«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани

На сцене Молодежного театра Челябинска в рамках «Больших гастролей» выступят артисты из Нягани, работающие в театре юного зрителя.

С шестого по девятое октября гости с Севера покажут на челябинской сцене спектакли «Муха-Цокотуха» (0+), «Колобок» (0+), «Волшебная лампа Аладдина» (6+), «ALOLAJ. История в 12 струнах» (12+), «Я есть!» (12+), «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (6+) - в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей».

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

По словам Ольги Любимовой, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

«Муха-Цокотуха» (0+), автор и режиссер спектакля - Анастасия Старцева.

«Муха-Цокотуха» – самое известное произведение Корнея Чуковского. Наш спектакль о том, что не следует бояться, а нужно совершать подвиги во имя дорогих тебе людей. Этот спектакль ведут два артиста: Он и Она. Он влюблен и хочет подарить Ей этот сказочный мир Сада, в который они попали, но Он боится насекомых, которые наполняют этот сказочный сад. А что же Она? Веселится в этом Саду со всеми букашками и жуками, но это веселье прерывает большой паук…

Поборет ли Он себя во имя своей любви? Спасет ли Ее и Муху, с которой так подружилась героиня? Об этом маленькие зрители узнают на спектакле. Спектакль дает детям понимание того, что такое дружба, взаимовыручка, учит находить выход из самых запутанных ситуаций. Чудесные куклы, легкая французская музыка, артисты, работающие в жанре клоунады, близость юных зрителей к происходящему никого не оставят равнодушным.

Награды:

2020 год. Спектакль «Муха-Цокотуха» - участник проекта Детский Weekend в рамках фестиваля «Золотая маска», Москва.

В создании спектакля принимали участие:

Художник – Мария Скобелева.

Актерский состав: Марина Дроздова и Данил Суворков.

Продолжительность: 30 минут без антракта.

Начало показов спектакля – девятого октября в 15 и 17 часов.

«Колобок» (0+), автор и режиссёр спектакля - Анастасия Старцева.

Текст отошел на второй план и передает не столько сюжет, сколько настроение. Наиболее удачный детский театр сегодня – это когда никто не говорит, что он – Колобок. «Я играю в Колобка» – вот идеальная формула. Спектакль позволит маленьким зрителям не только узнать историю сказочного персонажа, но и раскрасить героев сказки в яркие цвета.

Награды:

2018 год. Диплом участника VIII окружного театрального фестиваля «Белое пространство», спектакль «Колобок».

2018 год. Спектакль «Колобок» (режиссер Анастасия Старцева) - участник международного сказочного театрального фестиваля «Я - мал, привет!», Новый Уренгой.

2019 год. Спектакль «Колобок» - участник международного театрального фестиваля для детей и подростков, Бурса (Турция).

В создании спектакля принимали участие:

Художник – Мария Скобелева.

Актерский состав: Марина Дроздова, Мария Васильева, Екатерина Ермохина.

Продолжительность: 30 минут без антракта.

Начало показов спектакля – восьмого октября в 10 часов, девятого октября - в 11 часов.

«Волшебная лампа Аладдина» (6+), режиссёр спектакля Владимир Литвинов

Стены ночного Багдада, хранят огромное количество тайн и волшебных историй. Если внимательно прислушаться, то можно такое услышать…

Современная джазовая история о бедном юноше Аладдине, капризной и прекрасной принцессе Жасмин, коварном Магрибском волшебнике Худайдане и Джине, который может исполнить практически любое желание… И возликует Багдад песнями и танцами, и наполнится воздух его пленительными звуками музыки и ароматами чудес!

В создании спектакля принимали участие:

Сценограф - Маргарита Литвинова.

Художник по костюмам - Лилия Карсей.

Хореограф - Яна Чипуштанова.

Музыкальное оформление - Андрей Федоськин.

Актерский состав: Аладдин – Ильнур Мусин, Жасмин – Анастасия Крепкина, Султан Али – Андрей Ушаков, Худайдан – Дмитрий Дроздов, Джин – Данил Суворков, Дэв огня – Геннадий Курчак, Заклинатель змей – Денис Пиралиев, Шпагоглататель – Данил Суворков, Богатый купец – Геннадий Курчак, Глашатай – Илья Чан.

Продолжительность: один час без антракта.

Начало показов спектакля – шестого октября в 11 часов и седьмого октября - в 11 часов.

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (6+), режиссер и художник спектакля - Иван Пачин.

Если у тебя нет дедушки, грустно: никто не пригласит тебя в гости, не угостит кофе, не возьмет порыбачить на озеро, не научит запускать воздушного змея и красиво свистеть… Но это поправимо, ведь есть место, где дедушек видимо-невидимо. И вот однажды два друга отправляются в дом престарелых и находят себе самого настоящего дедушку… Простая и в чем-то наивная история – повод поговорить о важных и вечных вещах: одиночестве, страхах, жизни и смерти.

Награды:

Диплом лауреата IV международного большого детского фестиваля, в номинации «Лучший драматический спектакль (младшая возрастная категория)».

Диплом лауреата «Лучшая роль второго плана Ильнуру Мусину за роль Ульфа - IX Окружной театральный фестиваль «Белое пространство».

