Исторический музей Южного Урала готовит к печати альбом об Александре I

Государственный исторический музей Южного Урала готовит к печати новое издание. Оно будет посвящено Александру I и его вкладу в становление Челябинской области как «опорного края державы».

Как рассказали в музее, в альбом войдут материалы трех действующих сегодня выставок. Сохранить их для будущих поколений рекомендовала директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина после знакомства с экспозициями в сентябре этого года.

«Выставки увидят современники, а книга останется на века», - сказала Елена Юрьевна.

Альбом представит экспонаты выставки «Александр I – держав восстановитель» из собрания Музеев Московского Кремля. Они были подобраны специально для Челябинска, в том числе из числа прежде не экспонировавшихся раритетов, и расскажут о личности и деяниях императора, а его связь с регионом раскроют материалы выставки «Путешествие Александра I по Уралу. 1824».

«Это впервые собранные воедино сведения о единственном визите представителя царской династии на Урал, на Саткинский и Златоустовские заводы и Миасский прииск, о работе императора за оружейным станком и на золотоносном месторождении, о принятых тогда решениях. В том числе - по развитию Златоустовской оружейной фабрики, ставшей титульным предприятием области и всемирно известным брендом (выставка «На стали золотом узор изящный»)», - отмечают в Государственном историческом музее Южного Урала.

Подготовка альбома к печати уже началась, в частности, идет работа над фотоверсиями живописных полотен и современных пейзажей Екатерининского дворца и Михайловского парка, неразрывно связанных с именем Александра I. Они дополнят выставочные материалы, усилив впечатление от беспрецедентного вояжа монарха в глубины провинции. Альбом станет напоминанием об этой подзабытой странице истории края и ее судьбоносном значении.