Библиотека с молодежной зоной в стиле лофт открылась в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) открылась библиотека нового поколения с комфортными зонами для всех возрастов. У этой библиотеки более десяти тысяч читателей, которые теперь смогут не просто приходить за книгами, а проводить здесь свой досуг.

Для детей есть «Лего», 4D-энциклопедии, яркие новые книжки, интерактивные столы и глобус. Большой зал молодежной литературы в стиле лофт порадует любителей сэлфи эффектной и оригинальной фотозоной. Для старшего поколения есть зона досугового чтения с привычой для него обстановкой.

Новой библиотеке присвоено имя Риммы Дышаленковой, российской писательницы и поэтессы, широко известной личности города Магнитогорска.

Преображение библиотеки стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура» и программы партии «Единая России» под названием «Культура малой Родины».