Исторический музей приглашает челябинцев на выставку о легендарном Андрее Чепелеве

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев и гостей города на открытие выставки о легендарном Андрее Чепелеве – полном кавалере ордена Трудовой Славы, токаре-карусельщике ЧТЗ.

Торжественное открытие экспозиции состоится 24 октября в 15 часов в восточной башне музея (галерея «Восток-Запад») по адресу: Челябинск, улица Труда, 100.

«А вы знаете фамилию Андрея Чепелева? Нет… Между тем человек уникальный. Токарь-карусельщик с ЧТЗ был трижды награжден орденом Трудовой Славы. Это единственный из советских трудовых орденов, имевший разделение на степени. По статусу и порядку награждения, а также по льготам, предоставляемым кавалерам всех трех степеней, орден Трудовой Славы соответствует боевому ордену Славы», - отмечают в Историческом музее.

Первый орден Трудовой Славы Андрей Чепелев получил за колоссальное перевыполнение плана. С намеченной на пятилетку работой он справился за два с половиной года. И прославился не только на родном ЧТЗ, почин южноуральского токаря подхватили на многих заводах СССР.

В 1980-х Андрей Чепелев оказался в США, в сердце американского машиностроения – городе Детройте. В Штаты челябинец попал не просто так: орденоносный токарь с ЧТЗ участвовал в соревнованиях на приз Форда. Уралец вышел из них победителем. И имел возможность побеседовать с самим Фордом. Правда, американец и русский не поняли друг друга.

В церемонии открытия выставки примут участие родственники Андрея Михайловича, челябинские школьники и журналист Роман Грибанов — автор недавно изданной книги «Непобедимый Чепелев». Также мероприятие посетят президент ЮУрГУ Александр Шестаков, представители Общественной палаты, директор музея ЧТЗ.

На выставке будут представлены награды, документы и личные вещи кавалера трех степеней Ордена Трудовой Славы - важная, но не главная часть его биографии.

На страницах книги «Непобедимый Чепелев» ее герой представлен куда более колоритно. История жизни, полная крутых поворотов - начиная с истории его появления на свет в Соликамском лагере для политзаключенных и заканчивая совершенно невероятными поездками в Америку и Японию (уже в ранге орденоносца, лауреата премии Ленинского комсомола и депутата Верховного Совета). Поскольку журналист Роман Грибанов - рассказчик бывалый, то и книжку свою школьникам он представит в наилучшем виде.