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Слово за Алексеем Текслером

Ирина Гехт озвучила рейтинг молодежных лидеров Южного Урала

Общество
Сегодня, 20:38
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Автор: 
Евгения Александрова

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт озвучила рейтинг молодежных лидеров региона, претендующих на пост руководителя главного управления молодежной политики, возрождаемого в структуре областного правительства по инициативе главы региона Алексея Текслера.

«Ваш выбор», - написала Ирина Гехт на своей странице в Инстаграм сегодня, девятого августа.

Первый вице-губернатор поблагодарила подписчиков за активность при голосовании, отметив, что каждый кандидат открылся с новой стороны.

«Стало понятнее, «какие силы» стоят за каждым претендентом, кто поддерживает каждого кандидата. Это и молодежные объединения, и общественные организации, и студенты, и спортсмены и блогеры. Люди с активной жизненной позицией, готовые менять и меняться», - отметила Ирина Гехт.

Возглавил рейтинг 28-летний Геннадий Буданов – у молодого человека 648 голосов. В настоящее время он является заместителем председателя профкома ЮУрГУ и начальником отдела по организации волонтерского движения. Лауреат премии ЗСО в сфере молодежной политики. Имеет благодарность и благодарственное письмо губернатора, благодарственное письмо Общественной палаты Челябинской области за развитие молодежной политики, благодарность федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

На втором месте – Евгений Яковлев с 567-мью голосами. Является государственным служащим, ранее работал в управлении специальных проектов администрации губернатора Челябинской области, в настоящее время трудится в управлении делами губернатора и правительства области - возглавляет комитет планирования закупок. Имеет благодарность главы региона за профессионализм и доблестный труд.

Замыкает первую тройку – Наталья Тюрина, за которую отдали свои голоса 411 человек. Является директором Центра делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Награждена почетной грамотой министерства образования и науки РФ, благодарственным письмом губернатора Челябинской области и премией главы региона.

Четвертое место – у Дениса Петрина (371 голос), пятое – у Григория Ваулина (294 голоса). ⠀

Дальше идут Лидия Янина (275 голосов), Светлана Калимуллина (274 голоса), Владислав Пидуков (156 голосов), Сергей Бороздин (134 голоса), Данила Михеев (125 голосов), Игорь Ворожцов (123 голоса), Артем Ратошнюк (65 голосов), Наиля Гредина (60 голосов).

В последней тройке претендентов – Елена Кузнецова (48 голосов), Виталий Демин (44 голоса) и Вячеслав Митошоп (40 голосов).

Напомним, кандидатов на пост молодежного лидера Южного Урала Ирина Гехт представляла жителям региона в течение четырех дней, каждый день – по четверке.

Подводя итоги голосования, первый вице-губернатор Челябинской области отметила, что рейтинг будет учтен при проведении очного тура и собеседования с кандидатами, которые состоятся на грядущей неделе.

«После этого губернатор региона Алексей Текслер примет решение о назначении», - сообщила Ирина Гехт.

Южноуральцы активно комментируют представленный рейтинг. Некоторые считают, что у лидеров голосования явное преимущество по дням, а значит и по количеству голосов – на самом деле это не так. Например, Евгений Яковлев, занявший второе место, был представлен в финальной четверке претендентов (Ирина Гехт озвучивала имена кандидатов по алфавитному порядку, а его фамилия начинается на последнюю букву алфавита). К слову, и Наталья Тюрина также находилась в последней четверке, с представителями которых Ирина Гехт познакомила южноуральцев лишь вчера, восьмого августа).

Также жители Челябинской области отмечают, что было бы интересно, если бы собеседование транслировали в прямом эфире - и с вопросами, в том числе от оппонентов, чтобы «действительно была конкурентная история: и «дурь», и профессионализм проявились». Будущему победителю предложили взять в замы достойного оппонента – для блага общего дела.

«Не всегда популярность человека говорит о его компетенции. Это совершенно разные понятия. Можно быть популярным человеком в том или ином направлении, но быть никудышным менеджером, который не сможет работать в команде (и так далее, и такое прочее). Это голосование ничего не открыло нового. Я в молодёжной среде уже лет 16 и знаю реально работающих людей, и они, к сожалению, в середине или ближе к концу списка. Лидеров голосования я даже и не знаю. Если бы они что-то меняли в жизни молодёжи, я бы это не пропустил», - есть и такое мнение.

В любом случае впереди очный тур и собеседования, где последнее слово будет за инициатором возрождения главного управления молодежной политики Челябинской области Алексеем Текслером.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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