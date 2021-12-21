Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий

В Челябинске в Историческом музее Южного Урала вчера, 20 декабря, подвели итоги Первого областного фестиваля муниципальных музеев «Интермузей-2021. Челябинск». Первое место в обеих конкурсных номинациях заняли проекты Троицкого краеведческого музея.

Фестиваль был учрежден по предложению директора Исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского и нацелен в первую очередь на популяризацию достижений южноуральских музеев. Там зачастую рождаются весьма интересные, достойные тиражирования проекты, и фестиваль это в полной мере продемонстрировал.

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В основном туре конкурса участвовали 14 музеев, отобранных комиссией по критерию качества работы на официальных сайтах и в социальных сетях. Финалистам было предложено подготовить презентации лучших проектов, реализованных в 2021 году, и перспективных проектов на 2022 год. Конкурсные работы оценивало представительное жюри, куда вошли, в частности, первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, Владимир Богдановский и директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

Предваряя оглашение результатов судейства, Владимир Богдановский отметил, что наравне с проектами жюри оценивало и сами презентации. Ибо время требует, чтобы музейщики хорошо владели технологиями медиа.

«Когда случился первый локдаун, я собрал коллектив в дебаркадере и сказал: «Теперь вам всем предстоит освоить профессии операторов, режиссеров и сценаристов». И уже через неделю на сайте музея стали появляться фильмы, снятые нашими сотрудниками. Начинали со съемок на телефон, но постепенно доросли до более сложной техники. И в настоящее время суммарная аудитория медийных продуктов музея составляет около полумиллиона человек», — подчеркнул Владимир Иванович.

Муниципальные музеи также показали, что шагают в ногу со временем. Станислав Ткаченко признался, что ему хотелось всем работам поставить высокие баллы. Однако призовых мест только три. Их заняли Златоустовский городской краеведческий музей (дипломы III степени), Историко-краеведческий музей Верхнего Уфалея (диплом II степени), Верхнеуральский районный краеведческий музей (диплом II степени). Победителем в обеих номинациях стал Троицкий краеведческий музей, представивший презентации проектов «Экскурсия выходного дня» и «Историко-мемориальная тропа». Жюри отметило как оригинальность самих проектов, так и высокий уровень их подачи.

Все лауреаты фестиваля «Интермузей-2021. Челябинск», помимо дипломов, получили денежные призы.