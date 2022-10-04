«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Наркотики
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Наркотики
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Совет Федерации ратифицировал междугородние Договоры между Россией и Донецкой Народной Республико
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.10.2022

СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На портале «Госуслуги» запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации – для добр
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.10.2022

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, сообщает Минт
04.10.2022

Максимальный размер больничного в 2023 году увеличится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский провел в Москве большую пресс-конфер
04.10.2022

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама «Восток-Запад» на
03.10.2022

АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2022

«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2022

Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2022

Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2022

«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2022

«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2022

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло пять пациентов с ковидом
Молодежный театр Челябинска
Культура
04.10.2022 13:29

«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани

На сцене Молодежного театра Челябинска в рамках «Больших гастролей» выступят артисты из Нягани, работающие в театре юного зрителя.

С шестого по девятое октября гости с Севера покажут на челябинской сцене спектакли «Муха-Цокотуха» (0+), «Колобок» (0+), «Волшебная лампа Аладдина» (6+), «ALOLAJ. История в 12 струнах» (12+), «Я есть!» (12+), «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (6+) - в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей».

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

По словам Ольги Любимовой, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

«Муха-Цокотуха» (0+), автор и режиссер спектакля - Анастасия Старцева.

«Муха-Цокотуха» – самое известное произведение Корнея Чуковского. Наш спектакль о том, что не следует бояться, а нужно совершать подвиги во имя дорогих тебе людей. Этот спектакль ведут два артиста: Он и Она. Он влюблен и хочет подарить Ей этот сказочный мир Сада, в который они попали, но Он боится насекомых, которые наполняют этот сказочный сад. А что же Она? Веселится в этом Саду со всеми букашками и жуками, но это веселье прерывает большой паук…

Поборет ли Он себя во имя своей любви? Спасет ли Ее и Муху, с которой так подружилась героиня? Об этом маленькие зрители узнают на спектакле. Спектакль дает детям понимание того, что такое дружба, взаимовыручка, учит находить выход из самых запутанных ситуаций. Чудесные куклы, легкая французская музыка, артисты, работающие в жанре клоунады, близость юных зрителей к происходящему никого не оставят равнодушным.

Награды:

2020 год. Спектакль «Муха-Цокотуха» - участник проекта Детский Weekend в рамках фестиваля «Золотая маска», Москва.

В создании спектакля принимали участие:

Художник – Мария Скобелева.

Актерский состав: Марина Дроздова и Данил Суворков.

Продолжительность: 30 минут без антракта.

Начало показов спектакля – девятого октября в 15 и 17 часов.

«Колобок» (0+), автор и режиссёр спектакля - Анастасия Старцева.

Текст отошел на второй план и передает не столько сюжет, сколько настроение. Наиболее удачный детский театр сегодня – это когда никто не говорит, что он – Колобок. «Я играю в Колобка» – вот идеальная формула. Спектакль позволит маленьким зрителям не только узнать историю сказочного персонажа, но и раскрасить героев сказки в яркие цвета.

Награды:

2018 год. Диплом участника VIII окружного театрального фестиваля «Белое пространство», спектакль «Колобок».

2018 год. Спектакль «Колобок» (режиссер Анастасия Старцева) - участник международного сказочного театрального фестиваля «Я - мал, привет!», Новый Уренгой.

2019 год. Спектакль «Колобок» - участник международного театрального фестиваля для детей и подростков, Бурса (Турция).

В создании спектакля принимали участие:

Художник – Мария Скобелева.

Актерский состав: Марина Дроздова, Мария Васильева, Екатерина Ермохина.

Продолжительность: 30 минут без антракта.

Начало показов спектакля – восьмого октября в 10 часов, девятого октября - в 11 часов.

