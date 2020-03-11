Челябинский театр драмы и его поклонники прощаются с Мариной Меримсон

Сегодня, 11 марта, в Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова с 12 по 14 часов пройдёт прощание с его ведущей актрисой заслуженной артисткой России Мариной Меримсон.

Марина Давыдовна ушла из жизни на 82 году, прослужив сцене более полувека и сыграв более ста ролей, совершенно разных по характеру, но всегда ярких и запоминающихся. В творческой судьбе этой большой талантливой актрисы были театры Кирова, Кемерово, Казани, Ленинграда, Красноярска. Прошлый год был отмечен 40-летием её работы в Челябинской драме. С первой роли – Серафины в спектакле «Татуированная роза» по пьесе Т.Уильямса, - всем стало ясно – в труппу пришла талантливая актриса, обладающая мощной энергетикой и высокой сценической культурой, что позволяло ей быть органичной и убедительной, как в трагедийных, так и в комических ролях. Марину Меримсон сразу приняли и полюбили коллеги, режиссёры, зрители. Она умела своим невероятным темпераментом, искренностью, открытостью завораживать и покорять зал с первых же минут своего появления на сцене.

Талант, мастерство Марины Меримсон высоко оценивали критики. Она не раз становилась обладательницей высоких наград самых различных театральных фестивалей. Так в 1997 году актриса была удостоена премии за лучшую женскую роль года (Королева Элинор – «Лев зимой» Д. Голдмэн) в фестивале «Югорская театральная весна» (г. Сургут). Одной из вершин в творчестве актрисы признана роль Памелы в спектакле по пьесе Д. Патрика «Ах, как бы нам пришить старушку…». За воплощение этого образа М. Меримсон стала лауреатом областного фестиваля «Сцена-2003» в номинации «Лучшая женская роль» и была награждена грамотой губернатора Челябинской области. А в 2007 году Марина Давыдовна вновь была признана лучшей актрисой фестиваля «Сцена». На этот раз победу ей принесла роль Нины Носковой в спектакле «Зеленая зона» М. Зуева.

Среди самых ярких ролей актрисы, которые памятны многим её поклонникам до сих пор, - это Анна (спектакль «Звёзды на утреннем небе»), Гонерилья («Король Лир»), Пашка Зыкова («Вдовий пароход»), Филумена («Филумена Мартурано»), Марта («Не боюсь Вирджинии Вулф»), королева Елизавета («Мария Стюарт»), Элинор («Лев зимой»), роль Бабушки в инсценировке нашумевшей повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» … Список больших значительных ролей можно продолжать и дальше. Но коллекция сценических образов актрисы будет не полной без ее последних, поистине виртуозных работ. Это главная роль Вайлет Уэстон в семейной драме современного американского драматурга Трейси Леттса «Август. Округ Осейдж», которая принесла актрисе победу в номинации «Лучшая женская роль» на областном фестивале «Сцена-2013». С 2016 года огромным успехом у зрителей пользовался спектакль «Девичник над вечным покоем», где Марина Давыдовна, уже будучи больной, блистательно играла одну из главных ролей – Дорис.

Столичные критики, высоко оценивая мастерство Марины Меримсон, называли её «выдающейся трагической актрисой». А для коллег, для родных и друзей она останется в памяти ещё и душевным, общительным, остроумным и глубоким Человеком, уход которого всегда невероятно большая утрата, а прощание – невыносимая боль. Сегодня её испытают очень многие.