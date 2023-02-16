«Шефы» из школьной столовой

Кто пробовал кормить ребенка полезной едой, знает, что это непросто, а управиться с обедом на тысячу детей сможет не каждый профессиональный шеф. У Марины Астаниной получается, правда популярной в тв-шоу должности «шефа» в ее сфере деятельности нет, она - заведующая столовой в общеобразовательной челябинской школе №12.

«Кормить детей как своих собственных», – такое условие поставила 12 лет назад, принимая Марину Ивановну на работу, директор школы № 12 Татьяна Большакова. То есть в столовой все должно быть достойно, вкусно и красиво. Марине Ивановне, работавшей заведующей столовой с 18 лет и имевшей к тому моменту общий стаж почти в четверть века, задача оказалась посильной.

Она пришла в профессию, как уверяет, случайно, следом за не сдавшей вступительные экзамены подругой, «и вот так осталась на всю жизнь». Даже получив позже профессию бухгалтера-калькулятора и проработав в бухгалтерии предприятия три месяца, в итоге не смогла «сидеть, привязанной к стулу» и вернулась в столовую.

Готовила для сотрудников «Востокметаллургмонтажа» и Челябинского тракторного завода. Тогда столовые работали в каждом цехе, размах производственного общепита требовал большое количество персонала, поэтому «толковая и сноровистая» сотрудница с 18 лет не только варила-пекла, но и руководила столовой.

«Конечно, худенькая была, тяжело приходилось баки с едой самой таскать, но втянулась. Мне это очень нравилось, варить», - вспоминает она. Уже больше 12 лет она готовит для школьников.

«Привыкла здесь. Работа с детьми – это очень интересно, это всегда общение, особенно когда на раздаче стоишь, они ведь все рассказывают, даже то, что дома не рассказывают. Они знаете, как говорят: здесь не столовая у нас, это божественный храм еды! Когда переходила на время в другую школу, обратно встречали так: наша бабушка вернулась», - рассказывает Марина Ивановна.

«Чтобы вот так отработать в профессии всю жизнь, я считаю, надо любить ее, любить готовить, делать это с душой. Помню, тесто заводили раньше вручную, так с ним ведь разговариваешь, мол, ты мое золоте, ты меня не подведи, и поэтому оно хорошо поднималось. И по поварам видно, когда любит готовить, а когда без души делает. Настю (дочь – ред.) видно сразу было, она с детства с тестом возилась. Я завожу пирог или булочки, а она маленькая встанет рядом и тоже тесто мнет пальчиком, не отходит», - рассуждает Марина Ивановна.

Ее дочь – Анастасия Бук продолжила дело мамы. Как та не препятствовала поначалу. Настя, помогавшая маме с детства, получив высшее образование и поработав в должности заместителя начальника производства в крупной сети гипермаркетов, перешла в систему школьного питания, взяв под свое руководство питание сразу 36 школьных пищеблоков. Сегодня она работает в Уральском комбинате питания в должности руководителя по организации питания в общеобразовательных организациях Советского и Тракторозаводского районов. Ей нет еще и тридцати лет, так что карьерный взлет тоже ранний, но в ее истории никаких случайностей.

Во-первых, она унаследовала от мамы любовь к делу и его понимание.

«Здесь надо знать, мне кажется, все. Вот этим и привлекает работа. Ты должен не только уметь варить суп, но и знать все про продукты, как и где они хранятся, почему они хранятся так, а не иначе, отчего могут испортиться и как сделать так, чтобы они сохранили свои качества. Нужно знать все санитарные нормы. Надо знать психологию профессии повар. Здесь у мамы (в коллективе столовой – ред.) нужна психология в маленьких масштабах, в комбинате - в больших. Каждый сотрудник уникален, к каждому надо знать подход. Моя работа заключается не только в том, чтобы проверять, как они готовят вкусно или не вкусно, как они соблюдают санитарные правила, чтобы бригады работали слаженно. Иногда сотрудники меняют школьные бригады пока не найдут свой коллектив, где они подходят по темпераменту, по мышлению, по каким-то общим интересам. Ведь каждому работа должна приносить удовлетворение».

Во-вторых, в Уральском комбинате питания ей доверили ответственную должность, поскольку здесь действует система подготовки кадрового резерва и династии на персональном учете.

Сфера ответственности Анастасии гораздо шире контроля за организацией детского питания, она взаимодействует с общественностью.

«Руководитель службы питания не только контролирует пищеблоки, но и взаимодействует с надзорными органами, администрациями образовательных учреждений, плюс очень большой блок сотрудничества с общественностью, в первую очередь с родителями. Мы максимально открыты для всех и это принципиальная позиция руководства», – рассказывает специалист по взаимодействию с образовательными организациями Уральского комбината питания Ольга Селянина.

Анастасия выезжает в школы на рейды родительского контроля, в случае обращений родителей или детей. В каждой конкретной ситуации, от нее требуется не только обеспечить соблюдение правил, но и найти компромиссы, чтобы школьная столовая была «центром притяжения».

«Что значит кухня в доме? – рассуждает директор школы № 12 Татьяна Большакова. – Кухня - это центр семьи, вот так и в школе столовая - это место притяжения, центр общения, место встреч, здесь сил набираются, отдыхают. А такие заведующие, как Марина Ивановна, - душа этого центра».