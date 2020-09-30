Челябинский НХТ открывает зрителям своего МакДонаха

Новый Художественный театр первым среди челябинских театров открыл сезон после пятимесячной изоляции. И первыми его зрителями 28 августа были дети и их родители, приглашённые на премьеру спектакля «Братец Кролик & КО». Поставил этот спектакль главный режиссёр НХТ Евгений Гельфонд.

А 9 и 13 октября новую постановку театра – премьеру «Лейтенант с острова Инишмор» по пьесе ирландского драматурга Мартина МахДонаха - увидят взрослые зрители. Перед предстоящей встречей с ними театр, как это и положено, предупреждает: «Внимание! В спектакле использована ненормативная лексика».

А вот как объясняет замысел и обращение режиссёра к пьесе знаменитого драматурга руководитель литературно-драматургической части театра Майя Давыдова-Брандесова:

«Спектакль был задуман постановщиками в стиле панк-гиньоль. Глубоко погрузившись в творчество Мартина МакДонаха, Евгений Гельфонд и творческая команда театра выводят корни его драматургических приёмов, своеобразного юмора и подхода к действительности из Средневековья. Перевод пьесы, который вместе с Гельфондом осуществлял режиссёр и актёр театра Дмитрий Фоминых, смогут увидеть и услышать только зрители НХТ. Стиль спектакля определяет открытый приём – действо происходит и строится прямо на ваших глазах, рождая импровизацию, и его сопровождают живая музыка и вокал.

Тема пьесы и постановки, хоть и основана на тяжёлых противоречиях ирландской истории, затрагивает общечеловеческие и очень актуальные проблемы. Панк – резкое и тотальное отрицание, гиньоль – жестокость и кровь… Пьеса «Лейтенант с острова Инишмор» в итоге о тщетности любых переворотов, революций, вооружённых межнациональных, классовых, каких угодно конфликтов, несущих бессмысленную гибель и приводящих в итоге только к пустоте. К пустоте на обломках человеческого…» В составе постановочной группы помимо Евгения Гельфонда и Дмитрия Фоминых – художник Елена Гаева, художник по костюмам Екатерина Тихонова, музыкальное оформление – группа «Люмпен- band».

В спектакле заняты артисты: Александр Балицкий, Константин Талан, Алексей Пименов, Марина Оликер, Павел Мохнаткин, Ксения Бойко, Пётр Оликер. В составе группы «Люмпен-band» - Алексей Зайков, Анна Вохменцева, Татьяна Тихомирова, Анатолий Коробейников, Владимир Чернев, Александр Тихонов.