Фестиваль «Морозко» пересёк экватор и прибыл в Магнитогорск

В понедельник, 26 декабря, V фестиваль-конкурс новогодних спектаклей «Морозко», пройдя ровно половину своего двухнедельного марафона, прибыл в Магнитогорск (Челябинская область).

На прошедшей неделе члены жюри посмотрели и обсудили спектакли в театрах Челябинска, Верхнего Уфалея и Озёрска. Открывал смотр сказкой для всей семьи «Давай полетаем вместе» Камерный театр. За ним занимательную «Школу снеговиков» показал Молодёжный театр. Челябинская детская филармония представила музыкальный спектакль «Дневник желаний». А театр драмы имени Н.Ю.Орлова интерактивный спектакль «Как зайцы проспали Новый год». Челябинский этап марафона прервал в середине недели Верхнеуфалейский «Вымысел» сказкой «Счатливый Ганс». А завершили его два Озёрских театра.

Театр драмы и комедии «Наш дом» показал волшебную сказку «Свет мой, зеркальце…», а театр кукол «Золотой петушок» деревенскую клоунаду вместе с интермедией «Чудеса под Новый год». Не вдаваясь в подробности и оценки прошедших представлений, которые прозвучат в финале фестиваля-конкурса, члены жюри, тем не менее, отметили, что праздничная встреча с «Морозко», торжественное его открытие в Камерном не состоялось по непонятным причинам. Но сказочная выставка, новогоднее оформление фойе и роскошная ёлка выше всяких похвал и оценок.

Что же касается четырёх челябинских спектаклей, то после них градус настроения членам жюри значительно подняли яркие, музыкальные, волшебные представления театров Верхнего Уфалея и Озёрска. Похоже, в этот раз к фестивалю «Морозко» более изобретательно, художественно, щедро и ответственно отнеслись театры области.

Но финальная церемония итогов и награждения ещё впереди. Она планируется после старого Нового года. И кто получит дипломы лауреатов и призы (по традиции это символ наступающего года – Заяц или Кот) пока ещё трудно предугадать даже требовательному и авторитетному жюри. В его составе – члены секции критиков Челябинского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ: Майя Брандесова( председатель жюри и секции критиков), драматург, заведующая литературной частью Нового Художественного театра; Светлана Бабаскина , музыковед, преподаватель Челябинского института культуры; Михаил Богуславский, заместитель председателя областного театрального союза, литератор; Андрей Ваганов, театральный журналист, актёр, режиссёр. Все они постоянно работают в жюри областных и региональных фестивалей. В течение двух дней им предстоит посмотреть и проанализировать спектакли трёх театров Магнитогорска.

Сегодня, 26 декабря, они увидят две сказки: «А в душе Баба-Яга - снежинка» в Театре куклы и актёра «Буратино» и «Серебряная лилия» в драматическом театре им. А. С. Пушкина.

А завтра, 27 декабря, в театре оперы и балета будет дан мюзикл дл семейного просмотра «Золотая антилопа». На втором этапе конкурса примут участие ещё два челябинских коллектива – филармония и Театр современного танца. Пять театров Челябинска отказались от участия в фестивале: театр оперы и балета им. М.И.Глинки, «Манекен», «Скарабей», НХТ, театр кукол им. В. А. Вольховского. Так что большая часть зайцев в финале марафона может покинуть областной центр.

Завершит новогодний фестиваль «Морозко» 29 декабря Златоустовский театр «Омнибус» музыкальной сказкой «Волшебный бал Золушки».