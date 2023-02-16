Челябинцы первыми увидят «Андрееву ночь»

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова, на малой сцене, 18 и 19 апреля состоится премьера спектакля «Андреева ночь». В основе спектакля - рассказ современного российского писателя Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам». Постановку спектакля осуществил молодой режиссёр из Ярославля Сергей Карпов. Им же в соавторстве с писателем и сценаристом Светланой Гиршон специально для челябинского театра написана инсценировка рассказа.

«Казалось бы, за таким названием должен скрываться совершенно безнравственный и даже душегубительный сюжет, - рассказывает заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - Однако создатели спектакля представят зрителям почти библейскую притчу, главные герои которой (а это неприспособленные к «нормальной» жизни безумцы) окажутся носителями высшей, всечеловеческой любви. Это они отправятся в столь же безумное, как и они сами, путешествие, которое превратится в настоящий крестовый поход против зла. И произойдёт чудо - любовь, добро и вера одержат победу».

Молодой режиссер Сергей Карпов — актёр Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова. В 2021 году за постановку иммерсивного спектакля «Письма Первой мировой» удостоен звания лауреата областной премии «За достижения в области культуры» им. Ф.Г. Волкова.

Писатель Роман Михайлов – выпускник мехмата МГУ, математик и один из самых интересных современных российских авторов, драматург, писатель, театральный режиссер, а с недавних пор и кинорежиссер. Он лауреат премии Андрея Белого (за роман «Дождись лета и посмотри, что будет»), автор книг «Изнанка крысы» и «Равинагар». Спектакли по произведениям Романа Михайлова ставятся во многих театрах, среди которых Театр Наций, РАМТ, БДТ, Мастерская Фоменко. Спектакль Андрея Могучего, поставленный по его «Сказке про последнего ангела», получил премию «Золотая маска», а дебютный фильм Романа «Сказка для старых» стал победителем кинофестиваля «Дух Огня» в 2022 году.

Сейчас в театре продолжается ремонт, и показ большинства репертуарных спектаклей перенесён на разные площадки города. Предстоящей премьеры это не касается. Она пройдёт на малой сцене. Вопреки ремонтным работам, театр драмы не прекращает свою полноценную творческую деятельность – до закрытия текущего сезона запланировано пять премьер, включая спектакль «Андреева ночь».