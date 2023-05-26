Куда сходить и на что посмотреть: программа «Библионочи-2023» в Челябинске

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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26.05.2023

Аргазинское водохранилище тщательно исследуют с целью оценки его состояния и качества воды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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26.05.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) по-прежнему закрыты все бесплатные стоянки.
26.05.2023

На Таганае по-прежнему закрыты все бесплатные стоянки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям села Меседа (Катав-Ивановский район, Челябинская область) вручили благодарственные письма
26.05.2023

Жителям Меседы вручили благодарности за участие в тушении пожара в «Зигальге»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Кубок города Челябинска RCC Extreme» состоится в Челябинске в субботу, третьего июня, на площади
26.05.2023

Кубок даст старт новому сезону экстремальных видов спорта на площадке у арены «Трактор»

В Челябинске пройдут городские соревнования экстремалов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2023

Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2023

Фотопроект Челябинского театра драмы представлен в Эрмитаже
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2023

Пьяный водитель собирался везти детей в «Солнечную долину»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2023

Семейные фермы «прижились» в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2023

Куда сходить и на что посмотреть: программа «Библионочи-2023» в Челябинске
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Культура
26.05.2023 10:29

Куда сходить и на что посмотреть: программа «Библионочи-2023» в Челябинске

Ежегодная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в России уже в 12-й раз. Библиотеки Челябинска представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Тема акции в этом году - «Читаем вместе».

Предлагаем вниманию наших читателей программы челябинских библиотек на «Библионочь» (16+), которая пройдет в ближайшую субботу 27 мая. Вход на все мероприятия свободный.

Библиотека № 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка приглашает на «Библионочь» (ул. Гагарина, 50).

Гостей ожидают интеллектуальные и творческие мероприятия – встречи с писателем Зинаидой Дувановой и музыкантом Артёмом Максютиным, мастер-классы, настольные игры и дружеская атмосфера.

В программе:

16:00-18:00 – Детские мастер-классы.
16:00-21:00 – Знакомство с настольными играми.
18:00 – Творческая встреча с Зинаидой Дувановой. Зинаида Федоровна Дуванова – челябинский поэт и прозаик, экскурсовод, краевед, член Российского союза писателей и Союза детских писателей Южного Урала. Каждая встреча с Зинаидой Дувановой оставляет позитивные и теплые впечатления. На встрече вас ждет знакомство с её творчеством, авторское прочтение стихов и беседы о путешествиях.
19:00 – Мастер-класс «Все сбудется». Посетив мастер-класс, вы научитесь создавать собственную карту желаний. С помощью газет и журналов вы сможете визуализировать свои цели и мечты, собрав их на одном полотне. Все материалы для мастер-класса участникам будут предоставлены, главное – взять с собой хорошее настроение.
20:00 – Концерт авторской песни.

Центральная городская детская библиотека им. Горького (ул. Коммуны, 69).

Гостей будет ждать одна удивительная площадка - "Играй! Край познавай!"

С 16:00 до 21:00 библиотекари презентуют свои настольные краеведческие игры. И сыграют в них вместе с гостями "Библионочи"

Библиотека им. Н.В. Гоголя (Воровского, 23в). 

Приглашает челябинцев на Библионочь-2023 в город N.

С 16:00 до 21:00 гостей ждет интересная и увлекательная программа – интеллектуальные квизы «ГОГОЛЬ» и «Поверь в сказку», литературный конкурс «Строка за строкой», площадка с музыкальными заданиями «Шиворот-навыворот», загадочный квест «В поисках украденного месяца». Узнать свою судьбу можно будет у гадалки в «Гиблом месте», а также поиграть во всеми любимую настольную игру – лото. Не обойдется и без традиционного «гоголевского» угощения!

Библиотека №3 на Тополиной аллее (ул. Ак. Сахарова, 11). 

Приглашает челябинцев в «страну Чудес» читать сказочную историю Алисы и играть с героями известной книги.

С 18:00 до 21:00 в рамках акции Библионочь-2023 «Читаем вместе», следуя за белым кроликом, вы сможете послушать и почитать известное произведение Льюиса Кэрролла, создать удивительные розы из бумаги, получить предсказание от Чеширского кота, найти загадки английского математика и попытать удачу в играх и викторинах. Библиотеки №3 и №29 подготовили программу, где проявить свои таланты сможет каждый: от неугомонных малышей до опытных бабушек и дедушек.

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых (Свердловский пр., 58).

С 16:00 до 21:00 гостей ждут:
- китайские и английские чтения, во время которых можно погрузиться в изучение языков, культуры, традиций разных стран. Необычные слова, формы построения предложений и многое другое увлечет каждого участника мероприятия;
- мастер-класс «Шампинг и макраме», на котором гости не только узнают уникальную историю необычных направлений творчества, но и изготовят подарочные пакеты и украшения с помощью необычных техник;
- вкусные чтения «Буквоед». Станция кондитерского творчества увлечет юных и взрослых посетителей росписью пряников в виде русского алфавита;
- площадка книжного косплея, которая понравится участникам, любящим перевоплощаться в популярных литературных героев.

Библиотека для молодежи (Свердловский пр., 41).

С 16:00 до 21:00 участникам праздника предстоит проявить недюжинную смекалку, проверить свою интуицию, стать участником «ужасного» квеста, примерить на себя разные профессии: гончара, авиаконструктора, специалиста по искусственному интеллекту. Кроме того, в программе – творческие сюрпризы, полезные подарки и вкусные булочки. Организаторы обещают, что скучать не придется!

