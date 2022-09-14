14.09.2022
Челябинский театр современного танца приглашает на юбилейный вечер в честь своего 30-летия
14.09.2022
В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте
14.09.2022
В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина
14.09.2022
В Челябинске инкассаторы бросили машину
14.09.2022
У Челябинской области появились своя «Фишка» и «Ферма под горой»
14.09.2022
Челябинский цинковый завод выступил одним из организаторов хакатона среди IT-разработчиков России
В Челябинске с аншлагом прошла презентация книги Виноградова о Южном Урале в древности
31.08.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»
26.07.2022
Исторический музей Челябинска проведет в своих стенах День ВМФ
08.07.2022
Челябинцев ослепят блеском сотуара Фаберже из найденного в Москве клада
04.06.2022
Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022