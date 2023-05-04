«Фуня» в Молодёжном: театр расскажет добрую историю крокодилицы-мечтательницы

Молодёжный театр Челябинска порадует зрителей премьерным спектаклем «Фуня» (16+), в основе которого лежит одноименная пьеса Алексея Житковского, рассказывающая о крокодилице, не похожей на своих сородичей.

Фуня – вегетарианка, она предпочитает мясу сладости. Но это не всё, чем она отличается от своего окружения. Фуня – большая мечтательница, которая уверена: крокодилы «созданы для фантазий, как солнце и луна созданы для того, чтобы отражаться в Танганьике». Она мечтала летать и полетела. Да не просто над землёй, а в космос… А ещё крокодилица показала, как быть собой, никого не бояться и таким образом завоевать всеобщую любовь.

«Фуня» Алексея Житовского полюбилась челябинским зрителям ещё в 2018-ом, когда состоялась её читка на Лаборатории зрителя в Молодёжном. Озорство пьесы, искрящаяся энергия актеров, находки режиссёра Александра Черепанова (художник-постановщик спектакля - Надежда Осипова) захватили зал.

Та же атмосфера царит и в спектакле, который развернётся перед зрителями уже совсем скоро. Много пластики, добрая история, любимые актёры и уютное пространство – «Фуня» обещает подарить радость челябинцам, пришедшим на этот спектакль.

Показы на сцене Молодёжного состоятся шестого и седьмого мая в 11 и 14 часов. Билеты можно приобретать по Пушкинской карте.