Куда сходить и на что посмотреть: программа «Библионочи-2023» в Челябинске

Ежегодная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в России уже в 12-й раз. Библиотеки Челябинска представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Тема акции в этом году - «Читаем вместе».

Предлагаем вниманию наших читателей программы челябинских библиотек на «Библионочь» (16+), которая пройдет в ближайшую субботу 27 мая. Вход на все мероприятия свободный.

Библиотека № 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка приглашает на «Библионочь» (ул. Гагарина, 50).

Гостей ожидают интеллектуальные и творческие мероприятия – встречи с писателем Зинаидой Дувановой и музыкантом Артёмом Максютиным, мастер-классы, настольные игры и дружеская атмосфера.

В программе:

16:00-18:00 – Детские мастер-классы.

16:00-21:00 – Знакомство с настольными играми.

18:00 – Творческая встреча с Зинаидой Дувановой. Зинаида Федоровна Дуванова – челябинский поэт и прозаик, экскурсовод, краевед, член Российского союза писателей и Союза детских писателей Южного Урала. Каждая встреча с Зинаидой Дувановой оставляет позитивные и теплые впечатления. На встрече вас ждет знакомство с её творчеством, авторское прочтение стихов и беседы о путешествиях.

19:00 – Мастер-класс «Все сбудется». Посетив мастер-класс, вы научитесь создавать собственную карту желаний. С помощью газет и журналов вы сможете визуализировать свои цели и мечты, собрав их на одном полотне. Все материалы для мастер-класса участникам будут предоставлены, главное – взять с собой хорошее настроение.

20:00 – Концерт авторской песни.

Центральная городская детская библиотека им. Горького (ул. Коммуны, 69).

Гостей будет ждать одна удивительная площадка - "Играй! Край познавай!"

С 16:00 до 21:00 библиотекари презентуют свои настольные краеведческие игры. И сыграют в них вместе с гостями "Библионочи"

Библиотека им. Н.В. Гоголя (Воровского, 23в).

Приглашает челябинцев на Библионочь-2023 в город N.

С 16:00 до 21:00 гостей ждет интересная и увлекательная программа – интеллектуальные квизы «ГОГОЛЬ» и «Поверь в сказку», литературный конкурс «Строка за строкой», площадка с музыкальными заданиями «Шиворот-навыворот», загадочный квест «В поисках украденного месяца». Узнать свою судьбу можно будет у гадалки в «Гиблом месте», а также поиграть во всеми любимую настольную игру – лото. Не обойдется и без традиционного «гоголевского» угощения!

Библиотека №3 на Тополиной аллее (ул. Ак. Сахарова, 11).

Приглашает челябинцев в «страну Чудес» читать сказочную историю Алисы и играть с героями известной книги.

С 18:00 до 21:00 в рамках акции Библионочь-2023 «Читаем вместе», следуя за белым кроликом, вы сможете послушать и почитать известное произведение Льюиса Кэрролла, создать удивительные розы из бумаги, получить предсказание от Чеширского кота, найти загадки английского математика и попытать удачу в играх и викторинах. Библиотеки №3 и №29 подготовили программу, где проявить свои таланты сможет каждый: от неугомонных малышей до опытных бабушек и дедушек.

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых (Свердловский пр., 58).

С 16:00 до 21:00 гостей ждут:

- китайские и английские чтения, во время которых можно погрузиться в изучение языков, культуры, традиций разных стран. Необычные слова, формы построения предложений и многое другое увлечет каждого участника мероприятия;

- мастер-класс «Шампинг и макраме», на котором гости не только узнают уникальную историю необычных направлений творчества, но и изготовят подарочные пакеты и украшения с помощью необычных техник;

- вкусные чтения «Буквоед». Станция кондитерского творчества увлечет юных и взрослых посетителей росписью пряников в виде русского алфавита;

- площадка книжного косплея, которая понравится участникам, любящим перевоплощаться в популярных литературных героев.

Библиотека для молодежи (Свердловский пр., 41).

С 16:00 до 21:00 участникам праздника предстоит проявить недюжинную смекалку, проверить свою интуицию, стать участником «ужасного» квеста, примерить на себя разные профессии: гончара, авиаконструктора, специалиста по искусственному интеллекту. Кроме того, в программе – творческие сюрпризы, полезные подарки и вкусные булочки. Организаторы обещают, что скучать не придется!

Областная детская библиотека им. В. Маяковского

С 15:00 до 18:00 пройдут «Библиосумерки-2023». Библиотека на трёх площадках представит специальную программу для детей и взрослых.

В отделе старших школьников (ул. Энгельса, 61) состоится торжественное открытие и будет работать фотобудка, где все желающие смогут сфотографироваться в образе любимых литературных героев. Здесь же участники Библиосумерек пройдут по локациям книжных страниц, познакомятся с книгами с дополненной реальностью, ответят на вопросы викторины и смастерят закладку для книги. Театр «АндерсАн» покажет спектакль «Маленький Принц».

На площадке по адресу ул. Коммуны, 129 книжные приключения представят музыкально-нотный отдел и отдел литературы на иностранных языках. Посетители увидят спектакль «Алиса в стране чудес» по мотивам всемирно известной сказки Льюиса Кэрролла. Для участников марафона чтения вслух состоится подведение итогов акции «Послушайте! От классики до современности!». Любознательные читатели смогут принять участие в квестах и викторинах с элементами волшебства и музыки, а также сразиться в настольные игры.

В отделе обслуживания дошкольников и младших школьников (ул. Коммуны, 133) детей будут ждать интерактивные книги, позволяющие увидеть бои гладиаторов и гробницы фараонов. Желающие смогут принять участие в кино-играх, сказочной викторине и поисках пропавшей книги. Для самых маленьких пройдёт мастер-класс по пластилинографии. Также все зрители увидят завораживающее электрическое шоу и шоу мыльных пузырей.

Самые обширные программы подготовили две крупнейшие библиотеки города.

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Коммуны, 69,) приглашает челябинцев пройти полную перезагрузку в рамках всероссийской акции «Библионочь-2023». В течение 5 часов участников ждут лекции, квизы, игры, квесты и более 10 мастер-классов: по рисованию, скорочтению, декоративно-прикладному творчеству, ментальной арифметике, танцам…

Челябинская областная научная библиотека (пр. Ленина, 60) подготовила программу «Ловцы слов».

Гостей ждет встреча с популярным писателем и сценаристом, игры, мастер-классы по каллиграфии и старославянскому языку, ораторскому искусству и написанию коротких поэтических форм, сценаристике и журналистике, познавательные лекции, театральные представления, вокальные и танцевальные номера, выступление этнодиджея, а также детективная игра, увлекательный квест с призами и многое другое!