Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске открылась выставка «Архитекторы эпохи. Борис Петров, Мария Мочалова, Федор Серебровский».

На торжественной церемонии по случаю открытия экспозиции собрались единомышленники, родственники, ученики архитекторов. Прозвучали воспоминания о героях выставки и их деле - градостроительстве и охране памятников культуры.

Председатель Союза архитекторов Челябинска Сергей Якобюк подчеркнул, что «Челябинску повезло с Борисом Петровым, Марией Мочаловой, Федором Серебровским. Они были талантливыми выпускниками советской архитектурной школы. Их проекты – мирового уровня».

Мировой значимости были и научные изыскания архитекторов, университетских преподавателей. Ученик Серебровского, профессор Южно-Уральского государственного университета Валентин Оленьков рассказал: «Фёдор Львович — основатель научной школы по градостроительной аэродинамике. Его открытия очень важны для архитектуры южных стран. За последние пять лет по этой теме защищали кандидатские и диссертации в Судане, Вьетнаме, Йемене, Афганистане».

Дочери архитекторов с теплотой вспоминали о взаимоотношениях между ними.

«Мне очень нравится, что эта выставка посвящена именно этим трём архитекторам, – поделилась Елена Серебровская, дочь Федора Серебровского. – Они не просто вместе творили — они по жизни были друзьями: всегда поддерживали друг друга, советовались, спорили в ночи. В творческой среде это не так часто случается».

Вторя этим словам, Наталья Петрова, дочь Бориса Петрова и Марии Мочаловой, прочла отрывок из статьи мамы, где та писала, что в 1947 году архитекторы остались работать в Челябинске все вместе - по университетской традиции, во всем помогать друг другу.

«Им не было 30 лет, и именно ими были спроектированы многие постройки, которые сейчас формируют архитектурный центр Челябинска», - отметила Наталья Петрова.