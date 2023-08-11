Космический салют в финале фестиваля «Крынка» на Аркаиме

Финальной точкой фестиваля «Крынка», который пройдет в заповеднике Аркам (Брединский район, Челябинская область) станет мощный звездопад. Уже второй год подряд на день фестиваля приходится пик метеорного потока Персеид, который становится настоящим украшением программы.

Всего же в рамках фестиваля, который состоится в ближайшую субботу, 12 августа, пройдет более полутора десятка бесплатных мероприятий.

Как рассказали организаторы фестиваля, с утра гостей пригласят на гастрономическое мастер-шоу по засолке огурцов. В течение дня посетители фестиваля узнают секреты приготовления летнего казачьего супа и выпечки.

В 11 часов на площадке у мельницы реконструкторы представят эпизод Пугачевского восстания. Любителям истории будет интересно узнать как сражались оренбургские казаки во время Отечественной войны 1812 год и Первой мировой войны.

В полдень инициативу подхватят зрители – самые активные смогут поучаствовать в кулачном бою стенка на стенку и прочих народных забавах.

Художественная часть программы начнется во второй половине дня. Уличное представление «ТРУ!ПЕ!ТРУ» разыграет уже знакомый аркаимским зрителям театр Петрушки «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга. В народной драме «Ревизор» смогут поучаствовать все желающие.

Вечером на сцене у горы Шаманки московский дуэт Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко сыграет спектакль «Пинежский Пушкин», вокально-инструментальный ансамбль «Портреты фа диез» представит концертную программу. Когда стемнеет, на площадке туристического лагеря зажжется вечерний костер.

Самые выносливые зрители станут свидетелями красивого зрелища. Традиционно августовский звездопад считается одним из самых ярких природных явлений. Следить за ним лучше всего именно на Аркаиме – в месте, удаленном от крупных населенных пунктов. К тому же явление пройдет на убывающей Луне, а 16 августа и вовсе наступит новолуние, соответственно неделя вокруг этой даты будет идеальной для наблюдений, потому что метеоры лучше всего видны в темном безлунном небе.