Челябинцы увидят «Русский костюм от-кутюр», мультимедийно

По случаю 25-летия со дня основания творческого коллектива «Театр моды русского костюма» в историческом парке «Россия – Моя история» 14 марта откроется выставка «Русский костюм от-кутюр».

В 1997 году на базе Института дополнительных творческих педагогических профессий Челябинского педагогического университета был создан «Театр моды русского костюма». Сегодня коллектив является одной из визитных карточек региона, неоднократный победитель конкурсов и фестивалей международного, всероссийского, регионального и городского уровней. Регулярно выступает на площадках Кремля и Правительства РФ, церемониях открытия Чемпионатов мира и Чемпионатов России, помощник проведения губернаторских приемов.

«Наш театр моды прошёл три основных этапа. Первый – это, конечно, период становления. Непростой, но интересный. Второй – это реализация идей. Стоит отметить, что работа театра – это труд коллективный. Наши главные задачи в создании современного костюма – это поддержание русских традиций и воспитание студентов через творчество. И третий, основной этап, – это признание публики», – рассказала руководитель Театра моды Юлия Меньшенина.

Творческий коллектив имеет богатую историю. В основе деятельности театра моды следование использование элементов русского костюма в современной моде, оригинальные презентации коллекций, забота о творческом развитии народного костюма в сценической направленности.

Над созданием выставки работала команда мультимедийного парка «Россия – Моя история» при содействии основателей коллектива и его бессменного руководителя Меньшениной Юлии Николаевны.

Посетителей ждет краткий экскурс в историю Театра моды русского костюма, обзор 28 коллекций костюмов, созданных за 25 лет плодотворной работы, ярчайшие моменты выступлений, видео режиссерских презентаций коллекций.

Выставка продлится в челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» с 14 по 19 марта по адресу ул. Труда, 183, вход свободный.