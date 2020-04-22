Взгляд добровольца: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя"

С момента развала СССР в 1991 году ни одна из бывших республик Советского Союза так и не зажила счастливо. Более того, в некоторых из них дело дошло до вооруженных конфликтов, то и дело полыхали гражданские войны. Не обошла эта беда и нашего ближайшего соседа - Украину. Добровольцы из России, которые не могли равнодушно смотреть на то, что происходит там, бросились на помощь братскому народу. Многие и сейчас служат в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Там до сих пор получают ранения и гибнут как военнослужащие, так мирные граждане. Точно так же в областях Украины, не охваченных войной, которую развязали пришедшие к власти путём переворота силы, не все смогли принять режим и идеологию, навязанные фашиствующими молодчиками.

Эти люди встали на защиту мирного населения Донбасса и тех ценностей, которые святы для всех русских людей. Многие, получив ранения и не имея возможности продолжить воевать, перебрались в Россию, получили гражданство и ассимилировались в обществе, что оказалось делом несложным, так как это такие же русские люди.

Одним из таких бывших защитников мирного населения и "русского мира" является проживающий в Челябинске Филипп Венедиктов. Получив гражданство РФ после войны на Донбассе, он влился в мирную жизнь, женился, работает и занимается активной общественной деятельностью. Проживая в Магнитогорске, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи (преподавал в ВСПК «Штурм» на базе ДОСААФ, вёл занятия по сборке-разборке автомата для старшеклассников в школах). После переезда в Челябинск также ведет жизнь человека с активной гражданской позицией. Насколько мы знаем, сегодня Филипп Венедиктов занимается помощью добровольцам по всей стране, попавшим в различные сложные жизненные ситуации.

Одна из последний громких историй про добровольцев, героем которой стал гражданин Казахстана Евгений Щербак, развивалась в Челябинске при непосредственном участии Филиппа Венедиктова. За Женю шла долгая борьба. Он несколько месяцев находился в челябинском центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) и, несмотря на многочисленные попытки помочь ему остаться на территории РФ, в результате все-таки оказался в Казахстане.

Ситуация Щербака - показательная, и последние недели в Интернете, на самых разных площадках, идет активное обсуждение случившегося с ним, причем распространяется немало недостоверной информации, которая в том числе затрагивает силовиков Челябинской области.

В интервью агентства "Урал-пресс-информ" с Филиппом Венедиктовым - сведения "из первых рук", так как именно он как человек, принимавший непосредственное участие в "операции" по спасению Евгения Щербака, знает точно, как все происходило на самом деле и почему закончилось так, как закончилось.

- Филипп, расскажите, как Евгений Щербак оказался в Челябинской области. С какими барьерами вы столкнулись, пытаясь помочь ему остаться в России. Кто вместе с вами помогал Евгению?

- Об Евгении Щербаке я узнал от своего друга Германа Владимирова - директора музея Боевого братства в Санкт-Петербурге. Он помогал Жене в Питере в 2018 и 2019 годах, где тот дважды задерживался правоохранительными органами. Дело было осложнено тем, что Щербак до своего приезда в город Бакал Челябинской области имел неоплаченный штраф и решение Выборского суда о его самостоятельной депортации из РФ, которое нарушил и не обжаловал в установленные сроки. Это одна из объективных причин, ставших основанием для его выдворения. Со стороны южноуральских силовиков и чиновников я не наблюдал никаких барьеров, наоборот все старались вникнуть в ситуацию. В решении Жениного вопроса участвовали лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, депутаты КПРФ, активисты РКРП, центральный аппарат МОО "Союз Добровольцев Донбасса", представителем которой я являюсь, активно работая в этом направлении с Марией Коледой.

- Дело Евгения Щербака вызвало резонанс в обществе. Как Вы считаете, почему?

- Отношение к добровольцам, принимавшим участие в войне на Украине, у людей разное, это зависит в том числе от политических взглядов, ведь у нас в стране в противовес патриотическим силам есть либеральные. Но всё-таки основная масса населения РФ понимает и поддерживает людей, защищавших русских, правду. Есть люди, которые необъективно подают информацию, раздувая тему о том, что Россия якобы "сдаёт своих", это у патриотически настроенного населения вызывает негодование.

- Откуда "растут ноги" у слухов?

- Бывает по-разному. Одни просто ловят на этом "хайп", другие в силу своей неосведомлённости подают информацию искажённой. Не исключено, что кто-то таким образом пытается дискредитировать действующую власть.

- Как можно переломить ситуацию, какие силы задействовать, чтобы поставить дело спасения добровольцев "на поток"?

- Эти механизмы уже есть. Так, правительством РФ уже приняты законы о льготном получении гражданства.

- Филипп, а не виноваты ли подчас сами защитники в том, что с ними происходит?

