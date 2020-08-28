Алексей Текслер выбрал для Челябинской области молодежного лидера

Главное управление молодежной политики Челябинской области возглавит 32-летняя Светлана Калимуллина.

Решение назначить ее на этот пост принял сегодня, 28-го августа, глава региона Алексей Текслер - таким оказался итог открытого конкурса, стартовавшего седьмого июля.

Напомним, заявки на участие подавали 25 кандидатов, на первом этапе девять отсеялись, 16 человек перешли во второй.

Светлана Калимуллина показала лучший результат в ходе очного тура конкурса и собеседований с отборочной комиссией.

Выпускница Челябинского педуниверситета в настоящее время возглавляет региональной ЧРРО «Российский Союз Молодежи», является заместителем генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Светлана Калимуллина приступит к своим обязанностей после того, как пройдет необходимые проверки.

Напомним, девятого августа первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, в течение нескольких дней представлявшая кандидатов на своей странице в Инстаграм, озвучила рейтинг претендентов на пост молодежного лидера региона, составленный на основании результатов голосования. У Светланы Калимуллиной в нем было седьмое место - за нее проголосовали 274 человека.

Возглавил рейтинг 28-летний Геннадий Буданов, на второй позиции оказался Евгений Яковлев, третье место заняла Наталья Тюрина. Также в первую пятерку вошли Денис Петрин и Григорий Ваулин.

Озвучив итоги голосования, Ирина Гехт пообещала, что рейтинг будет учтен при проведении очного тура и собеседования с кандидатами.