Это не фантастика: выведение служебного человека - истинная цель разрушения мира

Поиски причин крушения глобального миропорядка оживили в соцсетях высказывания известного российского физика, президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Он дал анализ конвергентных технологий в обществе, сказав, что «вот это будущее начинается сегодня». Сегодня, три года спустя, это будущее наступило для каждого.

«Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Потому что появились технологии геномного редактирования. Вы берете искусственную матку (простите меня, не очень сложный орган) – инкубатор, как цыплят выводите и дальше искусственно из пробирок вы туда засаживаете все, что надо, укорачивая срок беременности. Генетическим редактированием подрезаете функции и получаете столько людей и таких, которые вам нужны. Вот сегодня это стало возможным, это есть абсолютный факт. Технологически это стало возможным. А теперь мы скажем, что мы проигрываем. Вот чем берут американцы, чему надо учиться, они играют вдолгую.

Вот когда закончилась война (Великая Отечественная- ред.), мы тут пели и плясали, а они, два брата Даллеса, один директор ЦРУ, а второй госсекретарь, при полной «прикрышке» и финансовой поддержке Рокфеллера, который умер сейчас с седьмым сердцем, они начали то, что мы сегодня хлебаем. Вот, первое, они создали Международную организацию здравоохранения не для того, чтобы лечить людей, а чтобы взять под контроль состояние здоровья мира и влиять на него путем вакцинации и чего угодно. Вот посмотрите, эта организация была создана на деньги Рокфеллера, его ближайший соратник и приятель Чисхольм стал первым президентом Всемирной организации здравоохранения. Вот его цитата: «Чтобы прийти в мировое правительство, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы. Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших рациональным мышлением, - вот запоздалые цели, потребные для изменения человеческого поведения». Это меморандум 1948 года. А дальше – 1974 год, Меморандум национальной безопасности США: «Политика в области народонаселения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости… Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами как политика развитой страны, направленная против этих стран».

Вот это будущее начинается сегодня, и мы его пока проигрываем, свое будущее. «Слом системы базовых моральных принципов и насаждение альтернативных общечеловеческих норм морали» - это происходит повсеместно. Далее – «Абсолютизация свободы личности. Уничтожение под этим лозунгом государств, обеспечивающих защиту общества, его ценностей и баланс между правами и свободами человека». Абсолютизация свободы становится кувалдой, уничтожающей суверенитет государств. А государство – это единственный инструмент, институт, который может обеспечить права этих личностей и свободы. <…> а дальше вы с этим делаете все, что хотите. Параллельно идет сокращение рождаемости путем внедрения в сознание масс отрицания естественных путей продолжения жизни, типа ЛГБТ, чайлдфри фэмели и так далее. Фактически технологическая база создания служебных людей – это конвергентные технологии. Все давно изменилось, и это запоздалый взгляд назад».