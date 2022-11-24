Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»

В Челябинске завтра, 25 ноября, состоится конференция «Гороховские чтения-2022», посвященная столетию Государственного исторического музея Южного Урала.

В ходе работы секций будут подниматься такие проблемы, как функции и роль музея в обществе, опыт применения современных технологий в музейной практике.

Исследователи представят материалы, знакомящие с изучением фондовых коллекций, результатами краеведческих исследований, биографиями уральцев.

Актуальные, интересные доклады будут посвящены рисункам из окопов Первой мировой войны, биографиям самых ярких сотрудников, работавших в музее в начале его истории.

Кроме того, докладчики расскажут участникам и о реставрации старинной кольчуги из казачьей станицы Коельской Троицкого уезда (ныне Еткульский район Челябинской области), которая хранится в фондах Исторического музея Южного Урала.

Научный сотрудник Алексей Шапиро добавил, что одновременно с реставрацией кольчуги они со священником Алексеем Веретельниковым (Москва) провели работу по ее атрибуции.

На пленарном заседании выступят: Андрей, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (тема доклада: «Воспоминания и стихи А. О. Приданникова как источник по истории Гражданской войны»); Игорь Сибиряков, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета, заместитель председателя ученого совета исторического музея (тема доклада: «Роль Государственного исторического музея Южного Урала в формировании виртуального образа региона в современном интернет-пространстве»); Андрей Конюченко, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и зарубежных стран Челябинского государственного университета (тема доклада: «Причины переселения крестьян, оказавшихся по своей и Божьей воле в Челябинской крепости»); Екатерина Прилукова, доктор философских наук, профессор кафедры философии, профессор кафедры международных отношений, политологии и регионоведения Южно-Уральского государственного университета, член ученого совета Государственного исторического музея Южного Урала (тема доклада: «Тайны власти языка музея»).

«Гороховские чтения» начнутся в десять утра, секции заработают в час дня (улица Труда, 100, музейно-выставочный центр).