«Волшебная лампа Аладдина» (6+), режиссёр спектакля Владимир Литвинов

Стены ночного Багдада, хранят огромное количество тайн и волшебных историй. Если внимательно прислушаться, то можно такое услышать…

Современная джазовая история о бедном юноше Аладдине, капризной и прекрасной принцессе Жасмин, коварном Магрибском волшебнике Худайдане и Джине, который может исполнить практически любое желание… И возликует Багдад песнями и танцами, и наполнится воздух его пленительными звуками музыки и ароматами чудес!

В создании спектакля принимали участие:

Сценограф - Маргарита Литвинова.

Художник по костюмам - Лилия Карсей.

Хореограф - Яна Чипуштанова.

Музыкальное оформление - Андрей Федоськин.

Актерский состав: Аладдин – Ильнур Мусин, Жасмин – Анастасия Крепкина, Султан Али – Андрей Ушаков, Худайдан – Дмитрий Дроздов, Джин – Данил Суворков, Дэв огня – Геннадий Курчак, Заклинатель змей – Денис Пиралиев, Шпагоглататель – Данил Суворков, Богатый купец – Геннадий Курчак, Глашатай – Илья Чан.

Продолжительность: один час без антракта.

Начало показов спектакля – шестого октября в 11 часов и седьмого октября - в 11 часов.

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (6+), режиссер и художник спектакля - Иван Пачин.

Если у тебя нет дедушки, грустно: никто не пригласит тебя в гости, не угостит кофе, не возьмет порыбачить на озеро, не научит запускать воздушного змея и красиво свистеть… Но это поправимо, ведь есть место, где дедушек видимо-невидимо. И вот однажды два друга отправляются в дом престарелых и находят себе самого настоящего дедушку… Простая и в чем-то наивная история – повод поговорить о важных и вечных вещах: одиночестве, страхах, жизни и смерти.

Награды:

Диплом лауреата IV международного большого детского фестиваля, в номинации «Лучший драматический спектакль (младшая возрастная категория)».

Диплом лауреата «Лучшая роль второго плана Ильнуру Мусину за роль Ульфа - IX Окружной театральный фестиваль «Белое пространство».

Актерский состав: Бертиль – Мария Васильева, Ульф – Ильнур Мусин, Нильс – Геннадий Курчак, Медсестра, Бабушка, Ингрид – Александра Казанцева, тетя Тора – Марина Дроздова, Священник – Денис Пиралиев, Густафссон, Ларс – Данил Суворков, Петр – Илья Чан.

Продолжительность: один час десять минут, без антракта

Начало показа спектакля – восьмого октября в 12 часов.   

«Я есть!» (12+), режиссеры спектакля - Данил Чащин и Сергей Чехов.

Спектакль по пьесам участников драматургической лаборатории для подростков «Я есть!» (Дмитриева Юлия, Голубова Майя, Усенова Амина, Пьянкова Александра, Абрамов Владислав, Ариков Виктор).

Что волнует современных подростков? Какие вопросы ставит перед ними жизнь? И как жить в этом самом «сегодня», когда тебе от 12-ти до 18-ти? Спектакль о извечной проблеме отцов и детей, которая не обошла стороной сегодняшнее поколение; о противостоянии двух образов жизни и о невозможности выбора между любимой девушкой и лучшим другом; о том, что дружба, может оказаться хорошо замаскированной любовью; о том, что нужно решаться сделать шаг, даже если не уверен в результате, а самое главное о том, что миру не все равно – нужно только, как бы не было трудно, сложно и невыносимо сказать: «Я есть!», – и тебя услышат.

Награды:

2018 год. Спектакль «Я есть» вошел в список самых заметных премьер сезона (2017-2018 годы) - Long List «Золотой Маски».

2019 год. Диплом лауреата в номинации «Лучший спектакль» I международного фестиваля «Маленький сложный человек», Санкт-Петербург.

2019 год. Диплом лауреата в номинации «Лучший спектакль» II всероссийского молодежного театрального фестиваля СТД РФ «АРТМИГРАЦИЯ – ДЕТЯМ», Москва.

