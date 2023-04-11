Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями

Почему бабочки такие красивые? Чем насекомые похожи на рыцарей? Как кусается комар? Кому молится богомол? – ответы на эти вопросы узнают гости Государственного исторического музея, придя на выставку «Шестиногое чудо».

Экспозиция, обещающая немало удивительных открытий, откроется в западной башне музея (в малом выставочном зале) на Труда, 100 в следующий понедельник, 17 апреля, в 14 часов. Посетители выставки погрузятся в огромный и многообразный мир насекомых: познакомятся с фантастически сложным строением его представителей со всего света, с особенностями социальной жизни пчел и муравьев.

Как сообщили в Историческом музее, в экспозиции будут представлены уникальные экземпляры: Тизания Агриппина - крупнейшая в мире бабочка по размаху крыльев; Павлиноглазка Атлас - еще одна из крупнейших бабочек в мире, конкурирующая с Тизанией; птицекрылка Голиаф - вторая по величине дневная бабочка в мире; птицекрылка Ротшильда - наоборот, одна из самых миниатюрных бабочек.

А еще гости выставки увидят одного из самых больших в мире жуков, имя которому Жук-слон, гигантских палочников и многих других удивительных насекомых.

Отдельный небольшой раздел выставки будет посвящен обитателям Челябинской области. Из рассказа экскурсовода посетители узнают об особенностях строения кузнечиков, жуков, стрекоз и других насекомых.