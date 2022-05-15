Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

В Челябинском мультимедийном парке «Россия – моя история» открылась уникальная выставка Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия», проводимая в рамках XX Славянского научного собора «Урал. Православие. Культура». Впервые южноуральцам представят работы иконописца Дионисия из Ферапонтова монастыря – мастера уровня да Винчи и Микеланджело.

Как сообщают в историческом парке, «Свет фресок Дионисия – миру» – авторская работа фотохудожника Юрия Холдина, который благодаря особым технологиям фотосъемки сумел в максимально приближенной к оригиналу палитре запечатлеть знаменитые фрески Дионисия.

Фрески храма Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря под Вологдой – вершина искусства XV века, яркий представитель «золотого века русской иконописи». Не удивительно, что они являются объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Экспозиция уже выставлялась в Третьяковской галерее, побывала в десятках музеев России и Европы.

В челябинском историческом парке можно увидеть три сотни сюжетов, более шестисот квадратных метров росписи.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, Дионисий – иконописец рубежа XV-XVI веков и продолжатель традиций святого Андрея Рублёва. Его кисти принадлежит более 300 сюжетов. Наивысшим его достижением считаются росписи Рождественского собора Свято-Ферапонтова Белозерского монастыря на Вологодчине.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, отметил, что благодаря труду Юрия Холдина уникальные фрески Дионисия стали доступны широкому кругу лиц. И сегодня у южноуральцев появилась возможность насладиться творениям нрусского мастера мирового масштаба и своими глазами увидеть свет фресок Дионисия.

«Сегодня у каждого есть возможность узнать больше о легендарной, выдающейся личности Дионисия, который, как и знаменитые Андрей Рублев и Даниил Черный, прославлял русскую школу иконописи и искусства в целом», - отметил секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков.

В завершении церемонии открытия отец Игорь вручил благодарственные письма организаторам выставки от лица Митрополита Челябинского и Миасского.

Перед зрителями выступил мужской хор и

и молодежный хоры Челябинской епархии под руководством регента Петра Кузницына.

Организаторами выставки стали Отдел по культуре Челябинской епархии, Общество развития русского исторического просвещения «ЦАРЬГРАД», Фонд «Фрески Руси» и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

Выставка будет работать с 14 по 21 мая в конференц-зале мультимедийного парка «Россия – Моя история». Авторские экскурсии по ней проведёт искусствовед Екатерина Данилова.

ФОТО: Челябинская епархия, исторический парк