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Исторический музей расскажет об истоках Дня России

Культура
Сегодня, 10:50

В Историческом музее состоялась видеозапись лекции профессора ЮУрГУ, доктора исторических наук Игоря Сибирякова о событиях, лежащих в основе праздника, который отмечается как День России. Лекция появится на сайте музея и в социальных сетях 12 июня.

Напомним, что 12 июня 1990 года, то есть 30 лет назад, на I съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Годом позже, в тот же самый день в РСФСР впервые прошли выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. А с 1992 года 12 июня отмечается как государственный праздник.

Игорь Сибиряков внимательно изучил текст Декларации независимости, как ее иногда называют для краткости, и расскажет о сделанных им наблюдениях и выводах.

«Большинство из нас вряд ли когда-то читало Декларацию, и многим будет интересно узнать о ее содержании. Тем более что с этим документом связан один из главных государственных праздников. Это нужно знать» - уверен заместитель директора  Исторического музея по научно-исследовательской работе Александр Лымарев.

 

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