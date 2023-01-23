Конюшня XVIII века и оружейная комната появятся в историческом парке «Гардарика»

Единственный в Челябинской области парк-музей истории России «Гардарика» откроет новые площадки в 2023 году. Конюшня и оружейная комната дополнят реконструкцию Уйской крепости XVIII века. На это «Гардарика» получит финансирование из Фонда президентских грантов.

Как рассказал руководитель исторического парка Павел Белоусов, как только будут завершены работы по подготовке конюшни и оружейной комнаты, с детьми начнутся занятия. В ходе интерактивной игры они смогут погрузиться в жизнь оборонительного сооружения, познакомиться с бытом гарнизона, казаков и работных крестьян, посмотреть одежду и взять в руки реплики оружия, рабочих инструментов.

«Важно, чтобы это была не короткая экскурсия, а целое путешествие на целый день. Мы используем методику ситуативно-ролевой игры: ребята «проживут» и войну, и мир 18 века, примерят на себя роль солдата регулярной армии, казака или крестьянина. На один день они станут кашеварами и коневодами, кузнецами и жнецами, оружейниками и строителями. Крепость - не просто реконструкция реально существовавшего исторического объекта. Это такая лаборатория истории: здесь аутентичность, достоверность, погружение в эпоху, личное участие», - рассказал Павел Белоусов.

За счет гранта занятия пройдут для 500 школьников с 5 по 10 классы из Уйского района, 15-20 человек самых увлеченных из них станут участниками трехмесячного цикла углубленных занятий по краеведению, археологии, созданию реплик исторических предметов, умению работать с историческими источниками. А лучшим планируется вручить «Орден Уйской крепости».