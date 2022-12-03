Историческому музею Южному Урала подарят уникальную картину

Государственному историческому музею Южного Урала подарят уникальную картину современного татарского художника Ирика Мусина «Охота на волка», которая украсит Романовский зал.

Картину музею передаст семья депутата Госдумы РФ Олега Колесникова и депутата Законодательного Собрания Челябинской области, председателя Конгресса татар региона Лены Колесниковой.

Как отмечают в музее, это будет серьезный вклад в сохранение национальной культуры татарского народа и пополнит художественный фонд учреждения.

Создатель «Охоты на волка» родился в 1966 году в Петропавловске (Казахская ССР), в 1991-м - окончил Набережночелнинское училище искусств. Ирик Мусин является членом Союза художников России и Татарстана, членом общественного объединения «Альянс Современного искусства». Он постоянный участник региональных, республиканских, международных и зарубежных выставок, победитель международных конкурсов современного искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Бухаресте и Берлине, его работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. В 2014 году Ирик Рашидович был награжден премией имени Фешина Российской Академии художеств в сфере современного изобразительного искусства.

«Картина «Охота на волка» – динамичное произведение, яркий образец современной реалистической живописи, сочетает в себе лучшие достижения отечественной школы и поэтизацию истории и традиционного народного быта», - рассказали в музее.

Передача картины состоится в 14 часов шестого декабря.