Областная детская библиотека им. В. Маяковского

С 15:00 до 18:00 пройдут «Библиосумерки-2023». Библиотека на трёх площадках представит специальную программу для детей и взрослых.

В отделе старших школьников (ул. Энгельса, 61) состоится торжественное открытие  и будет работать фотобудка, где все желающие смогут сфотографироваться в образе любимых литературных героев. Здесь же участники Библиосумерек пройдут по локациям книжных страниц, познакомятся с книгами с дополненной реальностью, ответят на вопросы викторины и смастерят закладку для книги. Театр «АндерсАн» покажет спектакль «Маленький Принц».

На площадке по адресу ул. Коммуны, 129 книжные приключения представят музыкально-нотный отдел и отдел литературы на иностранных языках. Посетители увидят спектакль «Алиса в стране чудес» по мотивам всемирно известной сказки Льюиса Кэрролла. Для участников марафона чтения вслух состоится подведение итогов акции «Послушайте! От классики до современности!». Любознательные читатели смогут принять участие в квестах и викторинах с элементами волшебства и музыки, а также сразиться в настольные игры.

В отделе обслуживания дошкольников и младших школьников (ул. Коммуны, 133) детей будут ждать интерактивные книги, позволяющие увидеть бои гладиаторов и гробницы фараонов. Желающие смогут принять участие в кино-играх, сказочной викторине и поисках пропавшей книги. Для самых маленьких пройдёт мастер-класс по пластилинографии. Также все зрители увидят завораживающее электрическое шоу и шоу мыльных пузырей.

Самые обширные программы подготовили две крупнейшие библиотеки города.

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Коммуны, 69,) приглашает челябинцев пройти полную перезагрузку в рамках всероссийской акции «Библионочь-2023». В течение 5 часов участников ждут лекции, квизы, игры, квесты и более 10 мастер-классов: по рисованию, скорочтению, декоративно-прикладному творчеству, ментальной арифметике, танцам…

Челябинская областная научная библиотека (пр. Ленина, 60) подготовила программу «Ловцы слов».

Гостей ждет встреча с популярным писателем и сценаристом, игры, мастер-классы по каллиграфии и старославянскому языку, ораторскому искусству и написанию коротких поэтических форм, сценаристике и журналистике, познавательные лекции, театральные представления, вокальные и танцевальные номера, выступление этнодиджея, а также детективная игра, увлекательный квест с призами и многое другое!

 

Автор: Арина Родионова
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24.05.2023 18:05

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

24.05.2023 17:50

Челябинские нотариусы сели за парты для написания диктанта

24.05.2023 17:42

Челябинская область направит почти 140 миллионов рублей на развитие туризма

24.05.2023 17:16

Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными

24.05.2023 17:01

Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно

24.05.2023 16:52

Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей

24.05.2023 16:18

В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова

24.05.2023 16:13

Челябинские авторы написали книгу про блошиные рынки Германии

24.05.2023 15:53

Челябинец обокрал глухонемого друга

24.05.2023 15:46

Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России

24.05.2023 15:35

В Челябинской области в 1,7 раза выросло число пострадавших от укуса клещей

24.05.2023 15:18

В фондах Исторического музея Южного Урала хранится уникальная «Острожская Библия»

24.05.2023 15:10

Запустят прямые рейсы из Челябинска на приморский курорт Китая - Санья

24.05.2023 15:02

«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады

24.05.2023 14:49

Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе

24.05.2023 14:37

В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон

24.05.2023 14:32

В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека

24.05.2023 14:20

Конкурс «Большая перемена» - старт для больших побед детей и молодежи Курчатовского района

24.05.2023 13:51

Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком

24.05.2023 13:09

Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске

24.05.2023 12:58

«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK

24.05.2023 12:44

Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях

24.05.2023 12:28

В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год

24.05.2023 12:27

В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза

24.05.2023 12:01

В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки

24.05.2023 11:55

Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер

24.05.2023 11:37

Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей

24.05.2023 11:30

В преддверии летних каникул на ЮУЖД стартовала акция «Безопасный транспорт»

24.05.2023 11:28

У челябинцев упала зарплата

24.05.2023 11:16

Челябинцы выступают за чистоту русского языка

24.05.2023 11:06

Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников

24.05.2023 11:05

«Русская солонка»: челябинцы узнают о разнообразии мира солонок

24.05.2023 10:46

Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о взаимодействии с управлением юстиции

24.05.2023 10:18

Челябинск получит 15 автобусов в рамках нацпроекта

24.05.2023 10:10

Так можно войти в любой кругозор общества: «Затмим своей речью разум людей!»

24.05.2023 09:41

Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха

24.05.2023 09:25

В Челябинске отменили шестой троллейбус

23.05.2023 21:55

Алексей Текслер презентовал в Китае потенциал Челябинской области

23.05.2023 21:33

В среду днем в Челябинской области – жара и слабый ветер

23.05.2023 20:54

Сотрудники Челябинского цинкового завода отвезли в приют для животных более 300 килограммов корма

23.05.2023 18:02

В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение у южноуральцев свыше 73 миллионов рублей

23.05.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)

23.05.2023 17:38

«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости

23.05.2023 17:30

Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды

23.05.2023 17:10

В 2023 году вакцинируют от ВПЧ 27,5 тысячи детей Челябинской области

23.05.2023 16:58

Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры

23.05.2023 16:31

Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде

23.05.2023 16:29

Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам

23.05.2023 16:17

«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку

23.05.2023 16:06

Следующей зимой на площади Революции Челябинска откроется «Малахитовая шкатулка»