В создании спектакля принимали участие:

Художник-постановщик – Анастасия Юдина.

Видеохудожник - Михаил Заиканов.

Музыкальное сопровождение – Владимир Бочаров.

Актерский состав: Мария Васильева, Ксения Мусина, Елена Киреева, Анастасия Крепкина, Геннадий Курчак, Ильнур Мусин, Данил Суворков, Андрей Ушаков, Анастасия Исайчик, Илья Чан, Александра Казанцева, Василий Казанцев, Мирон Слюсарь, Екатерина Ермохина.

Продолжительность: один час 30 минут, без антракта.

Начало показов спектакля – шестого и седьмого октября в 18 часов.   

«ALOLAJ. История в 12 струнах», (12+) режиссер и хореограф спектакля - Мария Сиукаева.

Что получится, если соединить в едином пространстве смыслов эпос и реальность? Каким будет герой этого «перепридуманного» мира? Какими струнами этот мир зазвучит внутри нас?

«A L O L A J. История в 12 струнах» – не просто сказка или эпос, а зеркало, в котором отражается каждый. «A L O L A J» – напев из осетинской колыбельной. У этого слова нет перевода. Он и не нужен. Смысл и так будет понятен. Важный мотив спектакля – тема матери, как чего-то всеобъемлющего. Мотив дома, поиска себя, теплоты, человеческой близости. Чем «дом» отзывается в человеке? Наверное, голосом матери. Колыбельной, которую она пела по ночам.

12 струн – символизируют путь героя. Путь потерь. Тот, который проходит каждый, прежде чем находит что-то важное в себе, в своей жизни, в людях, которые его окружают.

Команда спектакля работает с аутентичным миром осетинских сказаний о нартах, но собирает внимание вокруг одного из его многочисленных героев – Сырдоне. Герой-трикстер. Локи осетинского эпоса. Как его только не называют. Именно Сырдон кажется вневременным, созвучным любой реальности. Вокруг эпического в спектакле рождается также самостоятельная история, про подростка по имени Сослан – нашего современника, жизнь которого причудливым образом рифмуется с нартским миром.

Эпос, как повод для разговора, очень острого и важного. Эпическое становится источником актуальных ситуаций, образов, мотивов, которые позволяют говорить о нас настоящих, о наших с вами проблемах: отношения в семье, самоидентификация, поиск себя и многое другое.

В создании спектакля принимали участие:

Драматург - Карина Бесолти.

Художник – Ольга Богатищева.

Композитор – Дахалэ Жамбалов.

Художник по свету – Валентин Седаков.

Актёрский состав: Сослан/Донни – Мирон Слюсарь, Ида – Елена Киреева, Дзерасса – Наталья Чилимова, Бабу/Фариза, Вещая женщина – Татьяна Спринчук, Сабина, Ласточка – Анастасия Крепкина, Вадик – Илья Чан, Сказитель – Андрей Ушаков, Сырдон – Ильнур Мусин, Нарт Урузмаг – Дмитрий Дроздов, Нарт Сослан - Данил Суворков, Нарт Хамыц – Денис Пиралиев.

Продолжительность: один час 30 минут, без антракта.

Начало показов спектакля – девятого октября в 18 часов 30 минут.

Молодежный театр Челябинска
Новости по тегу: Молодежный театр Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.09.2022

Молодежный театр приглашает маленьких челябинцев на премьеру «Кто украл орехи?»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль «Сотоварищи»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2022

Молодежный театр представил челябинцам спектакль-урок «Тесла»

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня исполнилось сто дней, как я обратился министру образования Челябинской области, чтобы мен
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…

03.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин выступил с
Федерация

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинской области обеспечат жителей, призванных в Вооруженные силы по частичной мобилиза
Общество
Спецоперация на Украине

Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым

30.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страховые пенсии неработающих граждан будут проиндексированы дополнительно на 4,8% с первого янва
Федерация

С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%

29.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, первого октября, начинается традиционный осенний призыв на срочную военную службу. При
Общество
Спецоперация на Украине

Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?

