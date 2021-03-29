Агентство "Урал-пресс-информ" объявило конкурс билетов на спектакль в «Манекен»

29.03.2021
Житель Челябинска закрыл собой жену, которую пытался зарезать гость
29.03.2021
И карантин не помеха: больничные клоуны провели «обход» в детской больнице Челябинска
29.03.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта
29.03.2021
ВТБ намерен привлечь более восьми миллионов клиентов в рамках открытой экосистемы
29.03.2021
И бесстрашны, и быстры: ГРЦ Макеева провело соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду
29.03.2021
В Златоусте освящены копии боевых знамен южноуральских дивизий
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
26.03.2021