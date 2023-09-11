В Челябинской драме 103-й сезон откроют «Дачники»

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова 103-й творческий сезон откроет 20 сентября. Начнётся он с премьеры спектакля «Дачники» по пьесе Максима Горького. Постановку спектакля осуществляет режиссер Анатолий Праудин. Это имя уже заявка на серьёзное театральное событие, которого с нетерпение ждут театралы, а у актёров других театров даже вызывает некоторую зависть.

«Анатолий Праудин – не просто известный театральный режиссер. Он уже во многом легендарная и яркая личность, ценимая истинными театралами. В своих взглядах на мир и сцену он так же остро парадоксален, как и в спектаклях», « Режиссура стала не просто профессией, она стала образом жизни для этого удивительного, прекрасного Человека... Он не "умирает в артистах", но возрождается в них... Он учит актёров жить на сцене, а не играть роли. Сцена, театр для него - это новая планета, отдельный мир» - так о Праудине сегодня пишут в СМИ.

То, что работать с этим режиссёром - большое везение и счастье, знают не понаслышке старожилы бывшего ТЮЗа (Молодёжного театра). А два спектакля, поставленные им в конце 90-х прошедшего столетия на его сцене – «Фея Теккерея» и «Мещанин во дворянстве» (он был отмечен несколькими дипломами областного фестиваля «Сцена»), до сих пор прекрасно помнят зрители старшего поколения.

Анатолий Аркадьевич Праудин – известный советский, российский режиссёр и педагог, лауреат Государственной премии РФ, обладатель наград нескольких престижных фестивалей. Он работал во многих больших театрах страны режиссёром и художественным руководителем: 10 лет в Екатеринбургском ТЮЗе, в ТЮЗе им.А. Брянцева и в Театре на Литейном ( С-Петербург), в Омском «Пятом театре» и в Пермском театре Театр, создал «Экспериментальную сцену» под крышей театра-фестиваля «Балтийский дом». Ставил спектакли в театрах Риги, Одессы, Челябинска, Омска, Амстердама, Саратова, Санкт-Петербурга.

Анатолию Правдину - 62 года, он из известной театральной семьи, глава которой Аркадий Фридрихович Кац – настоящая легенда театра, Мастер сцены и педагог, народный артист Латвии и Украины, заслуженный деятель искусств РФ. В летопись театрального Челябинска он тоже вписал яркие страницы, поставив на сцене театра своего коллеги и друга Наума Юрьевича Орлова пять спектаклей, на долгие годы востребованные зрителями: «Мария Стюарт», «Скандал! Скандал…», «Идеальный муж», «На всякого мудреца довольно простоты», «Чайка». И вот через несколько дней на этой сцене состоится дебют его сына – премьера «Дачники».

«Помимо премьеры новый сезон будет отмечен участием коллектива в трёх международных театральных фестивалях, - рассказывает заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - Уже в конце сентября спектакль по пьесе Ф.Г. Лорки «Дом Бернарды Альбы» в постановке молодой талантливой Дарьи Догадовой станет участником Всероссийского молодежного театрального фестиваля-форума «Худсовет» в Саранске. Через месяц (в конце октября) «Дом Бернарды Альбы» войдет в афишу VII Международного театрального фестиваля зрительских симпатий «Подмосковные вечера» (г. Мытищи). В ноябре участники спектакля «Андреева ночь» вместе с режиссером Сергеем Карповым отправятся в Рязань с ответственной миссией по завоеванию сердец жюри и зрителей VIII Международного театрального фестиваля спектаклей о любви «Свидание на театральной».

Также спектакли театра включены в программу двух местных фестивалей. В рамках областного фестиваля-конкурса профессиональных театров «Сцена-2023» будет показан спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя (режиссёр Александр Зыков). В X фестивале-конкурсе индивидуальных актёрских работ имени В.И. Милосердова с моноспектаклем «Человек» по одноимённой поэме Владимира Маяковского примет участие ведущий актер театра Олег Барышев. А в новогоднюю кампанию театр порадует юное поколение театралов и их родителей замечательным мюзиклом «Площадь картонных часов». В связи с капитальным ремонтом, который завершится только к 2025 году, театр продолжит работу на разных сценах города и области: в ДК Железнодорожников, ЧМК, Станкомаша, в Театре ЧТЗ и в театре оперы и балета им. М.И.Глинки. А также во Дворцах культуры Миасса, Копейска, Пласта и Южноуральска.

Стоит отметить, что непростые условия работы Челябинской драмы не повлияли на выполнение всех его творческих планов и проектов. Уже в июле после летнего отпуска коллектив был в полном составе на работе. А уже четвертого августа на сцене ДК железнодорожников состоялся спектакль «Странная миссис Сэвидж».