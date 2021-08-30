Исторический музей Южного Урала готовится к открытию выставки «Александр I – держав восстановитель»

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске седьмого сентября откроется выставка «Александр I – держав восстановитель» из собрания Музеев Московского Кремля.

Это уже четвертый проект, осуществленный в рамках соглашения между правительством региона и Музеями Кремля. На выставке, приуроченной к 220-летию воцарения императора Александра I на российском престоле, представлены уникальные памятники Оружейной палаты, связанные с личностью, деяниями и эпохой этого выдающегося правителя.

Экспозиция состоит из пяти разделов и рассказывает историю Александра I, начиная с дней юности и коронации и заканчивая периодом освобождения Европы от французского господства.

Перед посетителями предстанут редкие изображения членов императорской фамилии: камеи, вырезанные матерью Александра I, императрицей Марией Федоровной, драгоценная сабля, подаренная императрицей Екатериной II своему внуку, мундир полковника лейб-гвардии Преображенского полка, в котором император короновался, а также принадлежавшие ему высшие ордена Российской империи.

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Кроме того, выставка включает целый ряд знаковых предметов и документов: серию медалей, выпущенных в память о крупнейших сражениях и ключевых событиях Отечественной войны 1812 года, а также о Заграничном освободительном походе русских войск 1813–1814 годов; медные таблички с надписями на русском и французском языках с перечнем трофейной артиллерии наполеоновской армии, которая по указу императора Александра I была привезена в Кремль; указ об основании музея «Оружейная палата» и таблица с текстом договора о провозглашении Священного союза монархов Европы.

«Еще один раздел состоит из предметов повседневной жизни, принадлежавших монарху. Среди них настольный писчий прибор из Малого Кремлевского (Николаевского) дворца, лорнет, походная кровать и серебряная посуда. У посетителей будет возможность убедиться, что личные вещи неприхотливого в быту императора отличались простотой и отсутствием роскоши», - рассказала заведующая отделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская.

Одновременно с выставкой Музеев Московского Кремля Государственный исторический музей Южного Урала представит две собственные, которые связывают фигуру Александра I с регионом. Это «Путешествие Александра I по Уралу. 1824» и «На стали кружевом узор изящный» (посвящена произведениям искусства Златоустовской оружейной фабрики, основанной Александром I).

Инициатором, идейным вдохновителем и автором этих выставок выступил директор музея Владимир Богдановский.

«Это не просто сотрудничество, это синергия, в результате которой создан триптих выставок, воссоздающих очень значимые для государства и региона события», - подчеркнул технический куратор выставки «Александр I – держав восстановитель» Алексей Опейкин.