Летняя эстрада Исторического музея Южного Урала достигла пика популярности

В Государственном историческом музее Южного Урала завершился летний сезон-2022. С мая жизнь здесь кипела: каждый день в будни и выходные на летнюю эстраду стекались активные горожане - потанцевать, попеть и просто отдохнуть в атмосферной обстановке.

В общей сложности площадку посетили 22 200 человек, и это пик ее востребованности с момента открытия, отмечают в музее.

Куратор летних мероприятий Валентина Грицук рассказала, что афиша мероприятий значительно разрослась, в этом году каждый день лета был расписан:

«Стало больше танцевальных мастер-классов, причем инструкторы разных школ создавали свою особую, неповторимую атмосферу занятий, свой тем и свои правила. - К мастер-классам по латиноамериканским танцам (школа танцев «Вероника» и школа танцев S΄танция), историческим танцам (студия исторических танцев «Гаттага»), аргентинскому танго (школа танцев «VIDA MIA»), фитнесу (Мария Воронова) добавились новые направления. Состоялся цикл вечеринок с ирландскими танцами (школа «The Carey Academy»), прошел яркий вечер под кавказские и армянские ритмы (студия танцев «НРЕНИ»). Совместно с комитетом по делам ЗАГС Челябинской области в течение месяца будущие супружеские пары разучивали свадебные па. Многим запомнится флешмоб «GO GO SUMMER PARTY», где танцоры K-pop random dance удивляли современными движениями от корейских исполнителей. В этом году музей впервые сотрудничал с всероссийским обществом родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят проходили показательные выступления и танцевальные мастер-классы от подготовленных хореографов».

Как отметил исполняющий обязанности директора Исторического музея Южного Урала Максим Грицук, летняя эстрада – место притяжения творческих людей, место, где каждый может проявить себя и заявить о своих способностях.

«Это совершенно бесплатно для всех желающих - приобщиться к танцам и спорту, получить уроки от одних из лучших танцоров не только области, но и России: два хореографа из школы танцев «Вероника» - кандидаты в мастера спорта, танцмейстер Студии исторического танца «Гаттака» Дмитрий Хань – вице-чемпион Кубка Европы по историческим танцам 2017 года, первый чемпион России по историческим танцам. Для наших партнеров эта работа дает возможность не только презентовать себя, но и стать постоянным участником проектов музея. А для музея главный смысл в том, чтобы оставаться народным – музеем для людей, нужным и доступным», - подчеркнул Максим Грицук.



«Кусочек отпуска» и «очень интересный замес эмоций»



Почему так популярны были этим летом среди челябинцев танцевальные занятия на Летней эстраде? Об этом говорят те, кто проводил мастер-классы, партнеры музея.



Мария, инструктор Salsation фитнес:

«Поскольку мы работаем лицом к лицу с людьми, через зрительный контакт происходит особый обмен энергией и эмоциями, своего рода «диалог». И он был позитивный - участникам очень нравится площадка. Она удобна по расположению и комфортна для танцевальных мероприятий. Многие знакомятся здесь с новыми людьми и вливаются в тусовку. Нередко после классов девочки идут пить кофе и общаться. Инструкторы в том числе. Во время занятий к нам присоединялись и мимо проходящие люди, чего никогда не бывает в классе. Часто вели занятия вместе с другими инструкторами, для нас это особые встречи, каждый раз радостные и долгожданные. Так что эти классы были как кусочек отпуска, каждую субботу в 12:00. Помню, когда во время занятий обрушился летний ливень из ниоткуда, без предупреждения, так вот это никого не остановило. Мы оттанцевали класс полностью, в итоге разогнав тучи своей энергетикой. Хорошо, что площадка музея оборудована крышей.

В профессиональном плане для нас важно продвижение Salsation, так как программа новая, инструкторов в Челябинске всего четыре, и мы хотим, чтобы как можно большее количество людей узнало и влюбилось в этот гармоничный танцевальный фитнес. Так что будем рады, если нас пригласят вновь!

Марина, руководитель направления сальсы и бачаты:

«У нас проходили не заняти , а опен-эйры. Летом, конечно, гораздо лучше танцевать на открытых площадках. Летняя эстрада музея находится в одном из самых атмосферных мест Челябинска, у набережной, которая очень хороша для прогулок. Сама эстрада отлично подсвечена и защищена от дождя, что давало возможность танцевать практически в любую погоду. Всем танцорам здесь очень нравится: удобный паркет, лавочки, охраняемая территория. Наличие сцены дает возможность проводить мастер-классы и анимации, привлекать к участию также тех, кто просто зашел посмотреть. Уличные танцы дают хорошую рекламу нашим танцевальным направлениям и, конечно, заинтересовывают больше количество людей. В этом году мы устроили 12 опен-эйров, каждый раз на них отплясывали от 30 до 60 человек. Самым запоминающимся, конечно, стал опен-эйр, совмещенный с фестивалем современного искусства «Дебаркадер». В следующем году планируем вновь танцевать».

Светлана Дворник, руководитель студии аргентинского танго «VIDA MIA»:

«Наши мероприятия - это не совсем занятия. Это как вечеринка для тех, кто уже умеет танцевать танго на различном уровне: и те, кто занимался один-два месяца, и те, кто танцует уже по десять лет. Атмосфера непринужденности, но при этом ощущение выступления на публику - очень интересный замес эмоций танцующих. Участникам очень нравится такой формат и само место. Мы собираем учеников не только школы Vida Mía, но и других школ и гостей города, которые уже знают о наших опен-эйрах и приезжают специально потанцевать по пятницам в Челябинск. В прошлом году мы даже набрали новую группу для занятий в классе из людей, которые пришли по нашим приглашениям с Летней эстрады. В этом сезоне мы танцевали каждую пятницу независимо от погоды, каждый раз нас смотрело около 25 человек постоянных зрителей и еще человек 50 проходящих мимо и заглядывающих к нам на звуки танго. Запомнились уроки свадебного танца (это был интересный опыт) и участие в V международном танго-флешмобе. Конечно, есть планы на следующий год! Нам очень нравится эта площадка, эта атмосфера, отношение сотрудников музея! Обязательно будем вместе дарить танцы городу!».