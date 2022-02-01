Исторический музей Южного Урала подписал соглашение с Госархивом и договор с ЮУрГУ

Исторический музей Южного Урала подписал сегодня, первого февраля, соглашения о сотрудничестве с Объединенным государственным архивом Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом.

«Музей работает с обоими учреждениями с момента своего открытия на набережной, теперь сотрудничество выйдет на новый уровень», - сказал на церемонии подписания директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. «Соглашение юридически закрепит взаимовыгодное многолетнее сотрудничество, - поддержал коллегу директор Государственного объединенного архива Игорь Вишев, отметив, что выигрывают от взаимной поддержки учреждений, в первую очередь, южноуральцы, перед которыми открываются все новые страницы истории региона.

Совместно с Госархивом, следуя соглашению, музей будет вести работу по сохранению отечественной истории и культурного наследия Южного Урала, противодействовать искажениям и одностороннему освещению исторических фактов и событий. А для этого - общими усилиями создавать культурные проекты и вести научную работу.

Подготовку кадров, научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по темам, представляющим интерес для музея, планирует вести Южно-Уральский государственный университет. Соответствующий договор скрепили подписями Владимир Богдановский и доктор экономических наук, профессор проректор по учебной работе ЮурГУ Ирина Савельева. Она напомнила, что представители вуза входят в Ученый совет музея, участвуют в научной конференции «Гороховские чтения», выступают в качестве экспертов и консультантов в музейных проектах. Укрепление связей, по ее словам, должно повысить интерес к истории Южного Урала, главным образом, со стороны молодых.