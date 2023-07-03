Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников

Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который состоялся в минувшие выходные в селе Демарино (Пластовский район, Челябинская область), побил свой прошлогодний рекорд посещаемости – в этом году в XXIX фестивале приняло участие порядка 60 тысяч гостей из разных регионов России, более 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел из 50 субъектов, более 400 творческих коллективов. В 2022 году в масштабном культурном событии страны приняли участие порядка 55 тысяч гостей, а в 2019 году было 40 тысяч.

В последние годы интерес туристов к Южному Уралу активно растет. «Челябинская область – перспективный регион в плане развития туризма, - уверен губернатор Алексей Текслер. - Не влюбиться в нашу природу невозможно. При этом регион обладает большими возможностями по развитию культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного, промышленного туризма».

На Южном Урале живут одной большой и дружной семьей самые разные народы, и все чтут народные традиции и передают их из поколения в поколение. И это привлекает в регион туристов со всей страны. На Бажовский фестиваль приезжают гости из разных регионов страны и зарубежья – и всех на Южном Урале встречают радушно и хлебосольно.

В рамках фестиваля на площадке «Уральское поселение» были организованы подворья русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Гости могли заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени. Каждый смог увидеть их убранство, познакомится с предметами народного быта, а также фольклорного праздника или обряда.

«Бажовский фестиваль - это событие, которое объединяет народ, доказывает, что мы поистине великий народ, сохранивший и продолжающий сохранять самобытную культуру и традиции», - подчеркивал губернатор Алексей Текслер.

Уникальность Бажовского фестиваля – в его многообразии. Он включает в себя все жанры народного творчества: презентация изделий прикладного искусства, концертные выступления (культуру исполнительства). Исполненные народные песни и танцевальные композиции демонстрируют исторические и культурные особенности и традиции народов России. «Главное стремление Бажовского фестиваля - передать красоту и полноту жизни через народный танец, песню, промысел - те виды искусства, которые никогда не будут застывшими музейными экспонатами», - отметил министр культуры области Алексей Бетехтин.

Ежегодно растет и количество мастеров со всей России, которые принимают участие в Бажовском фестивале. В этом году на Южный Урал приехали мастера из 50 регионов. «Более 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел, более 400 творческих коллективов, общее количество участников - свыше четырех тысяч» - рассказала директор областного Центра народного творчества Оксана Громова.

На фестивале традиционно состоялись Мастеровая слобода, Банный фестиваль, ярмарки и конкурсы. Кроме того, прошла презентация «Вышитой карты Челябинской области» – это часть большого всероссийского проекта. На площадке «Уральское подворье» гости могли научиться стрелять из лука или провести сражение на мечах.

В этом году впервые на Бажовском фестивале проходил конкурс игровых программ для взрослых и детей и была открыта новая интерактивная площадка «Веретень», на которой работала анимационная команда.

«Здорово видеть, как дети через традиционные, всеми любимые игры впитывают народную культуру. Заметно, что и многие взрослые не прочь окунуться в детство, вспомнить эту радость. Получается такая связь поколений, а это и есть главная идея «Бажовки», - подчеркнула руководитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер. По ее словам, россияне помнят и чтут народные традиции, ремесла, творчество, передают эти знания новым поколениям. Наша общая история и многогранная культура делают наш народ сильными и сплоченными, подчеркнула Ирина Текслер.

Алексей Бетехтин отметил, что лично для него имеет значение не только количественный итог побывавших на поляне гостей. «Настоящим качественным итогом Бажовки я бы назвал отзывы, мнения, пожелания людей, с которыми знакомлюсь в социальных сетях», - подчеркнул глава минкульта.

А отзывы в соцсетях восторженные. «Великолепная организация праздника. Праздник - Именно так хочется назвать XXIX Бажовский фестиваль. Столько гастрономических вкусностей, новинок в одном месте. Умельцы и мастера впечатлили своими товарами, улыбчивостью. Творческие коллективы не оставили равнодушными - аплодисменты талантам. Почаще бы», - написала Евгения Игнатьева на странице фестиваля.

«Благодарю тебя за гостеприимство, Бажовский фестиваль. Как мастер, участвовала впервые. И как же повезло с соседями на нашей улочке на Шёлковой горке. Все без исключения замечательные, отзывчивые люди и мастера своего дела», - отметила Ангелина Рер.

Напомним, губернатор Алексей Текслер неоднократно отмечал, что важнейшим условием для наращивания туристической активности является опережающие развитие инфраструктуры. Так, в рамках Госсовета глава региона выступал с предложением по развитию дорожной сети в интересах туристической отрасли.

В Челябинской области уже активно претворяют эту инициативу в жизнь и видят ее эффект. «Очень вовремя, буквально к открытию Бажовки, привели в порядок трассу М-5. Вся горнозаводская зона - Златоуст, Сатка, Аша, Сим - точно отправится на фестивальную поляну в Демарино по ней, - отметил министр культуры . - Надеюсь, комфортная дорога станет еще одним обстоятельством, которое поможет улучшить культурный обмен между Челябинском и городами области, упростит задачу по раскрытию культурного потенциала прилегающих к столице Южного Урала территорий.