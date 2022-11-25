Исторический музей Южного Урала посвятил своему грядущему столетию выставку бесценных книг

«Евгений Онегин» в миниатюре, две главы сожженного автором – классиком русской литературы Николаем Васильевичем Гоголем – второго тома «Мертвых душ», карандашные пометки Федора Михайловича Достоевского: редчайшие, бесценные экспонаты – раритетные книжные издания – представит вниманию жителей и гостей Челябинска Государственный исторический музей Южного Урала.

В следующем году музею исполнится сто лет, и выставка редкой книги посвящена как раз этому событию. Сегодня, 25 ноября, экспозиция полностью готова, и посетители выставочного зала, одним из главных богатств которого является знаменитый челябинский метеорит, смогут полюбоваться уникальным бумажным содержимым пяти витрин.

Здесь есть и всевозможные словари, и разные по тематике календари, автором одного из которых считают сподвижника Петра Первого Якова Брюса (имел репутацию чернокнижника), и очень редкое издание пушкинского «Евгения Онегина» - миниатюрная книга, читать которую можно лишь через специальную линзу (издатель – варшавец еврейского происхождения Менахем Шольц – специализировался на таких невесомых книгах-«крошках», а еще предусматривал сверху колечко, чтобы книги можно было носить как украшение, как оригинальный медальон).

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» хранитель фонда редкой книги Исторического музея Южного Урала Оксана Василенко, таких экземпляров, как «Евгений Онегин», в мире осталось совсем немного. Микроскопический текст, который невозможно разобрать невооруженным глазом, наносился на тончайшую бумагу (странички пушкинского романа в стихах не толще человеческого волоса) инновационным способом - до минимальных размеров буквы поэтических строк были уменьшены при помощи фотометаллографии. Оксана Василенко отметила, что размер изданного Шольцем «Евгения Онегина» - примерно два на три сантиметра (а если точнее, то даже до таких размеров роман не дотягивает).

На ладони книга совсем не ощущается, ведь весит она всего несколько граммов. Но даже при таких крошечных размерах ценность ее огромна. К слову, издан этот «Онегин» в 1899-м году, к столетнему юбилею со дня рождения Александра Сергеевича.

Миниатюрная книга завораживает. Еще бы! Ведь внутри маленькой-премаленькой обложки скрывается великий «Онегин» гениального Пушкина.

По соседству с бумажной «крохой» - сборник беллетриста Куракина (как написано выше, музейными работниками, - «ничем не примечательный», кроме наличия карандашных пометок известного во всем мире классика русской литературы Федора Достоевского).

В этой же витрине – рукописный текст. Как оказалось, написан он рукой князя Ухтомского. И это не что иное как две из пяти глав второго тома «Мертвых душ» Гоголя, который русский гений собственноручно сжег. Главы неожиданно всплыли после его смерти. Хранитель фондов музея Южного Урала Наталья Кругляк рассказала, что, по одной из версий, черновики спас или мажордом, или друг писателя Александр Толстой.

Найденные главы переписывали разные люди. Те, что в Историческом музее Южного Урала, принадлежат перу князя Ухтомского, причем он «списывал» не с оригинала, а с переписанной кем-то другим до него рукописной копии «Мертвых душ». Наталья Кругляк заметила, что главы второго тома знаменитого произведения в «обработке» переписчиков не полностью идентичны, местами отличаются друг от друга – каждый человек, бравшийся за эту работу, (вольно или невольно) привносил в текст что-то свое.

«Эти рукописи очень ценятся. Можно сказать, они бесценны. Все пять глав есть лишь у одного коллекционера, он живет в Америке», - отметила Наталья Александровна.

Очень занимательная книга – в крайней справа витрине: энциклопедическое издание «Мужчина и женщина» (конец 19-го века). Авторы – западные врачи, психологи, философы, которые высказывались на тему взаимоотношения полов, рассуждали об институте брака, писали о положении женщин и мужчин в семье, об их правах и обязанностях.

На выставке представлено два тома из трех (в музейных фондах хранятся все три).

Нам, современным людям, современным женщинам, воспринять серьезно содержание этой энциклопедии, наверное, невозможно, ведь, судя по написанному, прогрессивные умы того времени в ряде вопросов находились во власти заблуждений. С другой стороны, именно по этой причине книга крайне интересна и занимательна – очень любопытно узнать, что творилось в головах ученых мужей Европы в позапрошлом столетии.

На подготовленной сотрудниками Исторического музея выставке редкой книги представлены в том числе издания, являющиеся книжными памятниками федерального значения, представляющие огромную историческую и культурную ценность. Чтобы побольше узнать о них, лучше прийти в музей и посмотреть лично: созерцание таких уникальных книг приводит в трепет, ведь их страниц касалось столько рук, эти книги так долго живут на свете… И солидный возраст экспонатов (выставка охватывает период с 18-го по начало 20-го века), и само содержание книг, и их создатели, и их путь в Исторический музей Южного Урала – все это длинная и удивительная история, с которой каждому, кто любит книги, обязательно нужно познакомиться.

Выставка проработает в Челябинске на улице Труда, 100 до 12 февраля 2023 года, ей на смену придет другая экспозиция, которую также посвятят столетию музея.

Сотрудники учреждения ко всем экспонатам относятся очень бережно. Не исключение и книги. Для них, с целью обеспечения сохранности, подготовлено специальное освещение, раскрытыми они пролежат на витринах выставочного зала ограниченное количество времени, а потом снова займут свои почетные места в фондах музея и будут ждать своего очередного «выхода на публику», находясь в хранилище при отсутствии дневного света, при температуре 19 градусов и влажности 55 процентов (с книгами все строго: бумага не должна пересыхать, не должна отсыревать и не должна попадаться «на глаза» солнцу – вот секрет книжного долголетия).