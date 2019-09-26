Челябинский театр драмы вступает в  новый предъюбилейный год
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 14:20
Автор: 
  Людмила Фёдорова

Сегодня, 26 сентября, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова откроет свой  предъюбилейный, 99-ый, творческий сезон.

По давней традиции поприветствовать зрителей в этот вечер выйдет на сцену вся труппа вместе с руководством театра. После торжественной церемонии состоится спектакль «Время женщин», поставленный главным режиссёром театра заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом России  Александром  Зыковым.  Премьера этого спектакля  с большим успехом   прошла в день закрытия прошлого театрального сезона.

Как рассказала о новом спектакле и планах театра  на юбилейный сезон заведующая литературной частью Елена Ляпунова, основой для спектакля стал одноименный роман современной петербуржской писательницы Елены Чижовой. В 2009 году за это произведение она  была удостоена престижной литературной премии «Русский Букер», кроме того  роман был переведен на 15 языков мира. Инсценировку специально для Челябинского театра драмы  написала Яна Глембоцкая - ректор Новосибирского государственного театрального института, доцент кафедры истории театра, литературы и музыки НГТИ, кандидат филологических наук.

Еще до начала нынешнего сезона, 7 сентября, спектакль театра   «Номер 6» в постановке  молодого и талантливого режиссера Данила Чащина принял участие в  Екатеринбургском фестивале «Реальный театр», в одном из самых престижных театральных форумов России. Фестиваль этот не конкурсный, не наградной, призов не раздаёт. Но высокой оценкой  челябинского спектакля является уже то, что он был включен в афишу «Реального театра»,  то есть прошёл очень жесткий отбор, который по всей стране осуществляет основатель фестиваля и его арт-директор Олег Лоевский. Впервые за тридцатилетнюю историю этого форума челябинскому театру драмы выпала  честь  принять в нём участие.

Что касается планов театра, то  до конца этого года  он примет  участие еще в двух театральных фестивалях. В октябре в Нижнем Новгороде и в декабре в Ульяновске, где челябинские актёры покажут спектакль «Алексей Каренин» в постановке тульского режиссера Евгения Маленчева. Будут в новом сезоне и премьеры. Так первого ноября состоится премьера  спектакля «Королевские игры» по пьесе Григория Горина, а новогодние праздники детвора Челябинска проведет в  весёлой компании с озорником Карлсоном.

Автор: 
  Людмила Фёдорова
Отправить новость
Культура
28.06.19 17:30
«Время женщин» и другие события 98-го сезона Челябинского театра драмы
Культура
27.06.19 11:12
Премьера
В челябинской драме настало "Время женщин"
Культура
10.06.19 15:50
Челябинская драма приняла у себя театр из Великого Новгорода
Культура
08.05.19 10:13
У Народного артиста России и Почётного гражданина Челябинской области Бориса Петрова – юбилей!
Вчера, 10:24
В Магнитогорске дети льготно получают дополнительное образование
Вчера, 10:13
Подведены итоги II Международный фотоконкурс «World Eco Photo – 2019»
Вчера, 09:58
Молодежь ММК в ритме танца
24.09.19 09:58
Работы челябинских художников покажут в Москве на Поклонной горе
23.09.19 16:15
По распоряжению Котовой челябинские археологи примут участие в работах на Нагорной
23.09.19 11:52
Музею под открытым небом ЧМК – четверть века
23.09.19 11:24
В Челябинске пройдет гала-концерт «РавныйРавному.Танцы»
23.09.19 09:36
Стартовал российский фотоконкурс «Наследники традиций»
20.09.19 20:45
Первая премьера нового сезона пройдет в Озерске
20.09.19 20:00
Алексей Текслер посетил детскую школу искусств в ЧВВАКУШе и обещал рояль
Общество
Сегодня, 15:03
За достижения в культуре и спорте в Челябинской области предоставят льготы
Среда обитания
Сегодня, 15:21
Простенько и со вкусом
Котовой понравилось в сквере на Плеханова
Новости
Сегодня, 14:42
Культура
Библиотечные книги подвергнут чипизации
Сегодня, 14:24
Происшествия
Под окнами школы в Челябинске найден труп мужчины
Сегодня, 13:48
Происшествия
Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото
Сегодня, 13:42
Общество
Челябинские газовики отработали взаимодействие с оперативными службами при ликвидации ЧП
Сегодня, 13:18
Происшествия
В Снежинске ребенок упал с качелей и получил травмы
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:42
Культура
Библиотечные книги подвергнут чипизации
Вчера, 16:31
Культура
Челябинскую «Камерату» откроют Станиславский и Немирович-Данченко
Вчера, 13:34
Культура
В Историческом музее проведут занятие «Чему учили в старину»
Вчера, 09:58
Культура
Молодежь ММК в ритме танца
19.09.19 17:08
Культура
Театр Верхнего Уфалея «Вымысел» покорил столичную «Артмиграцию»
Теги
Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика