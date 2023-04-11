Челябинская «Гроза» пройдёт в Москве на сцене Малого театра

Челябинский Новый художественный театр стал участником XIII Международного фестиваля «Островский в доме Островского» и в ближайший четверг, 13 апреля, в Москве на сцене знаменитого Малого театра покажет «Грозу», один из самых своих популярных спектаклей - старожилов по пьесе А.Н. Островского.

В этом году традиционный форум посвящён 200-летию великого русского драматурга и 30-летию самого фестиваля. Эту приятную новость для поклонников НХТ, да и для всех театралов региона, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Майя Давыдова-Брандесова.

«Премьера спектакля «Гроза» по пьесе А. Н. Островского состоялась в Новом Художественном театре 10 октября 2016 года, – рассказывает Майя Ридовна. - Пьеса, которая вошла в золотой фонд «школьной» классики, была прочитана в театре по-новому. Однако это новое заключается не во внешней форме, не в различных деталях «осовременивания», а в том, что постановщик спектакля Евгений Гельфонд попытался очень внимательно вникнуть в самого автора, отбросив уже превратившиеся в штампы привычные толкования произведения классика».

В одном из интервью режиссёр так объяснил смысл постановки: «Тема в «Грозе» вполне современная: вокруг столько лжи! В суматохе жизни мы сами начинаем лгать и собственной лжи верить. И это, наверное, заметил Островский: мы лжем, чтобы сохранить собственный душевный комфорт или из-за нехватки времени … Масса причин для лжи. И при этом думаем, что потом будет лучше… И вдруг находится Катерина, которая осознаёт, что «потом» не будет никакого светлого будущего. Ее поступок – это совершенно трезвое, взвешенное решение, в котором нет и ноты протеста. Она искренне пыталась жить «как все», но не смогла смириться с ложью... Самоубийство не изменит ситуацию. Поэтому это не бунт. Но это то, что обнаруживает, высвечивает несостоятельность жизни, которой все живут».

«Репетиция с антрактом» - так определён жанр спектакля, в котором актёры начала 20 века репетируют «Грозу». И постепенно в ходе репетиции они сживаются со своими образами и начинают полнокровно существовать в своих персонажах.

У «Грозы» Нового Художественного театра прекрасная фестивальная судьба. Спектакль участвовал в I Всероссийском фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского» (Москва, Россия) в 2018 году. И в этом же году завоевал Гран-при на VI Международном фестивале «Славия» (Белград, Сербия) и Золотой диплом XVII Международного театрального форума «Золотой витязь» (Москва) «За оправданный художественный риск в подходе к классике». А постановщик спектакля Евгений Гельфонд получил специальный диплом «Витязя» за режиссуру.

Сегодня в спектакле заняты лучшие творческие силы, ведущие актёры театра: Кабанову играет Наталья Шолохова, Дикого – Александр Майер, Кулигина – Александр Балицкий, Тихона – Дмитрий Николенко, странницу Феклушу – Евгения Зензина, Глашу – Ксения Бойко. Даже жители Калинова, то есть массовка – это первоклассные актёры НХТ, создающие атмосферу и живую ткань спектакля.

В долгой жизни спектакля вполне естественны изменения и обновления.

И сейчас на главные роли Катерины и Бориса режиссёр Евгений Гельфонд ввёл молодых актёров– Яну Алымову и Андрея Гилимьянова. За несколько дней до отъезда на фестиваль в Москву «Гроза» дважды была показана челябинским зрителям. Это была своеобразная генеральная репетиция накануне такого исторического и очень значимого для НХТ события. Тем более, что биографии Челябинска и самого легендарного театра столицы очень тесно связаны. И не только первыми незабываемыми гастролями артистов Челябинской драмы в столице в 1978 году, а позже обменными гастролями. Но, прежде всего, суровыми годами Великой Отечественной войны, годами эвакуации Малого театра в Челябинске. Теперь об этой связи напомнят и продолжат её артисты Нового Художественного театра.