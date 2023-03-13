13.03.2023
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
13.03.2023
В медсанчасти ММК открыли кардиоаритмологический центр и обновили регистратуру поликлиники
13.03.2023
Мошенник обманул юного жителя Златоуста
13.03.2023
Челябинск готовится к весенним субботникам
13.03.2023
Ирина Гехт и Наталья Баскова подписали договор о сотрудничестве
13.03.2023
Челябинцы увидят «Русский костюм от-кутюр», мультимедийно
Челябинцы увидят «Русский костюм от-кутюр», мультимедийно
23.01.2023
Конюшня XVIII века и оружейная комната появятся в историческом парке «Гардарика»
15.05.2022
Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия
01.12.2019
Владимир Мякуш отметил день рождения с дочкой в историческом парке
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023