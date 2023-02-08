Имя на стене – Александр Чижевский

С Челябинском в годы Великой Отечественной войны был связан ученый, чье имя стоит рядом с именем Циолковского. Это Александр Чижевский (1897-1964).

Александр Леонидович - советский ученый, один из основателей космического естествознания, основоположник космической биологии и гелиобиологии, биофизик, основоположник аэроионификации, а также - философ, поэт, художник. Не случайно его называют Леонардо да Винчи ХХ века.

Александр Чижевский родился седьмого февраля 1897 года. Известный широкой общественности как автор «люстры Чижевского», он был соратником Константина Циолковского и основал новую науку - космобиологию, объясняющую, как процессы в космосе и на Солнце способны повлиять на происходящее на Земле, на животных и людей.

Ещё в 1939 году первый Международный конгресс по биологической физике и биологической космологии в Нью-Йорке направил меморандум о научных трудах Чижевского в Нобелевский комитет, но учёный под давлением советских властей был вынужден отказаться от выдвижения на премию.

В Челябинск Александр Чижевский приехал осенью 1941 года вместе с эвакуированным Малым театром, актрисой которого была его жена Татьяна Рощина.

Супругам выделили две комнаты в коммунальной квартире в доме № 36 по улице Цвиллинга. Чижевский поступил на работу в областную больницу и служил консультантом в лечении огнестрельных ран, ожогов, язв с применением ионотерапии.

21 января 1942 года Чижевский был арестован. Донос на учёного написал его коллега - врач, которого эвакуировали в Челябинск вместе с ним, и Александр Леонидович даже уступил ему одну из выделенных комнат в коммуналке. По словам этого врача, Чижевский на одной из остановок поезда по пути в Челябинск якобы махал белыми перчатками и подавал знаки немецким бомбардировщикам.

Чижевский больше года провел в Челябинске - в тюрьме НКВД. В марте 1943 года он был осуждён на восемь лет исправительно-трудовых лагерей «за антисоветскую агитацию и контрреволюционную деятельность» с конфискацией библиотеки.

В результате учёный попал в одну из «шарашек» - научно-исследовательскую лабораторию в системе ГУЛАГа. В Карагандинском исправительно-трудовом лагере ему даже разрешили создать кабинет аэроионификации и изучать воздействие электричества на кровообращение.

В Челябинск Чижевский больше не вернулся.

Его жена Татьяна Сергеевна спасла архив учёного - вывезла из Челябинска и сохранила пятнадцать ящиков рукописей. Во время войны это был - без преувеличения - подвиг.

Отец автора этих строк фотограф и журналист Владимир Белковский в начале 90-х получил возможность познакомиться с «делом» Чижевского. Выпустил об ученом небольшую книжку.

На стене «дома на площади» в Челябинске есть памятная доска, напоминающая о Чижевском в Челябинске.

Считается, что Калуга – город, в котором Чижевский был счастлив. Челябинск же – город, с которым были связаны трагические месяцы жизни ученого. Возможно, это был один из самых великих людей своего времени, которого можно считать нашим земляком пусть не по рождению в Челябинске, но по проживанию в нем.

Ведь как звучит: Леонардо ХХ века жил в Челябинске.

Кстати, во Франции, в зале научной славы Сорбонны бюст Чижевскому был установлен еще в 30-е годы.