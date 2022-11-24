24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
Конференция посвящена столетней истории главной сокровищницы Южного Урала
17.11.2022
Исторический музей Южного Урала готовит будущее художественной фотографии
03.11.2022
Казанская икона Божией Матери станет единственным экспонатом выставки в Челябинске
02.11.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с великим наследием Волжской Булгарии
01.11.2022
Исторический музей приглашает челябинцев на «Ночь искусств»
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022