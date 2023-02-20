Челябинск увидит «Силу в любви»

В Челябинске второго марта в 15 часов в стенах парка «Россия – Моя история» состоится мультимедийная презентация фотопроекта «Сила в любви».

В тот же день в 16 часов данная выставка будет представлена в галерее «Открытый город» на Кировке, рассказали в Государственном историческом музее Южного Урала.

В проекте «Сила в любви» участвуют представители министерства культуры региона, Союз ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области и сообщество «Урал – фронту», Исторический музей.

Автор фотопроекта Яна Брайт – организатор проекта «Жены Героев» по Уральскому федеральному округу, организатор группы помощи жительницам Южного Урала, чьи мужья участвуют в специальной военной операции, дочь бывших военных, многодетная мама.

Вместе с командой (фотограф, визажист и парикмахер) Яна Брайт сделала фотопортреты девушек, чьи мужья сегодня находятся в зоне боевых действий.

Как отмечают в Историческом музее Южного Урала, начало этой фотовыставке положил самарский фотопроект «Жены героев», идейным вдохновителем и автором которого является Екатерина Колотовкина - региональный представитель комитета семей воинов Отечества, директор по развитию фонда «Звезда и Лира», офицерская жена и многодетная мама.

«Пусть парни знают и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна» – под этим лозунгом самарский фотопроект «Жены героев» приобретает федеральный масштаб.

Как написал житель Челябинска Александр Иконников в комментариях под постом о выставке «Сила в любви» в сообществе «Урал – фронту», хочется, чтобы следующая фотовыставка называлась «Снова вместе» (лучше и не скажешь, пусть так и будет).