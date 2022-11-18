18.11.2022
В 2022-м граждане покидали Челябинскую область ради Казахстана куда чаще, чем годом ранее
18.11.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября
18.11.2022
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
18.11.2022
В Челябинске меняют маршруты движения пятый и седьмой трамваи
18.11.2022
«Вы многое можете…» - московский критик о театре Златоуста
18.11.2022
«Зигальга» 18 ноября отмечает третий день рождения
Библиотека с молодежной зоной в стиле лофт открылась в Магнитогорске
Интерактивные столы и глобусы для детей и зона для «громкой читки» молодых авторов обязательно привлечет новых читателей
17.11.2022
Челябинская область чествует лучшего молодого библиотекаря России
11.11.2022
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
02.11.2022
В Чурилово совершен налет на еще не успевшую открыться новую библиотеку
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022