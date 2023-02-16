16.02.2023
Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно
16.02.2023
Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану
16.02.2023
Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей
16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
Челябинцы первыми увидят «Андрееву ночь»
24.08.2021
Гастроли театра Нижнего Новгорода откроет в Челябинске «Павел I»
23.06.2021
"Царский подарок" приготовила к своему 100-летию Челябинская драма
17.05.2021
В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
26.03.2021
Свою первую ночь Челябинский театр драмы начнёт со «Снежной королевы»
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023