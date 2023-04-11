11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудница аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
11.04.2023
Челябинская «Гроза» пройдёт в Москве на сцене Малого театра
11.04.2023
Пруд «Девичьи слезы» в Челябинске – действительно слезы
11.04.2023
Телефонный звонок из космоса в Челябинск… любимой учительнице
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
Узнают гости Исторического музея и о том, кому молится богомол
06.04.2023
«Вестник древней истории» рассказал об уникальной нумизматической коллекции Исторического музея Южного Урала
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
31.03.2023
В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера
30.03.2023
«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023