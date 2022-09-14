В Челябинске с аншлагом прошла презентация книги Виноградова о Южном Урале в древности

На презентации книги Николая Виноградова «Южный Урал в древности и Средневековье» зал Дома Общественного собрания в Челябинске был полон, а точнее - переполнен.

Не менее ста человек собрались, чтобы поздравить виновника торжества с книгой, ставшей (это несколько раз подчеркнул Николай Борисович) плодом коллективного труда когорты челябинских, курганских, уфимских, екатеринбургских ученых.

В ее создании участвовали практически все крупнейшие музеи и вузы Уральского региона, семь докторов исторических наук, шесть кандидатов исторических наук, ведущие геологи и археологи края, картографическое краеведческое издательство «АБРИС».

Автора поприветствовали директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, доктор исторических наук и научный редактор книги «Южный Урал в древности и Средневековье» Александр Таиров, доктор исторических наук Владимир Рушанин, историк и краевед Владимир Боже, директор издательство «Абрис» Юрий Маше и целый выводок учеников Виноградова, которые продолжают его дело в разных челябинских вузах, а также в Историческом музее Южного Урала.

Все ораторы, включая автора книги, говорили замечательно остроумно и живо — два часа пролетели, как один миг. Отметив завидное качество и уникальность фотоиллюстраций археологических находок и исторических фотографий раскопок разных лет, все выступающие говорили о ценнейшем даре Николая Виноградова - умении говорить об археологии общедоступно и увлекательно.

Один из выступающих добавил, что кирпичеобразный текст на шесть страниц убористого текста может написать любой ученый, а вот написать книгу для молодых с их «клиповым мышлением» дано не каждому.

Что касается автора, то он сравнил появление на свет этой книги с рождением долгожданного ребенка, несколько раз повторив: «Я абсолютно счастлив». Лучшей рецензии на научный труд и не придумаешь, отмечают в Историческом музее.