- Да, конечно, в основном такие случаи происходят из-за бездействия самих добровольцев. Но, бывает, что человек становится заложником ситуации. Например, во время боевых действий сгорели документы, а боец с ранением проходил лечение в РФ. В случаях, когда добровольца задерживают по запросу Интерпола как иностранного гражданина, нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально. Если доброволец преследуется за участие в боевых действиях на Донбассе - это одно, а если за совершение уголовного преступления на своей Родине, - совсем другое. Быть воином-доровольцем - не значит иметь право нарушать закон и не отвечать за свои поступки. Наоборот, я считаю, что это обязывает соответствовать высокому званию защитника Отечества, быть дисциплинированным, ответственным, достойным гражданином.

- У вас это получилось?

- Я к этому стремлюсь.

- Знаю, что у вас были большие планы по военно-патриотическому направлению: организация и участие в праздничных концертах, полевые сборы...

- К сожалению, многие планы нарушил коронавирус. Например, он "отменил" концерт Юлии Чичериной 11 апреля для ветеранов боевых действий, организацией которого я занимался по просьбе Германа Владимирова. Верю, что эпидемия скоро отступит и я смогу и дальше активно участвовать в жизни ветеранского движения и вообще в жизни Челябинска и области, в том числе продолжу петь со сцены патриотические песни. Я не профессионал, пение - это мое хобби: пою душой. Что касается сборов, с 29 по 31 мая вместе с председателем сообщества патриотических организаций "Урал" Андреем Муравьевым мы собираемся провести их для молодежи допризывного возраста и организаций правоохранительной направленности на базе специального учебного центра "Полигон".

Также после отмены режима самоизоляции планируем организовать торжественное захоронение в городе Асбесте Свердловской области останков героического уральца - участника Великой Отечественной войны Александра Маркова, найденные ашинскими поисковиками из отряда "Русич" на территории Крыма (в районе села Батального), при обороне которого он погиб в 1942-м году. "Русичи" совместно с СВПО "Урал", "Обществом содействия Флоту" и "Союзом добровольцев Донбасса" займутся доставкой и захоронением останков советского бойца в Асбесте.

Торжественная передача останков красноармейца состоялась в марте этого года в селе Батальное, где вышеуказанные организации за свои средства (и при финансовой поддержке "Справедливой России") установили памятник "Воинам-уральцам, погибшим при освобождении Крыма".

- Замечательные планы. А чем занимаетесь сейчас, пока лютует коронавирус?

- В настоящее время я помогаю нескольким добровольцам, которых собираются депортировать. Также дистанционно собираю информацию по погибшим героям-добровольцам из Челябинска, чтобы увековечить память об их подвигах и отдать дань уважения их родным. Недавно записался волонтером для предотвращения распространения коронавирусной инфекции министерства социальных отношений Челябинской области. Жду звонка.

- В начале своего пути, насколько я знаю, вы больше действовали как одиночка. Сейчас ситуация изменилась?

- Сегодня я действую как представитель МОО «Союз Добровольцев Донбасса». Когда переехал в Челябинск, сделал всё, чтобы собрать ребят, принимавших участие в конфликте на Донбассе, вместе, объединить их, сплотить в мирной жизни. Благодаря своим обширным знакомствам и связям имею возможность напрямую обратиться в совет по межнациональным отношениям при президенте РФ, к депутатам Госдумы, высокопоставленным силовикам и известным общественникам. Большую помощь в решении юридических вопросов мне оказывает объединение "Братство Вольных Адвокатов" (БраВА). Являюсь сторонником того, что все патриоты должны объединить свои силы для достижения одной цели - процветания нашей Родины.

- Филипп, как вы видите развитие общественного движения помощи добровольцам в Челябинской области и России в целом?

- Первый и главный вопрос - это признание добровольцев на государственном уровне защитниками Отечества. Данный статус гарантирует их социальную защищённость, что благоприятно скажется на их психологическом состоянии. Замечу, что моя деятельность не ограничивается одним лишь военно-патриотическим направлением. Я - доброволец и не могу оставаться равнодушным, видя несправедливость и страдания людей. Недаром девиз "Союза Добровольцев Донбасса" звучит так: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя". "Други" для меня - это весь народ России.

- Видите ли вы себя в дальнейшем в политической жизни Челябинской области и страны?

- Раньше я считал, что это не моё, но сейчас понимаю, что в качестве политика могу реально менять жизнь людей к лучшему, ведь политика является механизмом влияния на процессы, происходящие в обществе. Поэтому я стал всерьез задумываться над данным вопросом, тем более что лично знаком с некоторыми российскими политиками, имею свои политические предпочтения и кое-какие намётки на ближайшее будущее. Уже подал заявление на вступление в партию "Справедливая Россия".