Актерский состав: Бертиль – Мария Васильева, Ульф – Ильнур Мусин, Нильс – Геннадий Курчак, Медсестра, Бабушка, Ингрид – Александра Казанцева, тетя Тора – Марина Дроздова, Священник – Денис Пиралиев, Густафссон, Ларс – Данил Суворков, Петр – Илья Чан.

Продолжительность: один час десять минут, без антракта

Начало показа спектакля – восьмого октября в 12 часов.

«Я есть!» (12+), режиссеры спектакля - Данил Чащин и Сергей Чехов.

Спектакль по пьесам участников драматургической лаборатории для подростков «Я есть!» (Дмитриева Юлия, Голубова Майя, Усенова Амина, Пьянкова Александра, Абрамов Владислав, Ариков Виктор).

Что волнует современных подростков? Какие вопросы ставит перед ними жизнь? И как жить в этом самом «сегодня», когда тебе от 12-ти до 18-ти? Спектакль о извечной проблеме отцов и детей, которая не обошла стороной сегодняшнее поколение; о противостоянии двух образов жизни и о невозможности выбора между любимой девушкой и лучшим другом; о том, что дружба, может оказаться хорошо замаскированной любовью; о том, что нужно решаться сделать шаг, даже если не уверен в результате, а самое главное о том, что миру не все равно – нужно только, как бы не было трудно, сложно и невыносимо сказать: «Я есть!», – и тебя услышат.

Награды:

2018 год. Спектакль «Я есть» вошел в список самых заметных премьер сезона (2017-2018 годы) - Long List «Золотой Маски».

2019 год. Диплом лауреата в номинации «Лучший спектакль» I международного фестиваля «Маленький сложный человек», Санкт-Петербург.

2019 год. Диплом лауреата в номинации «Лучший спектакль» II всероссийского молодежного театрального фестиваля СТД РФ «АРТМИГРАЦИЯ – ДЕТЯМ», Москва.

В создании спектакля принимали участие:

Художник-постановщик – Анастасия Юдина.

Видеохудожник - Михаил Заиканов.

Музыкальное сопровождение – Владимир Бочаров.

Актерский состав: Мария Васильева, Ксения Мусина, Елена Киреева, Анастасия Крепкина, Геннадий Курчак, Ильнур Мусин, Данил Суворков, Андрей Ушаков, Анастасия Исайчик, Илья Чан, Александра Казанцева, Василий Казанцев, Мирон Слюсарь, Екатерина Ермохина.

Продолжительность: один час 30 минут, без антракта.

Начало показов спектакля – шестого и седьмого октября в 18 часов.

«ALOLAJ. История в 12 струнах», (12+) режиссер и хореограф спектакля - Мария Сиукаева.

Что получится, если соединить в едином пространстве смыслов эпос и реальность? Каким будет герой этого «перепридуманного» мира? Какими струнами этот мир зазвучит внутри нас?

«A L O L A J. История в 12 струнах» – не просто сказка или эпос, а зеркало, в котором отражается каждый. «A L O L A J» – напев из осетинской колыбельной. У этого слова нет перевода. Он и не нужен. Смысл и так будет понятен. Важный мотив спектакля – тема матери, как чего-то всеобъемлющего. Мотив дома, поиска себя, теплоты, человеческой близости. Чем «дом» отзывается в человеке? Наверное, голосом матери. Колыбельной, которую она пела по ночам.

12 струн – символизируют путь героя. Путь потерь. Тот, который проходит каждый, прежде чем находит что-то важное в себе, в своей жизни, в людях, которые его окружают.

Команда спектакля работает с аутентичным миром осетинских сказаний о нартах, но собирает внимание вокруг одного из его многочисленных героев – Сырдоне. Герой-трикстер. Локи осетинского эпоса. Как его только не называют. Именно Сырдон кажется вневременным, созвучным любой реальности. Вокруг эпического в спектакле рождается также самостоятельная история, про подростка по имени Сослан – нашего современника, жизнь которого причудливым образом рифмуется с нартским миром.

Эпос, как повод для разговора, очень острого и важного. Эпическое становится источником актуальных ситуаций, образов, мотивов, которые позволяют говорить о нас настоящих, о наших с вами проблемах: отношения в семье, самоидентификация, поиск себя и многое другое.

В создании спектакля принимали участие:

Драматург - Карина Бесолти.

Художник – Ольга Богатищева.

Композитор – Дахалэ Жамбалов.

Художник по свету – Валентин Седаков.

Актёрский состав: Сослан/Донни – Мирон Слюсарь, Ида – Елена Киреева, Дзерасса – Наталья Чилимова, Бабу/Фариза, Вещая женщина – Татьяна Спринчук, Сабина, Ласточка – Анастасия Крепкина, Вадик – Илья Чан, Сказитель – Андрей Ушаков, Сырдон – Ильнур Мусин, Нарт Урузмаг – Дмитрий Дроздов, Нарт Сослан - Данил Суворков, Нарт Хамыц – Денис Пиралиев.

Продолжительность: один час 30 минут, без антракта.

Начало показов спектакля – девятого октября в 18 часов 30 минут.