ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинский НХТ открывает зрителям своего МакДонаха

Культура
Сегодня, 11:28
Размер текста
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Новый Художественный театр первым среди челябинских театров   открыл сезон после пятимесячной изоляции. И первыми его зрителями 28 августа были дети и  их родители, приглашённые на премьеру спектакля «Братец Кролик & КО». Поставил этот спектакль главный режиссёр НХТ Евгений Гельфонд.

А 9 и 13 октября  новую постановку театра – премьеру «Лейтенант с острова Инишмор» по пьесе ирландского драматурга Мартина МахДонаха -  увидят взрослые зрители. Перед предстоящей встречей с ними театр, как это и положено, предупреждает: «Внимание! В спектакле использована  ненормативная лексика».

А вот как объясняет  замысел и обращение  режиссёра к пьесе знаменитого драматурга руководитель литературно-драматургической  части театра Майя Давыдова-Брандесова:

«Спектакль был задуман постановщиками в стиле панк-гиньоль. Глубоко погрузившись в творчество Мартина МакДонаха, Евгений Гельфонд и творческая команда театра выводят корни его драматургических приёмов, своеобразного юмора и подхода к действительности из Средневековья. Перевод пьесы, который вместе с Гельфондом  осуществлял  режиссёр и актёр театра Дмитрий Фоминых, смогут увидеть и услышать только зрители НХТ. Стиль спектакля определяет открытый приём – действо происходит и строится прямо на ваших глазах, рождая импровизацию, и его сопровождают живая музыка и вокал.

Тема пьесы и постановки, хоть и основана   на тяжёлых противоречиях ирландской истории, затрагивает общечеловеческие и очень актуальные проблемы. Панк – резкое и тотальное отрицание, гиньоль – жестокость и кровь… Пьеса «Лейтенант с острова Инишмор» в итоге о тщетности любых переворотов, революций, вооружённых межнациональных, классовых, каких угодно конфликтов, несущих бессмысленную гибель и приводящих в итоге только к пустоте. К пустоте на обломках человеческого…» В составе постановочной группы помимо Евгения Гельфонда и Дмитрия Фоминых – художник Елена Гаева, художник по костюмам Екатерина Тихонова, музыкальное оформление – группа «Люмпен- band».

В спектакле заняты артисты: Александр Балицкий, Константин Талан, Алексей Пименов, Марина Оликер, Павел Мохнаткин, Ксения Бойко, Пётр Оликер. В составе группы «Люмпен-band» - Алексей Зайков, Анна Вохменцева, Татьяна Тихомирова, Анатолий Коробейников, Владимир Чернев, Александр Тихонов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
 Людмила Фёдорова
Отправить новость
Культура
25.08.20 16:27
НХТ открывает новый сезон первым в Челябинске
Культура
23.03.20 09:14
Свой «антикарантинный» репертуар НХТ представит челябинцам в режиме on-linе
Культура
04.10.19 15:34
Год театра
В новом сезоне  НХТ продолжит удивлять зрителей не только на своей сцене
Культура
17.04.19 13:37
Триптих челябинской актрисы на фестивале «MOST» в Ганновере
25.09.20 16:22
Южноуральские заключенные сняли фильм о самой известной женщине-снайпере Советского Союза
25.09.20 12:21
Выставки «Фотофеста-2020» в Челябинске работают последние дни. Спешите видеть!
24.09.20 12:41
 В Историческом музее состоится VIII научная конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале»
23.09.20 15:54
ГРЦ Макеева с помощью поэзии мотивирует школьников Миасса к изучению инженерных специальностей
23.09.20 15:01
Вторая премьера сентября: Камерный театр покажет челябинцам «Госпиталь Победы»
22.09.20 16:42
В «Омнибусе» 101-й театральный год открывает «Старший сын»
22.09.20 11:17
В гостях у студентов ЮУрГУ побывала известная российская актриса Катерина Шпица
21.09.20 18:11
Выставка «Русская книга» начала работу в Историческом музее
21.09.20 17:57
Граффитисты – художники или вандалы? За ответом – добро пожаловать на андеграунд выставку в Челябинске
21.09.20 16:50
Челябинская драма открывает 100-ый сезон «Вечно живыми»
Общество
Сегодня, 11:35
Ковид ставит новый суточный антирекорд в Челябинской области
Политика
Вчера, 12:51
Текслер предложил Путину создать в России институт «добросовестного экспортера»
Новости
Сегодня, 11:58
Федерация
В России перестанут продавать ОСАГО без техосмотра
Сегодня, 11:38
Федерация
В России могут закрыться треть автозаправок
Сегодня, 11:36
Спорт
Челябинцев зовут на Всероссийский день ходьбы
Сегодня, 10:50
Общество
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, самолеты которых не смогли приземлиться в Челябинске
Сегодня, 10:26
Общество
Южноуральские водители полис ОСАГО теперь могут оформить на почте
Материалы рубрики
Вчера, 18:08
Культура
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
26.09.20 15:53
Культура
В Челябинске прошёл осенний гала-концерт «Весны студенческой» среди СУЗов
26.09.20 12:48
Культура
Театр современного танца подарит особой аудитории Челябинска пластический спектакль
26.09.20 12:38
Культура
В горсаду имени Пушкина Челябинска резчики по дереву вновь покажут свой «Уральский характер»
25.09.20 16:22
Культура
Южноуральские заключенные сняли фильм о самой известной женщине-снайпере Советского Союза
Теги
НХТ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика