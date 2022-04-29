Исторический музей приглашает челябинцев к знакомству с уральским чудом – чугунным кружевом

В Челябинске состоялась церемония открытия выставки «Уральское чудо. Чугунное кружево».

Завораживающие номера от театра современного танца Ольги Пона, приветствия гостей, первые экскурсии, изучающие взгляды, обращенные к произведениям из чугуна - вот краткая панорама события.

«Это самая масштабная выставка чугунного искусства из города Касли, которая проводится в Челябинске...Благодаря дружественному сотрудничеству трех музеев она получилась замечательной, с фотографиями людей, чьими руками непосредственно созданы эти шедевры, а ведь мы обычно про них ничего не знаем. Что мне понравилось отдельно - современные экспонаты, их выплавили на днях! Радует, что музей продолжает работать по старинным традициям», - поделилась своими впечатлениями о выставке учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер.

В заключение спича она поделилась планами, которые укрепят бренд каслинского литья: «Надеемся в ближайшем будущем отреставрировать госпиталь в городе Касли и открыть там один из крупнейших художественных музеев, посвященных каслинскому литью».

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Заведующая отделом художественного металла Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ксения Гилева с большим воодушевлением рассказала о нескольких ярких экспонатах, привезенных на челябинскую выставку. В частности, о канделябре каслинского чугунного павильона: «Пара таких канделябров была продана в Париже в 1900 году. У нас третий экземпляр - один из самых уникальных предметов коллекции - он подлинный, изготовлен в Париже и больше не тиражировался».

Отметила она и реплику каслинского чугунного павильона, которая встречает посетителей у входа в экспозицию.

«Идея инсталляции была простая - показать масштаб, добиться впечатления, как от подлинника, старались продумать всё до деталей, даже нашли похожий бархат для верхней части павильона. Удалось добиться оптического эффекта - фото на картоне выглядит, словно реальная чугунная решетка», - с улыбкой ответил на комплименты директор Государственного Исторического музея Южного Урала, в стенах которого открылась выставка, Владимир Богдановский.

Музей приглашает всех челябинцев и гостей города увидеть все своими глазами. Выставка продлится до третьего июля.

Церемонию открытию можно увидеть здесь.