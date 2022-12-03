03.12.2022
Историческому музею Южному Урала подарят уникальную картину
03.12.2022
Адвокат отстраненных от службы полицейских Челябинска поделилась своим видением ситуации
03.12.2022
О доплате за вредность
03.12.2022
Челябинец ради интереса поджег банкомат с почти четырьмя миллионами рублей
03.12.2022
В воскресенье в Челябинске совершат Братский молебен за Отечество, народ, воинство
03.12.2022
В Челябинске и Магнитогорске регистрируют случаи превышения концентрации вредных веществ в воздухе, НМУ продолжаются
Историческому музею Южному Урала подарят уникальную картину
«Охота на волка» Ирика Мусина украсит Романовский зал
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
29.11.2022
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
25.11.2022
Исторический музей Южного Урала посвятил своему грядущему столетию выставку бесценных книг
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022