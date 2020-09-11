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Челябинский театр современного танца открывает сезон

Культура
Сегодня, 11:49
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Автор: 
Татьяна Марьина

В субботу, 12 сентября, Челябинский театр современного танца открывает 28-й театральный сезон. Зрители увидят три сольных спектакля артистов и хореографов труппы. Это «Moza Memory» Владимира Вдовенко, «Одуванчики» Дениса Чернышова и первая премьера сезона — «Дюймовочка» Ольги Поны в исполнении Татьяны Крицкой, посвященная знаменитой канадской танцовщице Луизе Лекавалье.

Первым на сцену выйдет Владимир Вдовенко. Его 20-минунтный перформанс «Moza Memory», созданный по мотивам фильма «Прибытие» («Arrival», реж. Дени Вильнёв) — загадочный, магический. В то же время, это размышление о жизни, пережитых потерях и о том, насколько подвижна человеческая память. Возможно, многое из того, что мы помним, вообще не случалось или происходило не так, как нам представляется.

«Привычного танцевания в этом высказывании мало,— говорит хореограф и художественный руководитель Челябинского театра современного танца Ольга Пона.— Уникально то, как танцовщик общается с объектом – куклой, которая слеплена с его лица. Это диалог автора с самим собой. Единственная фраза, которую он произносит, звучит примерно так: «Если бы мне предложили прожить жизнь еще раз, я бы чаще говорил близким мне людям то, что я чувствую».

Соло хореографа и танцовщика Дениса Чернышоваспектакль «Одуванчики», который номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска»-2020.

Это автобиографичная история. Денис рассказывает о буднях  солдата-срочника воздушно-десантных войск: как он попал в армию, какими словами командир «вдохновлял» десантников перед первым прыжком с парашютом, чем кормили в элитных войсках на обед. Рассказывает с юмором, говорит буднично, без особых эмоций. Но тело танцовщика отзывается на каждую ситуацию, звучащее слово. Оно помнит всё — боль и разочарование, пережитый страх и светлые моменты. Из телесных воспоминаний на глазах зрителей рождается абсолютно жизненная история, танец-документ, который пробивает до слез.

В финале вечера состоится премьера «Дюймовочки» в постановке Ольги Поны. Спектакль создан в соавторстве с исполнительницей — артисткой Челябинского театра современного танца Татьяной Крицкой. И посвящается эта работа знаменитой канадской танцовщице и хореографу Луизе Лекавалье. По словам Ольги Поны, она всегда отличалась очень рискованным танцеванием и делала трюки, от которых сердце замирало:

«В феврале, когда были на гастролях в Германии, мы попали на сольный спектакль Лекавалье, — продолжает Ольга Пона.— Находясь на сцене в течение часа, она ни на минуту не останавливалась. Это физически трудно выдержать, что говорит о силе духа этой танцовщицы. Я сидела в зале и ловила себя на мысли, что Таня Крицкая удивительно похожа на Луизу Лекавалье. Как будто ее копия. Не поставить на Таню спектакль было просто нельзя. Тогда и родилась идея сделать «Дюймовочку», посвященную изумительной Лекавалье».

Интересно, что в новой постановке Ольга Пона впервые обратилась к классической музыке. В «Дюймовочке» использованы фрагменты нескольких фортепианных сочинений Ференца Листа.

«Прозрачная, лирическая музыка, в то же время, очень виртуозная,— говорит хореограф.— Она как бы вступает в диссонанс с тем, что я рассказываю в спектакле: о людях сильных, несгибаемых ни при каких обстоятельствах. Таких как Луиза Лекавалье».

В сентябре состоится еще один показ. 28-го сентября артисты Театра современного танца выступят на сцене академической драмы. В программе — спектакль Ольги Поны «Бегущие». Это премьера прошлого сезона, получившая в Германии самые высокие оценки критиков.

В октябре работы челябинских танцовщиков увидит столичная публика. 14-15 октября — выступления в московском Гоголь-Центре, 18 октября — в Санкт-Петербурге (показы в рамках VIII Международного фестиваля современной хореографии Дианы Вишневой «Контекст»).  21 октября — «Бегущие» в программе XV Международного фестиваля современного искусства «Территория» в Москве. А 24-25 октября челябинцы выступят на фестивале «Золотая маска», в Центре имени Мейерхольда, со спектаклями «Несинхронно» Ольги Поны и «Одуванчики» Дениса Чернышова.   

Фото: Владимир Вдовенко, Глеб Махнев, Денис Савета

 

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Автор: 
Татьяна Марьина
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Театр современного танца
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