Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»

В среду, 21 апреля, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала состоится открытие персональной выставки челябинского фотографа Сергея Коляскина «Царство холода». Основу выставки составили снимки, сделанные автором зимой 2021 года во время экспедиции на перевал Дятлова.

Та экспедиция запомнилась участием в ней министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина и секретаря Челябинской епархии Игоря Шестакова. Группа из 16 человек выдвинулась 18 февраля на снегоходах из Ивделя к печально известному перевалу Дятлова и достигла цели 23 февраля, водрузив там флаг Челябинской области. В те дни на Северном Урале свирепствовали сильнейшие морозы, и путешественники немало рисковали.

«Теплее –40°C не было ни одной ночи, — вспоминает Сергей Коляскин. — Ломалось и выходило из строя все: снегоходы, камеры операторов, лопались провода, не горели дрова, замерзли газ, теплоиды и даже водка! Наверху плюс ко всему дул пронизывающий ветер. Прикосновение к металлу вызывало мгновенное обморожение. Стоило вытащить руку из рукавицы, чтобы сделать кадр, как руку стягивало холодом, пальцы переставали слушаться».

Благо, за плечами Сергея экспедиции на Приполярный Урал и даже в Арктику: он в курсе, как не только сохранить себя и технику, но и сделать в экстремальных условиях отличные кадры. Работы, отобранные для выставки «Царство холода», тому доказательством.

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В церемонии примут участие автор проекта, член Союза фотохудожников России и Русского географического общества Сергей Коляскин, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Государственного исторического музея Южного Урала, председатель Челябинского отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Выставка откроется в Музейно-выставочном центре (вход с набережной реки Миасс) в 16 часов.