28.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Ленинского района Челябинска выступили с проектом благоустройства нескольких дворов на ули
Общество

Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия

27.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Совет Федерации ратифицировал междугородние Договоры между Россией и Донецкой Народной Республико
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.10.2022

СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На портале «Госуслуги» запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации – для добр
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.10.2022

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, сообщает Минт
04.10.2022

Максимальный размер больничного в 2023 году увеличится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский провел в Москве большую пресс-конфер
04.10.2022

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама «Восток-Запад» на
03.10.2022

АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.10.2022 14:11

СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

04.10.2022 14:03

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации

04.10.2022 13:29

«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани

04.10.2022 12:58

Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце

04.10.2022 12:57

Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ

04.10.2022 12:35

«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске

04.10.2022 12:01

«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса

04.10.2022 11:21

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло пять пациентов с ковидом

04.10.2022 10:43

ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций

04.10.2022 10:43

Путин назначил Скокову новых замов

04.10.2022 10:26

В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков

04.10.2022 10:21

Максимальный размер больничного в 2023 году увеличится

04.10.2022 09:57

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество

03.10.2022 22:13

Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку

03.10.2022 20:53

Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)

03.10.2022 20:44

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

03.10.2022 20:34

НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды

03.10.2022 20:21

АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске

03.10.2022 19:56

Комплекс первый для занятий дома или на улице

03.10.2022 18:14

Ратифицированы договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов

03.10.2022 17:22

Суперкубок «МЕТРОШКИ-2022» отправляется в «Космос»

03.10.2022 17:18

Подельника Чернобровина отправили в колонию

03.10.2022 17:15

Пруд в Златоусте освободили от еще почти ста тысяч кубометров донных отложений

03.10.2022 16:42

Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году

03.10.2022 16:01

Срок окончания ремонта дороги к «Чёрной скале» перенесен на 2023 год

03.10.2022 15:32

Сборная Челябинской области выступит на Летних Играх паралимпийцев

03.10.2022 15:14

Новосинеглазовцы четвертое октября проведут без воды

03.10.2022 15:02

Южноуральские культработники подключатся к сбору теплых вещей и спальников для мобилизованных

03.10.2022 14:54

Курчатовский район ведет замену неприжившихся растений и продолжает благоустройство сквера

03.10.2022 14:30

ММК создает информационный суверенитет

03.10.2022 14:14

В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами

03.10.2022 13:51

Чиновники Челябинска занялись плохо читаемыми адресными табличками

03.10.2022 13:46

Челябинске проверили готовность к зиме дорожной техники

03.10.2022 13:39

В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой

03.10.2022 13:22

Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль

03.10.2022 12:58

В Челябинской области увеличили размер компенсации затрат на реабилитацию детей-инвалидов

03.10.2022 12:47

В Москве объявили победителей XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

03.10.2022 12:15

В Челябинске троллейбус 26-го маршрута отменяют до следующего года

03.10.2022 12:04

Часть детсадов, школ и домов Челябинской области остаются без тепла

03.10.2022 11:31

Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…

03.10.2022 11:23

Памятка для имеющих отсрочку специалистов, которым пришла повестка

03.10.2022 11:17

Скоков назначил нового руководителя

03.10.2022 11:11

Фонд культуры покажет Аркаим глазами Александра Разбойникова

03.10.2022 11:07

Челябинские власти готовятся к сносу десяти опустевших аварийных жилых домов

03.10.2022 11:04

Отопление в Челябинске подключили, однако часть УК отказалась от своих жильцов

03.10.2022 11:01

Словаки не пригласили россиян на годовщину антигитлеровского восстания

03.10.2022 10:57

Как можно бросить Мать, когда она в беде???

