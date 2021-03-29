Агентство "Урал-пресс-информ" объявило конкурс билетов на спектакль в «Манекен»

В эту субботу, 3 апреля, в театре "Манекен" состоится спектакль "Требуется клоун". Агентство "Урал-пресс-информ" разыгрывает один пригласительный на двух персон!

Кому-то требуется клоун. Старый, профессиональный, который знает толк в своём деле. Или нужен старый, чтобы ему можно было поменьше платить? Или не клоун вовсе, а, например, конюх? Главное – требуется клоун! А у нас есть три претендента. Три соперника, три друга, три врага, три хитреца, которые с детской жестокостью будут сражаться друг с другом, доказывая, кто больше всего подходит на роль клоуна. Кто лучше всех. Кто старше. Кто смешнее. Кто стоит всех трёх! В конце концов, кто требуется?!

Да, это он, наш любимый и как никогда актуальный театр абсурда в театре «Манекен».

Для участи в конкурсе нужно:

1) Сделать репост записи о конкурсе себе на страницу;

2) Быть участником группы "Урал-пресс-информ" Вконтакте;

3) Быть также участником группы театра "Манекен".

Итоги мы подведем в среду, 31 марта. Следите за обновлениями!

Билеты на спектакль можно заказать на сайте.