова
Челябинск
Джазовый фестиваль
Наталья Риккер
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В Челябинске приведут в порядок посты ДПС

15.06.2021 13:23

Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги

15.06.2021 13:09

Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено

15.06.2021 13:08

Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики

15.06.2021 13:07

В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов по федеральным трассам

15.06.2021 13:03

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

15.06.2021 12:45

Котова просит челябинцев не поджигать пух

15.06.2021 12:18

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида

15.06.2021 12:17

Котова настаивает, чтобы полиция больше внимание обращала на пьяных челябинцев

15.06.2021 12:06

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

15.06.2021 11:58

В Миассе состоялся второй этап Всероссийской эндуро-серии по маунтинбайку.

15.06.2021 11:45

Котова отправила глав районов в пешее путешествие

15.06.2021 11:36

Котова спросила с Куляшова за стелу «Челябинск», которую возводили «зэки»

15.06.2021 11:10

Православный форум «Увильды-2021» меняет формат

15.06.2021 10:59

Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов

15.06.2021 10:47

Жители Металлургического района остаются без горячей воды

15.06.2021 10:46

Мнение независимого эксперта о происходящем на Комсомольском проспекте озвучат 16 июня

15.06.2021 10:32

В Челябинске взлетели цены на картошку, свеклу и морковь

15.06.2021 10:28

Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»

15.06.2021 10:27

В Челябинске не прижилось почти 400 деревьев, высаженных в прошлом году

15.06.2021 10:24

Более восьми тысяч цветов украсили территорию Челябинского цинкового завода

15.06.2021 10:13

В Челябинске загорелась Газель

15.06.2021 09:56

Жители дома в Коркино, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

15.06.2021 09:43

Уснул за рулем: в Челябинской области при столкновении с грузовиком погиб молодой мужчина

15.06.2021 09:22

С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

14.06.2021 19:55

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек

14.06.2021 19:37

Во вторник в Челябинской области жара и местами дожди

14.06.2021 19:28

Анонсы событий и мероприятий на 15 июня

14.06.2021 19:26

Афиша на 15 июня

14.06.2021 19:22

Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

14.06.2021 19:19

СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино

14.06.2021 18:32

Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту

14.06.2021 18:18

В Челябинске фиксируется более 90 возгораний тополиного пуха в сутки

14.06.2021 18:10

В поселке Рощино неизвестный пытался надругаться над девочкой

14.06.2021 14:45

Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела

14.06.2021 14:09

В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа

14.06.2021 13:52

Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи

14.06.2021 11:58

В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида

14.06.2021 11:40

В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей

13.06.2021 22:53

Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха

13.06.2021 22:22

Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома

13.06.2021 22:07

Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска

13.06.2021 20:22

В понедельник в Челябинской области жарко и без осадков

13.06.2021 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

13.06.2021 19:13

Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020

13.06.2021 17:26

Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»

13.06.2021 17:06

Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго

13.06.2021 12:07

В Челябинской области растет число новых случаев ковида, выявляемых за сутки

13.06.2021 11:15

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен

13.06.2021 10:27

В День России пьяный челябинец ударил полицейского в лицо кулаком

12.06.2021 20:56

Под Копейском мужчина погиб на рыбалке от удара током

12.06.2021 20:42

В Челябинске открылся Детский клуб «Пони-Кони»

12.06.2021 19:39

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

12.06.2021 19:37

В воскресенье в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди

12.06.2021 17:31

В Челябинске ради новой дороги снесут 24 дерева

12.06.2021 16:40

«Магические арки» установили ко Дню России в Челябинске

12.06.2021 16:33

Алексей Тугарев из Челябинска стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

12.06.2021 15:44

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области: прогноз «Стабильный»

12.06.2021 15:41

На территории Челябинской области сохраняется пожароопасный сезон

12.06.2021 14:33

Центробанк повысил ключевую ставку

12.06.2021 13:00

Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России

12.06.2021 12:27

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи

12.06.2021 11:57

Спасатели помогли рукокрылому покинуть Дом культуры Карталов

12.06.2021 11:49

Школа будущих командиров из Коркино показала, что значит «Сильное поколение России»

12.06.2021 10:28

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем России

12.06.2021 09:55

Юнармейское «Пламя» разгорелось в Есаульской школе в честь Дня России

12.06.2021 00:47

Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку

11.06.2021 22:49

В Челябинской области за сутки из окна выпало трое детей

11.06.2021 22:40

В Копейске с восьмиметровой глубины подняли тело 32-летнего мужчины

11.06.2021 21:28

В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки

11.06.2021 20:39

День России в Челябинской области - без осадков, на западе возможны дожди и грозы

11.06.2021 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 12 июня

11.06.2021 19:55

Афиша на 12 июня

11.06.2021 19:13

В Екатеринбурге открылась уникальная экспозиция «Александр Невский. Судьба России»

11.06.2021 17:10

ВТБ внедряет выездной формат обслуживания клиентов в Челябинске

11.06.2021 16:55

Более 11 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника по безопасности несовершеннолетних на ЮУЖД

11.06.2021 16:48

Обвиняемого в зверской расправе над женой южноуральца могут отправить в психбольницу

11.06.2021 16:40

В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»

11.06.2021 16:16

По факту ДТП с пятью автомобилями, в котором погибла челябинка, возбуждено уголовное дело

11.06.2021 16:09

В Новосибирске задержан владелец частного пансионата для престарелых из Верхнего Уфалея

11.06.2021 15:37

Дефекты и наплывы: на челябинской улице некачественно уложили асфальт

11.06.2021 15:31

Профсоюз Челябинской области записал видеоролик ко Дню работников текстильной и легкой промышленности

11.06.2021 15:27

Ватерполисток златоустовской «Уралочки» вызвали в сборную России

11.06.2021 14:48

Карталинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по ревизору из Оренбургской области