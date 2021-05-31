«Лолита» вызвала ажиотаж в челябинском mini театре

В единственном в Челябинске частном профессиональном mini театре вчера, 30 мая, состоялась премьеры спектакля «Лолита».

Весь зрительный зал был заполнен. Сидели даже на ступеньках. Иначе и быть не могло – всегда интересно посмотреть на постановки по мотивам легендарных и неоднозначных литературных шедевров. Тем более если речь идет о романе Владимира Набокова – «Лолите».

Главная идея mini театра – минимум выразительных средств и максимум содержания. На сцене выступали всего две актрисы, которые поочередно исполняли роль Гумберта Гумберта, Лолиты, ее матери Шарлотты Гейз и «похитителя» Клэра Куильти. В качестве реквизита были лишь черный пиджак и стеклянные банки с бабочками из бумаги. Самое главное, что истины в спектакле нет, поэтому зритель сам примерял на себя роль того или иного героя, пытался понять мотивы его действий.

«Мы даже не можем обозначить жанр спектакля. Это определенный поиск, исследование. Работа еще не закончена, она только началась. Здесь настолько все сложно и запутанно, что мы каждый раз открываем для себя что-то неожиданное. На одной из репетиций меня так пробило на слезы, я не могла объяснить, что со мной происходит. Это что-то внутреннее. Когда начинаешь на другом уровне ощущать героев», – рассказала актриса Екатерина Писарева.

«У нас даже был спор. У Кати Гумберт, например, вызывал жалость, а у меня нет. Но когда начинаешь работать, то начинаешь смотреть иначе и на него, и на других героев. Мы попытались это показать», – отметила актриса Алена Свиришевская.

Сами зрители признались, что исполнение мужской роли девушками не вызвало какого-то отчуждения. Все было естественно.

«Когда актрисы менялись ролями, было видно, как каждая из них ощущает Гумберта. В исполнении Кати он был более чувственным. Она сострадала ему. А когда роль «надевала» Алена, проскальзывало хладнокровие и недержимое желание», – поделилась своим мнением посетительница mini театра Анастасия Хрусталькова.

Следующие показы спектакля состоятся 3 и 17 июня. Билеты можно заказать на сайте.