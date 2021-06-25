Актриса НХТ Ксения Бойко одержала победу в «Параде победителей»

Вчера, 24 июня, в Улан-Баторе завершился VI Международный театральный фестиваль «Парад победителей». Лауреатом фестиваля в номинации «Лучшая женская роль» стала ведущая актриса Челябинского Нового Художественного театра Ксения Бойко.

Фестиваль проводил Центр монодрамы столицы Монголии. На этом Параде громко заявил о себе Челябинский Новый Художественный театр, который двумя днями раньше был удостоен высшей награды в номинации «Лучший спектакль» (за спектакль режиссёра Евгения Гельфонда «Светлые души» по рассказам Василия Шукшина) на VII Международном фестивале «У Троицы», который проходил в подмосковном старинном городе Сергиев - Посад.

На фестиваль в Монголию был приглашён моноспектакль НХТ «Триптих для одной актрисы» по пьесам Нины Мазур в постановке режиссёра театра Евгении Зензиной. Этот спектакль уже имел успех и получал награды на разных фестивалях. В Улан-Баторе его исполнительница ведущая актриса НХТ Ксения Бойко ещё раз подтвердила это признание. Она была удостоена диплома лауреата в номинации «Лучшая женская роль».

«Фестиваль в этот раз проходил онлайн по известным всем причинам, - рассказывает заведующая литературной частью НХТ Майя Давыдова-Брандесова. - Однако это не помешало организаторам показатьинтересные, глубокие, яркие моноспектакли из разных уголков мира. Самоназвание фестиваля говорит о том, что спектакли, представленные на нём,уже являются признанными, известными, в какой-то степени вершинами вопределённом жанре. Тем приятнее, что спектакль нашего театра «Триптих для одной актрисы» был приглашён к участию в этом престижном форуме, да ещё отмечен такой высокой наградой».

Челябинский «Триптих» представлял Россию в числе восьми спектаклей из Монголии, Литвы, Израиля, Молдовы, Польши и Македонии. Членами жюри фестиваля были известные в Европе и Азии деятели театра: критик и драматург Нина Мазур (Германия), директор театра, критик и актриса Элизе Ноэми Жудеу (Румыния), критик, актёр и режиссёр Гезу Отгон (Монголия). По условиям фестиваля обсуждений спектаклей не проводилось, жюри, посмотрев работы, выставляли оценки, по сумме которых выносился окончательный вердикт. На этом фестивале из восьми заявленных в афише спектаклей награды были удостоены только три – из Македонии, Монголии и России. Одну из главных его наград– за лучшую женскую роль –привезла в Челябинск и родной театр Ксения Бойко. А это ещё одна значимая победа Нового Художественного театра, весомо и достойно ознаменовавшая завершение театрального сезона.