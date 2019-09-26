Челябинский театр драмы вступает в  новый предъюбилейный год

Сегодня, 26 сентября, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова откроет свой предъюбилейный, 99-ый, творческий сезон.

По давней традиции поприветствовать зрителей в этот вечер выйдет на сцену вся труппа вместе с руководством театра. После торжественной церемонии состоится спектакль «Время женщин», поставленный главным режиссёром театра заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом России Александром Зыковым. Премьера этого спектакля с большим успехом прошла в день закрытия прошлого театрального сезона.

Как рассказала о новом спектакле и планах театра на юбилейный сезон заведующая литературной частью Елена Ляпунова, основой для спектакля стал одноименный роман современной петербуржской писательницы Елены Чижовой. В 2009 году за это произведение она была удостоена престижной литературной премии «Русский Букер», кроме того роман был переведен на 15 языков мира. Инсценировку специально для Челябинского театра драмы написала Яна Глембоцкая - ректор Новосибирского государственного театрального института, доцент кафедры истории театра, литературы и музыки НГТИ, кандидат филологических наук.

Еще до начала нынешнего сезона, 7 сентября, спектакль театра «Номер 6» в постановке молодого и талантливого режиссера Данила Чащина принял участие в Екатеринбургском фестивале «Реальный театр», в одном из самых престижных театральных форумов России. Фестиваль этот не конкурсный, не наградной, призов не раздаёт. Но высокой оценкой челябинского спектакля является уже то, что он был включен в афишу «Реального театра», то есть прошёл очень жесткий отбор, который по всей стране осуществляет основатель фестиваля и его арт-директор Олег Лоевский. Впервые за тридцатилетнюю историю этого форума челябинскому театру драмы выпала честь принять в нём участие.

Что касается планов театра, то до конца этого года он примет участие еще в двух театральных фестивалях. В октябре в Нижнем Новгороде и в декабре в Ульяновске, где челябинские актёры покажут спектакль «Алексей Каренин» в постановке тульского режиссера Евгения Маленчева. Будут в новом сезоне и премьеры. Так первого ноября состоится премьера спектакля «Королевские игры» по пьесе Григория Горина, а новогодние праздники детвора Челябинска проведет в весёлой компании с озорником Карлсоном.