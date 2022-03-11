Челябинский камерный театр познакомит зрителей с творчеством французского драматурга

Челябинский камерный театр представит на суд публики свою новую работу - спектакль «Сын». Премьера состоится 19 марта.

Как сообщает пресс-секретарь театра Виктория Олиферчук, в основе постановки третья часть трилогии известного французского драматурга Флориана Зеллера. Пьесы Зеллера уже 10 лет востребованы на европейских подмостках. По версии журнала «L’Express» он является лучшим современным французским драматургом. В российских театрах они получили прописку лишь полтора года назад. В 2020 году пьесу «Сын» поставил Юрий Бутусов в РАМТе (Российском Молодежном театре).

В Челябинске к творчеству Зеллера первым обратился Камерный театр. Руководит постановкой режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Янковский, уже известный челябинскому зрителю по спектаклям «Отцы и сыновья», «Москва-Петушки» и др.

В пьесе исследуются причины депрессии подростка, превратившегося в аутсайдера после развода родителей, типичной ситуации нашего времени. По сюжету отец уходит к другой женщине, заводит второго ребенка, а его сын, подросток (в пьесе ему 17 лет), остается с матерью. Потом парень перебирается к отцу, но быстро понимает, что и там он никому не нужен. Николя попадает в психиатрическую клинику, выйдя из которой использует отцовское ружье по назначению.

Экзистенциальная драма рассказывает о трагичности существования, хаосе, царящем в душе молодого человека. В чём смысл бытия? В чём её реальная ценность жизни? Что ищет человек? Чего он желает? Эти вопросы волнуют каждого.