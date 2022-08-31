31.08.2022
Очередной южноуралец пострадал от вымогателей, заказав «жрицу любви» через социальную сеть
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
31.08.2022
В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели
31.08.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»
31.08.2022
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
31.08.2022
В Челябинске после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской
Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»
26.07.2022
Исторический музей Челябинска проведет в своих стенах День ВМФ
08.07.2022
Челябинцев ослепят блеском сотуара Фаберже из найденного в Москве клада
04.06.2022
Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля
01.06.2022
Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022