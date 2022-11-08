Денис Моисеев о миссии в Херсонской области: здесь чудеса творят

Эвакуация жителей Херсонской области, которая помимо левого берега Днепра затронула семь районов на правобережье, продолжается с участием волонтеров Челябинской области. Сотрудники гуманитарной миссии «Единой России» помогают эвакуировать жителей, которые не в состоянии сами это сделать в силу различных причин.

Камерунец Татчн Брис де Звари приехал в Украину на учебу, но высшее образование получить не успел. На работе он упал со второго этажа, сильно повредив позвоночник. Последние три года Брис прикован к постели. Волонтеры помогли ему выехать вместе с семьей, - супругой, тремя детьми и собакой.

- Когда я упал, то меня хотели выкинуть, просто как мусор, хорошо жена приехала и забрала меня. Потом собирали деньги на операцию, это было сложно. Сделали две операции. Сейчас нужно обследование. Возможно, в Москве. Поэтому я рад, что выезжаю. Спасибо Вам большое за помощь, - поблагодарил житель Камеруна Брис де Звари.

Из Херсона семью доставили в Джанкой, где они зарегистрировались в пункте временного размещения. Бриса транспортировали на скорой помощи, а жену с детьми и собакой волонтеры перевезли на машине гуманитарной миссии.

- Сначала было немного страшно. Но все прошло очень хорошо, спасибо Вам огромное, - поблагодарила гуманитарную миссию супруга жителя Камеруна Юлия Котик.

За день участники миссии «Единая Россия» успели эвакуировать две семьи.

- Сегодня продолжаем в составе гуманитарной миссии партии «Единая Россия» эвакуировать людей с левой берега реки Днепр. Вывозили сегодня онкобольную женщину и вот сейчас везем семью – камерунца, который три года назад упал и повредил позвоночник, сам не ходит, вывозим в Джанкой, оттуда на поезде их будут доставлять в Туапсе и дальше по распределению. На самом деле каждый кто принимает участие в этой миссии, на мой взгляд, герой. Это и подстанция скорой помощи города Херсона, это и правительство республики Крым, и конечно те ребята, которые вместе с нами заезжают на территорию обстрелов и вывозят мирных людей подальше от этого кошмара. О каждом из них можно написать отдельную книгу, но мы работаем для того, чтобы люди, которые поверили в нас, которые доверились, чувствовали это до самого конца, пока не окажутся в безопасности. Здесь про каждого книжку можно написать. Кто-то сидит за рулем УАЗика, кто-то с нами на скорой едет с самой зоны обстрела. Каждый из ребят молодец, это неоценимо. Врачи скорой помощи города Херсона такие усилия прикладывают, чтобы людей вывезти из этого города. Вы представляете себе карету скорой помощи на армейском пароме, это просто чудеса какие-то творятся для того, чтобы людей отсюда вывезти. Большое всем человеческое спасибо за это, - поделился участник гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.

В Джанкой семьи привезли уже ближе к вечеру. Дорогу все перенесли хорошо. Камерунца с семьей уже ждут в Москве и Санкт – Петербурге. Его обследуют и назначат лечение. Последние три года, что он прикован к постели, ни лечения, ни реабилитации он не получал.