03.10.2022 10:51

В Челябинской области снижается суточная заболеваемость ковидом, а смертность растет

03.10.2022 10:45

Челябинский двор на Шуменской обзавелся футбольным полем

03.10.2022 10:44

«Уральский диксиленд Игоря Бурко» выступил на 100-летнем юбилее российского джаза в Большом театре

03.10.2022 10:29

Группа ПАО «ММК» направит на экологию более 26 миллиардов рублей

03.10.2022 10:14

В Челябинске трамваи возобновили движение по улице Рождественского

03.10.2022 10:03

В России отменен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов

03.10.2022 09:36

В Карабаше установились НМУ

02.10.2022 21:15

В понедельник в Челябинской области потеплеет

02.10.2022 21:07

Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)

02.10.2022 20:55

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России

02.10.2022 19:34

Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов

02.10.2022 19:05

КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав РФ четырех регионов

02.10.2022 12:15

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 10 октября

02.10.2022 11:45

Срок начала осеннего призыва сдвинут на месяц, срок увольнения в запас не изменен

02.10.2022 09:52

Брюс Ганьон: Давать деньги Киеву – всё равно, что бросать их в крысиную нору

01.10.2022 18:03

Полицейский из Златоуста забрал себе собаку, запертую пьющей хозяйкой без воды и еды на балконе

01.10.2022 14:35

Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города

01.10.2022 14:09

Наталья Котова поздравляет челябинцев с Днем пожилого человека

01.10.2022 10:41

В субботу в Челябинской области местами дожди, в воскресенье – без осадков

30.09.2022 18:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

30.09.2022 18:48

Сегодня День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30.09.2022 18:12

ВТБ упрощает получение кредитов наличными

30.09.2022 18:10

Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов

30.09.2022 17:54

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022 17:05

Дочка полицейского из Челябинска перепела песню «Я русский, и мне повезло»!

30.09.2022 16:58

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

30.09.2022 16:45

Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальниками и ковриками

30.09.2022 16:20

Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа

30.09.2022 16:08

Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата

30.09.2022 16:03

Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»

30.09.2022 15:50

Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной

30.09.2022 15:07

Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев

30.09.2022 14:41

Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных

30.09.2022 14:37

«Ростелеком» подсчитал: южноуральцы качают 400 тысяч терабайт Интернета в год

30.09.2022 14:35

У Детской филармонии в Челябинске юные музыканты и их преподаватели высадят деревья

30.09.2022 13:56

Начальник управления образования Троицкого района обвиняется в присвоении денег

30.09.2022 13:27

На крупном перекрестке в центре Челябинска отменили отдельную фазу левого поворота

30.09.2022 13:24

Дело о коровах

30.09.2022 12:37

Янус Путконен: «Во главе Европейского континента встанет Россия»

30.09.2022 12:36

В Златоусте пройдет первый тур ватерпольного чемпионата России

30.09.2022 12:29

ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы

30.09.2022 12:15

На площади Павших революционеров в Челябинске высаживают голубые ели

30.09.2022 12:11

Стартует осенний призыв

30.09.2022 12:01

Полицейские Челябинска задержали угонщика-поджигателя

30.09.2022 11:55

Ремонт трамвайных путей в Челябинске не скажется на кошельках пассажиров

30.09.2022 11:49

Янус Путконен: «У республик Донбасса выбор простой: победа или смерть»

30.09.2022 11:40

Челябинский цинковый завод запускает программу социального туризма

30.09.2022 11:31

Митинг-концерт ограничит движение в Челябинске

30.09.2022 11:29

Любица Блашкова: «Для экономии газа словацких гимназистов отправят на каникулы»

30.09.2022 11:21

В Челябинске стартовал межвузовский проект «Успешный абитуриент»

30.09.2022 11:20

Очередное ограничение движения в Челябинске

30.09.2022 11:15

Челябинец угнал машину у своей знакомой, чтобы расплатиться с долгами

30.09.2022 11:05

ФСБ предупреждает сограждан об уголовной ответственности за шпионаж